Résultat de l'élection municipale 2026 à Anse-Bertrand : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Anse-Bertrand [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Anse-Bertrand sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Anse-Bertrand.
L'actu des élections municipales 2026 à Anse-Bertrand
11:48 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Anse-Bertrand il y a une semaine ?
Les élections municipales 2026 à Anse-Bertrand ont vu Edouard Delta (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 44,93 % des votes. Derrière, Daniel Moustache (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 40,64 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Comme il y a six ans, Edouard Delta est resté au sommet du classement, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 1,15 point. Du côté des autres candidats, avec 9,99 %, Natacha Girard n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Plus en retrait, Katia Irca Henry, avec la nuance Régionaliste, a rassemblé 4,44 % des suffrages, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner. À noter que pour ce premier tour à Anse-Bertrand, l'élection a vu 61,93 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Anse-Bertrand
Le deuxième tour des élections municipales à Anse-Bertrand a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Edouard Delta
Liste divers droite
Anse-bertrand, Terre d'avenir
|
|
Daniel Moustache
Liste divers gauche
AGIR MAINTENANT POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Anse-Bertrand
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard DELTA (Ballotage) Anse-bertrand, Terre d'avenir
|1 286
|44,93%
|Daniel MOUSTACHE (Ballotage) AGIR MAINTENANT POUR DEMAIN
|1 163
|40,64%
|Natacha GIRARD ALTERNATIVE POUR L'EXCELLENCE ANSOISE
|286
|9,99%
|Katia IRCA HENRY Agir Ensemble Pour Anse-Bertrand
|127
|4,44%
|Participation au scrutin
|Anse-Bertrand
|Taux de participation
|61,93%
|Taux d'abstention
|38,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Nombre de votants
|2 977
Source : ministère de l’Intérieur
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