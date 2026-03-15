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19:21 - Les données démographiques d'Anse-Bertrand révèlent les tendances électorales La démographie et le contexte socio-économique d'Anse-Bertrand contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Dans la commune, 12,31% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 11,39% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 101 € par mois peut être l'expression de disparités socio-économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (26,47%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (11,87%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 18,58%, comme à Anse-Bertrand, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Anse-Bertrand Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Anse-Bertrand il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 20,69% des votes lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 74,06% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 15,06% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Anse-Bertrand comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 32,88% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 15,43% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 25,15% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle participation attendre à Anse-Bertrand aux municipales ? La fuite des électeurs atteignait 41,92 % à Anse-Bertrand pour le premier tour des municipales il y a six ans (en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le pays était durement frappé par l'épidémie de Covid-19. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs votent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 67,39 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 89,62 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 75,01 % au premier tour, contre 79,48 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville souvent détournée des bureaux de vote. En ce jour de municipales à Anse-Bertrand, cette particularité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à Anse-Bertrand ? Les élections européennes de juin 2024 à Anse-Bertrand avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,88%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 20,55% des votes. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Anse-Bertrand soutenaient en priorité Christian Baptiste (Divers gauche) avec 34,48% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christian Baptiste culminant à 74,85% des votes dans la localité.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Anse-Bertrand est un territoire difficile à situer politiquement L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Anse-Bertrand se positionne comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Anse-Bertrand tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 55,53% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 20,69%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 74,06% pour Marine Le Pen, contre 25,94% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Anse-Bertrand soutenaient en priorité Michel Tola (DVG) avec 46,26% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Christian Baptiste (Divers gauche) en première position avec 56,51% des suffrages.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Anse-Bertrand Alors que les impôts locaux ont baissé à Anse-Bertrand entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 58,39 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 506 750 €, contre 1 971 540 € engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Anse-Bertrand est passé à 90,00 % en 2024 (contre 60,73 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Anse-Bertrand s'est établi à 1 309 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 355 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Anse-Bertrand La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Anse-Bertrand est très révélatrice. Lors de la première manche de ce scrutin, Edouard Delta (Divers droite) a dominé les débats avec 43,78% des voix. Deuxième, Daniel, Jean Moustache (Divers centre) a engrangé 35,53% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Yves Nimias (Divers), obtenant 544 voix (20,67%). Ce gain notable plaçait la première liste dans de bonnes dispositions. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Edouard Delta l'a finalement emporté avec 1 526 suffrages (51,55%), face à Daniel, Jean Moustache avec 1 434 électeurs inscrits (48,44%). Contre toute attente, le candidat arrivé en deuxième position a pu revenir dans la course avec de solides réserves de voix, ce qui a rendu l'issue très serrée. Même si Daniel, Jean Moustache a réalisé la meilleure progression en ajoutant 499 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié des votes des listes de droite sorties au premier tour. Le camp adverse est dans l'obligation d'avoir un meilleur score ce dimanche, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.