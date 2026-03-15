Résultat municipale 2026 à Anse (69480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Anse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Anse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Anse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel POMERET
Daniel POMERET (25 élus) ANSE NATURELLEMENT 		1 818 67,41%
  • Daniel POMERET
  • Liliane BLAISE
  • Éric FRÉBET
  • Elodie TEILLERE
  • Jean-Luc LAFOND
  • Elodie BENAULT
  • Denis CADORET
  • Nathalie HERAUD
  • Luc FERJULE
  • Virginie ETOURNEAU
  • Gilles DESCHAMPS
  • Linda BEGGUI
  • Pierre REBUT
  • Marlène CHAUTAIN
  • Xavier FELIX
  • Emmanuelle SCHARFF
  • Max DUMARQUE
  • Violette DECHANET
  • Christophe MONTANTEME
  • Carine RANSEAU
  • Philippe GERARDIN
  • Roseline MHARI AGOURRAME
  • Karim MOYENIN OUARDI
  • Marie-Pierre PÉLISSE
  • William FOULETIER
Nils MOULIN
Nils MOULIN (4 élus) Ans'Emble Autrement 		879 32,59%
  • Nils MOULIN
  • Mylène JACQUOT
  • François GONDELMANN
  • Agata FIORENZA
Participation au scrutin Anse
Taux de participation 52,23%
Taux d'abstention 47,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 2 804

Source : ministère de l’Intérieur

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