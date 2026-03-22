Résultat de l'élection municipale 2026 à Anould : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Anould

Le deuxième tour des élections municipales à Anould a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jacques Hestin
Jacques Hestin Divers
Fidèle et engagé pour ANOULD
  • Jacques Hestin
  • Emmanuelle Noel
  • Guillaume Georges
  • Laure Gerard
  • Sylvain Boffy
  • Laure Moulin
  • Thierry Prone
  • Camille Poulain
  • Christian Wioland
  • Adélaïde Collin-Pierron
  • Maxime Mathieu
  • Gina Lalevee
  • Jean-Luc Gaudel
  • Edith Soulé
  • Florian Mathis
  • Brigitte Moulin
  • Philippe Gerard
  • Dragana Bejic
  • Arnaud Lamaze
  • Hélène Chevillet
  • Michel Tisserand
  • Sandrine Bertrand
  • Eric Faleyeux
Alain Demange
Alain Demange Divers
ANOULD 2026 TRANSPARENCE
  • Alain Demange
  • Marie-Noelle Babel
  • Michel Magron
  • Stéphanie Claude
  • Jean-Bernard Didier
  • Nathalie Goetz
  • Patrick Stolf
  • Jennifer Henry-Toussaint
  • Anthony Aubert
  • Anne-Lise Marin
  • Jacky Renard
  • Laure Oriel
  • Alex Cuny
  • Catherine Balthazard
  • Jean-Paul Michel
  • Odile Durand
  • Gaëtan Cuny
  • Veronique Moreto
  • Philippe Beer
  • Camille Vola
  • Jean-Claude Demange
  • Martine Vitasse
  • Laurent Lamaze
  • Isabelle Bertrand
  • Lionnel Bortolotti
Philippe Visot
Philippe Visot Divers
Anould: une Ambition, votre Avenir
  • Philippe Visot
  • Nadège Cunin
  • Romuald Parisot
  • Salomé Paulus
  • Franck Legalle
  • Stéphanie Bennerotte
  • Quentin Lalevée
  • Johanna Colson
  • William Gérard
  • Christine Cartigny
  • Stéphane Ferrario
  • Laurence Favard
  • Sam Burckel
  • Aurélia Vicente
  • Kévin Klein
  • Virginie Vogt
  • Hervé Bailleul
  • Maria Isabelle de Sousa
  • Thibaut Doerler
  • Elisabeth Roecklé
  • Eric Martin
  • Nathalie Da Neves
  • Jean-Louis Roumier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Anould

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain DEMANGE
Alain DEMANGE (Ballotage) ANOULD 2026 TRANSPARENCE 		850 49,30%
Philippe VISOT
Philippe VISOT (Ballotage) Anould: une Ambition, votre Avenir 		443 25,70%
Jacques HESTIN
Jacques HESTIN (Ballotage) Fidèle et engagé pour ANOULD 		431 25,00%
Participation au scrutin Anould
Taux de participation 63,99%
Taux d'abstention 36,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 1 763

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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