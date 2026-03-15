Résultat de l'élection municipale 2026 à Anse-Bertrand : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Anse-Bertrand [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Anse-Bertrand sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Anse-Bertrand.
L'actu des élections municipales 2026 à Anse-Bertrand
13:45 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Anse-Bertrand
Alors que les impôts locaux ont baissé à Anse-Bertrand entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 58,39 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 506 750 €, contre 1 971 540 € engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Anse-Bertrand est passé à 90,00 % en 2024 (contre 60,73 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Anse-Bertrand s'est établi à 1 309 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 355 € relevés en 2020.
11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Anse-Bertrand
La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Anse-Bertrand est très révélatrice. Lors de la première manche de ce scrutin, Edouard Delta (Divers droite) a dominé les débats avec 43,78% des voix. Deuxième, Daniel, Jean Moustache (Divers centre) a engrangé 35,53% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Yves Nimias (Divers), obtenant 544 voix (20,67%). Ce gain notable plaçait la première liste dans de bonnes dispositions. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Edouard Delta l'a finalement emporté avec 1 526 suffrages (51,55%), face à Daniel, Jean Moustache avec 1 434 électeurs inscrits (48,44%). Contre toute attente, le candidat arrivé en deuxième position a pu revenir dans la course avec de solides réserves de voix, ce qui a rendu l'issue très serrée. Même si Daniel, Jean Moustache a réalisé la meilleure progression en ajoutant 499 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié des votes des listes de droite sorties au premier tour. Le camp adverse est dans l'obligation d'avoir un meilleur score ce dimanche, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Anse-Bertrand (97121) ?
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote d'Anse-Bertrand sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Les municipales sont l'occasion pour les 4 689 électeurs d'Anse-Bertrand de s'exprimer sur les défis qui affectent leur commune. Quel candidat ou candidate succédera à Edouard Delta (Divers droite), qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats aux municipales à Anse-Bertrand. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Anse-Bertrand
|Tête de listeListe
|
Natacha Girard
Liste Divers
ALTERNATIVE POUR L'EXCELLENCE ANSOISE
|
|
Edouard Delta
Liste divers droite
Anse-bertrand, Terre d'avenir
|
|
Katia Irca Henry
Liste régionaliste
Agir Ensemble Pour Anse-Bertrand
|
|
Daniel Moustache
Liste divers gauche
AGIR MAINTENANT POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard Delta (21 élus) Oser unir innover
|1 526
|51,55%
|
|Daniel, Jean Moustache (6 élus) S'unir pour reussir anse-bertrand
|1 434
|48,44%
|
|Participation au scrutin
|Anse-Bertrand
|Taux de participation
|65,13%
|Taux d'abstention
|34,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 121
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard Delta Oser unir innover
|1 152
|43,78%
|Daniel, Jean Moustache S'unir pour reussir anse-bertrand
|935
|35,53%
|Yves Nimias L'exellence pour anse bertrand
|544
|20,67%
|Participation au scrutin
|Anse-Bertrand
|Taux de participation
|58,08%
|Taux d'abstention
|41,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 782
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard Delta (22 élus) Force, action et rassemblement
|1 883
|54,73%
|
|Alfred Ferdinand Dona-Erie (5 élus) Gagner pour vous gagner pour anse-bertrand
|1 262
|36,68%
|
|Daniel Moustache Réussir anse-bertrand
|179
|5,20%
|Marcellus Nubret Renaiss'anse
|116
|3,37%
|Participation au scrutin
|Anse-Bertrand
|Taux de participation
|70,46%
|Taux d'abstention
|29,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,04%
|Nombre de votants
|3 585
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