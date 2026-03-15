Résultat municipale 2026 à Anor (59186) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Anor a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Anor, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Anor [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ali LAMRANI
Ali LAMRANI (20 élus) ANOR, GRANDIR ENSEMBLE 		1 002 74,89%
  • Ali LAMRANI
  • Christine DEHOUX
  • Jérémy DHAMELINCOURT
  • Julie BERTRAND
  • Benjamin WALLERAND
  • Bernadette LEBRUN
  • Bernard BAILLEUL
  • Sergine ROZE
  • Grégory NEUMOHR
  • Angélique THIÉFAINE
  • Jérémie CAUDRELIER
  • Sylvie RECOURT
  • Clément DÉJARDIN
  • Sandrine DUPONT
  • Régis PÉRAT
  • Marlène ALAVOINE
  • Lionel CHRÉTIEN
  • Mélanie VILLERMOIS
  • François MARTIN
  • Édith COURAUD
Benjamin WAROCQUIER
Benjamin WAROCQUIER (3 élus) La voix d'Anor 		336 25,11%
  • Benjamin WAROCQUIER
  • Andréa DACQUET
  • Olivier CHEMIEL
Participation au scrutin Anor
Taux de participation 59,13%
Taux d'abstention 40,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Nombre de votants 1 412

Source : ministère de l’Intérieur

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