Résultat municipale 2026 à Anse-Bertrand (97121) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Anse-Bertrand a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Anse-Bertrand, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Anse-Bertrand [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard DELTA
Edouard DELTA Anse-bertrand, Terre d'avenir 		1 286 44,93%
Daniel MOUSTACHE
Daniel MOUSTACHE AGIR MAINTENANT POUR DEMAIN 		1 163 40,64%
Natacha GIRARD
Natacha GIRARD ALTERNATIVE POUR L'EXCELLENCE ANSOISE 		286 9,99%
Katia IRCA HENRY
Katia IRCA HENRY Agir Ensemble Pour Anse-Bertrand 		127 4,44%
Participation au scrutin Anse-Bertrand
Taux de participation 61,93%
Taux d'abstention 38,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Nombre de votants 2 977

Source : ministère de l’Intérieur

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