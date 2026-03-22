Résultat de l'élection municipale 2026 à Anould : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Anould [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Anould sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Anould.
L'actu des élections municipales 2026 à Anould
11:47 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Anould pour les municipales
Pour le premier tour des élections municipales à Anould, le scrutin s'est soldé par une participation de 63,99 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Alain Demange qui s'est arrogé la première place en rassemblant 49,30 % des voix. Ensuite, Philippe Visot a pris la position de dauphin avec 25,70 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jacques Hestin s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Anould
Le deuxième tour des élections municipales à Anould a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jacques Hestin
Divers
Fidèle et engagé pour ANOULD
|
|
Alain Demange
Divers
ANOULD 2026 TRANSPARENCE
|
|
Philippe Visot
Divers
Anould: une Ambition, votre Avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Anould
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain DEMANGE (Ballotage) ANOULD 2026 TRANSPARENCE
|850
|49,30%
|Philippe VISOT (Ballotage) Anould: une Ambition, votre Avenir
|443
|25,70%
|Jacques HESTIN (Ballotage) Fidèle et engagé pour ANOULD
|431
|25,00%
|Participation au scrutin
|Anould
|Taux de participation
|63,99%
|Taux d'abstention
|36,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|1 763
Source : ministère de l’Intérieur
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