Résultat municipale 2026 à Anthy-sur-Léman (74200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Anthy-sur-Léman a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Anthy-sur-Léman, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Anthy-sur-Léman [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle ASNI-DUCHÊNE
Isabelle ASNI-DUCHÊNE (15 élus) Anthy-sur-Léman, ensemble aujourd'hui et demain 		621 50,90%
  • Isabelle ASNI-DUCHÊNE
  • Rémy VIOUT
  • Christine JACQUIER
  • Pascal KREDER
  • Marie-Christine FERT
  • Joël GALLAY
  • Magali LIOTARD
  • Benoît PITTIN
  • Martine TURPIN
  • Gérard CAPON
  • Viviane DETRAZ
  • Michel BERSIER
  • Isabelle BOLE-FEYSOT
  • Gérard TALLIO
  • Mélanie AYISSI-DUBOULOZ
Michel PARIS
Michel PARIS (4 élus) VIVRE ANTHY 		599 49,10%
  • Michel PARIS
  • Jennifer JACQUIER
  • Bernard BROUZE
  • Sandrine RUCHE
Participation au scrutin Anthy-sur-Léman
Taux de participation 65,08%
Taux d'abstention 34,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 1 247

Source : ministère de l’Intérieur

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