Résultat de l'élection municipale 2026 à Anse-Bertrand : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Anse-Bertrand

Tête de listeListe
Natacha Girard
Natacha Girard Liste Divers
ALTERNATIVE POUR L'EXCELLENCE ANSOISE
  • Natacha Girard
  • Yves Nimias
  • Rollande Thudor
  • Etienne Velin
  • Elianette Gene
  • Jonas Molongo
  • Bessaïda Marguerite Hardes
  • Joseph Corenthin
  • Christy Grelet épouse Palmiste
  • Rony Bozor
  • Aurélie Closse
  • Georges Gervais Vilo
  • Adella Losy
  • Jean Gros
  • Carine Corenthin
  • Jacky Daulcle
  • Tania Julie Girard
  • Patrick Closse
  • Rebecca Rosedel
  • Guy-Omer Gene
  • Nadine Peccatus
  • Guy Relimien
  • Marie-Françoise Daupin
  • Mickaël Timbalier
  • Isabelle Girard
  • Franck Molongo
  • Franciane Montlouis Epse Sorbe
Edouard Delta
Edouard Delta Liste divers droite
Anse-bertrand, Terre d'avenir
  • Edouard Delta
  • Catrina Valere
  • Rony Beral
  • Marie-Louise Jequece
  • Denis Corneille
  • Nathaly Sama
  • Hugues Erhard
  • Sylviane Ithany
  • Adelaide Moysan
  • Liliana Thuram-Ulien
  • Hervé Hira
  • Lydia Petilaire
  • Max Byram
  • Lauriane Plaisance
  • Félix Irep
  • Marianne Tel
  • Paul Vousemer
  • Leslie Luvin
  • Richard Beral
  • Marie-Claude Fesin
  • Philippe Doranges
  • Patricia Liso
  • Blaise Sama
  • Marie-Marthe Bongout-Resissal
  • Claude Mimifir
  • Lucienne Velin
  • Eugene Molongo
Katia Irca Henry
Katia Irca Henry Liste régionaliste
Agir Ensemble Pour Anse-Bertrand
  • Katia Irca Henry
  • Luccia Lenick Léa Didier
  • Carina Solange Vermenton
  • Steeve Didier Rouyar
  • Myriam Dominique Molongo
  • David François Edouard
  • Moriana Gene
  • Teddy Régis Inamo
  • Stelly Roseline Sioutahalli
  • Wenceslas Fred Emboule
  • Lydia Celina
  • Noé Prosper Clamy
  • Sabrina Gladys Ouikede
  • Noah Alexandre Toni
  • Marie Yolie Belneau
  • Jean Victorien Beral
  • Mélissa Judith Francisquin
  • Cédric Valèrie Louis Deloumeaux
  • Lydia Suzanne Bongout
  • Jean-Luc Justin Henry
  • Samantha Félicitée Antoine
  • Dominique Alphonse Francisquin
  • Albertina Véronique Toni
  • Pascal Amiens
  • Mendylia Naima Gene
  • Fritz Tel
  • Christiane Palmiste
  • Didier Angelo Toni
  • Marie-Alice Cécile Francisquin
Daniel Moustache
Daniel Moustache Liste divers gauche
AGIR MAINTENANT POUR DEMAIN
  • Daniel Moustache
  • Bernadette Thuram-Ulien
  • Pascal Deschamps
  • Carine Bolmin
  • Amédée Enodig
  • Mauricia Hippon
  • Marcel Gilbert Agapé
  • Sabrina Ithany
  • Aurélien Corenthin
  • Mélinda Sainton
  • Patrice Molongo
  • Sevrine Noëlle Jalce
  • Fabrice Lucien Epiphane Nice
  • Taina Geneviève Inamo
  • Hubert Didier Margaretta
  • Anna Berthie Bolina-Naubier
  • Martial Bernard Vent
  • Nadège Rabel
  • Vincent Nazaire Dolcin-Tillant
  • Françoise Losy
  • Stanley Lionel Nice
  • Jacqueline Thérèse Gros
  • Henri Delcros
  • Christelle Agnès Lerisse
  • William Petilaire
  • Jacqueline Tel
  • Yvan Bus

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard Delta
Edouard Delta (21 élus) Oser unir innover 		1 526 51,55%
  • Edouard Delta
  • Martine Potor Épouse Didier
  • Georges Belia
  • Ninetta Tel Épouse Eleore
  • Jacky Daulcle
  • Marie-Louise Jequece Épouse Euriclide
  • Christian Tel
  • Marie-Laure Moestus
  • Denis Corneille
  • Catrina Valere Épouse Bredon
  • Adélaïde Moysan
  • Vivianne Mimifir
  • Jean-Pierre Eleore
  • Lydia Petilaire
  • Olga Beral
  • Marianne Tel
  • Paul Vousemer
  • Sylviane Ithany
  • Max Byram
  • Leslie Luvin
  • Félix Irep
Daniel, Jean Moustache
Daniel, Jean Moustache (6 élus) S'unir pour reussir anse-bertrand 		1 434 48,44%
  • Daniel, Jean Moustache
  • Bernadette, Colette Thuram-Ulien Epouse Anne-Marie
  • Amédé Enodig
  • Nadège, Gracieuse, Zélie Rabel
  • Hervé, Rémy Hira
  • Rollande Thudor
Participation au scrutin Anse-Bertrand
Taux de participation 65,13%
Taux d'abstention 34,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 121

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard Delta
Edouard Delta Oser unir innover 		1 152 43,78%
Daniel, Jean Moustache
Daniel, Jean Moustache S'unir pour reussir anse-bertrand 		935 35,53%
Yves Nimias
Yves Nimias L'exellence pour anse bertrand 		544 20,67%
Participation au scrutin Anse-Bertrand
Taux de participation 58,08%
Taux d'abstention 41,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 782

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard Delta
Edouard Delta (22 élus) Force, action et rassemblement 		1 883 54,73%
  • Edouard Delta
  • Caroll Laug
  • Rony Beral
  • Martine Potor Ep. Didier
  • Hubert Reine
  • Sabrina Ithany
  • Jacky Daulcle
  • Anne-Marie Dollin
  • Georges Belia
  • Florence Daninthe-Asthan
  • Ubald Reine
  • Rebecca Cyprien
  • Adées Bellet
  • Marie-Laure Moestus
  • Denis Corneille
  • Sabine Segly
  • Christian Tel
  • Marianne Tel
  • Adélaïde Moysan
  • Laurine Bolmin
  • Martial Vent
  • Chantal Hippon
Alfred Ferdinand Dona-Erie
Alfred Ferdinand Dona-Erie (5 élus) Gagner pour vous gagner pour anse-bertrand 		1 262 36,68%
  • Alfred Ferdinand Dona-Erie
  • Claudy Movrel-Viloin
  • Sylvère Enodig
  • Maryse Celeste
  • Raymond Eleonore
Daniel Moustache
Daniel Moustache Réussir anse-bertrand 		179 5,20%
Marcellus Nubret
Marcellus Nubret Renaiss'anse 		116 3,37%
Participation au scrutin Anse-Bertrand
Taux de participation 70,46%
Taux d'abstention 29,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,04%
Nombre de votants 3 585

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