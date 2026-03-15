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19:20 - Anthy-sur-Léman aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues d'Anthy-sur-Léman, les élections s'achèvent. Avec ses 2 370 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 285 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 484 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (72,47%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 30,43% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,36%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 63 392 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Anthy-sur-Léman s'inscrit dans l'histoire française.

17:57 - Vers une percée du RN à Anthy-sur-Léman aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière bataille municipale à Anthy-sur-Léman il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 16,12% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,88% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 12,97% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Anthy-sur-Léman comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 23,55% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 26,24% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il finira avec 32,55% lors du vote définitif.

16:58 - Anthy-sur-Léman classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Il y a six ans, le premier tour de la municipale à Anthy-sur-Léman avait été marqué par une abstention de 48,03 %, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 51,97 %) alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait de l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal demeure en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 16,20 % dans la ville (la participation grimpant à 83,80 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 39,65 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 24,46 % au premier tour, contre 46,90 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une ville globalement épargnée par l'abstention par rapport aux tendances françaises. Pour cette élection municipale 2026, cette réalité à Anthy-sur-Léman sera en conséquence essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Anthy-sur-Léman Anne-Cécile Violland (Majorité présidentielle) avait performé au premier tour des élections législatives à Anthy-sur-Léman suite à la dissolution en 2024 avec 42,03%. Quentin Taïeb (Union de l'extrême droite) se trouvait à la deuxième place avec 26,24%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Anne-Cécile Violland culminant à 67,45% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,55%). Le panorama politique d'Anthy-sur-Léman a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Anthy-sur-Léman : ce qu'il faut comprendre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Anthy-sur-Léman plébiscitaient Anne-Cécile Violland (Ensemble !) avec 31,54% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,54%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Anthy-sur-Léman quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,82% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 16,12%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,12% pour Emmanuel Macron, contre 32,88% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Quelle a été l'évolution de l'imposition à Anthy-sur-Léman avant les municipales ? Avec la montée des prélèvements locaux à Anthy-sur-Léman, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 9,42 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 214 550 € la même année. Une recette bien loin des 642 700 euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Anthy-sur-Léman s'est établi à un peu moins de 25,60 % en 2024 (contre 13,57 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 %. Cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Anthy-sur-Léman s'est établi à environ 1 323 euros en 2024 (contre 1 144 € en 2020).

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Anthy-sur-Léman Les résultats des dernières municipales à Anthy-sur-Léman ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale à l'époque, Isabelle Asni-Duchêne a surclassé la concurrence en totalisant 55,67% des soutiens. Deuxième, Jennifer Jacquier a engrangé 44,32% des suffrages. Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Anthy-sur-Léman, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Pour les forces d'opposition, renverser une telle majorité représentera ce dimanche le principal challenge, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.