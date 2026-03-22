Résultat de l'élection municipale 2026 à Anse-Bertrand : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Anse-Bertrand

Le deuxième tour des élections municipales à Anse-Bertrand a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Edouard Delta
Edouard Delta Liste divers droite
Anse-bertrand, Terre d'avenir
  • Edouard Delta
  • Catrina Valere
  • Rony Beral
  • Marie-Louise Jequece
  • Denis Corneille
  • Nathaly Sama
  • Hugues Erhard
  • Sylviane Ithany
  • Adelaide Moysan
  • Liliana Thuram-Ulien
  • Hervé Hira
  • Lydia Petilaire
  • Max Byram
  • Lauriane Plaisance
  • Félix Irep
  • Marianne Tel
  • Paul Vousemer
  • Leslie Luvin
  • Richard Beral
  • Marie-Claude Fesin
  • Philippe Doranges
  • Patricia Liso
  • Blaise Sama
  • Marie-Marthe Bongout-Resissal
  • Claude Mimifir
  • Lucienne Velin
  • Eugene Molongo
Daniel Moustache
Daniel Moustache Liste divers gauche
AGIR MAINTENANT POUR DEMAIN
  • Daniel Moustache
  • Bernadette Thuram-Ulien
  • Pascal Deschamps
  • Carine Bolmin
  • Amédée Enodig
  • Mauricia Hippon
  • Marcel Gilbert Agapé
  • Sabrina Ithany
  • Aurélien Corenthin
  • Mélinda Sainton
  • Patrice Molongo
  • Sevrine Noëlle Jalce
  • Fabrice Lucien Epiphane Nice
  • Taina Geneviève Inamo
  • Hubert Didier Margaretta
  • Anna Berthie Bolina-Naubier
  • Martial Bernard Vent
  • Nadège Rabel
  • Vincent Nazaire Dolcin-Tillant
  • Françoise Losy
  • Stanley Lionel Nice
  • Jacqueline Thérèse Gros
  • Henri Delcros
  • Christelle Agnès Lerisse
  • William Petilaire
  • Jacqueline Tel
  • Yvan Bus

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Anse-Bertrand

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard DELTA
Edouard DELTA (Ballotage) Anse-bertrand, Terre d'avenir 		1 286 44,93%
Daniel MOUSTACHE
Daniel MOUSTACHE (Ballotage) AGIR MAINTENANT POUR DEMAIN 		1 163 40,64%
Natacha GIRARD
Natacha GIRARD ALTERNATIVE POUR L'EXCELLENCE ANSOISE 		286 9,99%
Katia IRCA HENRY
Katia IRCA HENRY Agir Ensemble Pour Anse-Bertrand 		127 4,44%
Participation au scrutin Anse-Bertrand
Taux de participation 61,93%
Taux d'abstention 38,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Nombre de votants 2 977

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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