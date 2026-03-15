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19:19 - Anse : démographie, élections et perspectives d'avenir En marge des élections municipales, Anse apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 8 139 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 662 entreprises, Anse permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (86,94%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Anse accueille une communauté diversifiée, avec ses 544 résidents étrangers, soit 6,68% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 8,21%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 781 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Anse, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN attire de plus en plus les votants d'Anse Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Anse il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 21,26% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 35,95% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 16,20% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Anse comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 29,75% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 31,42% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il finira avec 34,38% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle participation attendre à Anse aux municipales ? En marge de cette municipale de 2026, le degré d'abstention pèsera fortement sur les résultats d'Anse. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était fixée à 72,10 % à la fin du premier tour (bien au-delà des 55,3 % observés au niveau national) alors que l'épidémie de Covid-19 avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est cependant élevé à 20,96 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 52,22 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 28,77 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,30 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez abstentionniste.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Anse Le panorama politique d'Anse a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Lors du match européen de juin 2024, les citoyens d'Anse avaient en effet soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 29,75% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Anse avaient ensuite favorisé Patrick Louis (Union de l'extrême droite) avec 31,42% au premier tour, devant Jean-Henri Soumireu-Lartigue (Union de la gauche) avec 28,64%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Alexandre Portier (Les Républicains), avec 65,62%.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Anse reste un territoire tourné vers les macronistes Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Anse tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,17% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 21,26%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,05% pour Emmanuel Macron, contre 35,95% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Anse accordaient leurs suffrages à Ambroise Méjean (Ensemble !) avec 26,93% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Alexandre Portier (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,65% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Anse : la fiscalité observée en amont du scrutin municipal À Anse, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 625 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 654 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à 28,96 % en 2024 (contre 17,93 % en 2020). En comparaison, la moyenne à l'échelle nationale s'établit à environ 40 %. Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 63 400 euros en 2024. Un produit qui est loin des 1 190 090 € perçus en 2020, alors même que le taux est resté à près de 13,73 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Anse Quel bilan doit-on tirer de l'issue des municipales précédentes à Anse ? Seule en lice, 'Vivre anse' a sans surprise engrangé 1 158 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Anse, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Lors de ces nouvelles élections municipales ce dimanche, l'enjeu sera de voir si une réelle opposition parvient à se structurer contre cette mainmise. La liste des candidatures donne assurément déjà un premier élément de réponse.