En direct

19:19 - Anor : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et la situation socio-économique d'Anor déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec 37% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 18,15%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (68,24%) met en exergue le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (26,50%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1313 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,44%) met en lumière des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,63%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Anor mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,29% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - À Anor, le RN se positionne en force aux élections de 2026 Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté lors de la dernière élection municipale à Anor il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 42,77% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 64,95% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 32,03% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste réunissait 51,59% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 47,17% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 53,93% pour le mouvement lepéniste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sandra Delannoy.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Anor Il y a six ans à Anor, le premier round de l'élection municipale avait vu 31,31 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 728 votants qui s'étaient mobilisés alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été chiffré à 66,93 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 42,58 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 56,35 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 39,31 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune où la participation peine à décoller. Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Anor, ce facteur aura en définitive un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Comment Anor a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le choc des Européennes du printemps 2024 à Anor avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (47,17%), suivie par Manon Aubry qui s'était arrogée 9,78% des suffrages. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Anor soutenaient en priorité Sandra Delannoy (Rassemblement National) avec 53,93% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Cette exploration des résultats de 2024 révèle donc que Anor restait à l'époque une terre de droite mariniste.

14:57 - Anor : des verdicts éminemment significatifs lors des scrutins en 2022 Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Anor plaçaient Marine Le Pen en tête avec 42,77% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui récoltait 19,14%. Lors de la finale de l'élection à Anor, les électeurs accordaient 64,95% pour Marine Le Pen, contre 35,05% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Anor soutenaient en priorité Sandra Delannoy (RN) avec 32,03% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,59%. Cette physionomie politique de Anor dessine donc une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Fiscalité stable à Anor : une incidence sur les municipales À Anor, en matière d'impôts locaux, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 570 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 551 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 43,95 % en 2024 (contre 24,66 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 51 070 € en 2024. Un produit qui est loin des 467 470 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 24,45 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Bien Vivre A Anor" majoritaire à Anor À Anor, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, 'Bien vivre a anor' menée par Jean-Luc Perat a naturellement obtenu 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour cette municipale 2026 à Anor, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. À l'occasion des résultats des élections municipales, l'enjeu sera de savoir si une réelle opposition réussit à s'organiser. La liste des candidatures fournit certainement d'ores et déjà une première réponse.