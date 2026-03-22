Résultat de l'élection municipale 2026 à Antony : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Antony [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Antony sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Antony.
L'actu des élections municipales 2026 à Antony
11:51 - Un premier constat à Antony avec les résultats du 1er tour
Il y a une semaine à Antony, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin s'est soldé par une participation de 60,00 % localement. C'est Jean-Yves Sénant (Divers droite) qui a pris la tête en rassemblant 45,51 % des suffrages exprimés. Derrière, David Mauger (Union de la gauche) est arrivé en deuxième position avec 22,49 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Perrine Precetti (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Virginie Evennou, portant la nuance Divers gauche, a récolté 11,27 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Antony
Le deuxième tour des élections municipales à Antony a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Virginie Evennou
Liste divers gauche
ANTONY EN PARTAGE
|
|
Jean-Yves Sénant
Liste divers droite
ANTONY POUR TOUS avec Jean-Yves SÉNANT et Aude NODÉ-LANGLOIS
|
|
David Mauger
Liste d'union à gauche
Antony terre citoyenne
|
|
Perrine Precetti
Liste divers droite
Antony à venir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Antony
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves SÉNANT (Ballotage) ANTONY POUR TOUS avec Jean-Yves SÉNANT et Aude NODÉ-LANGLOIS
|10 701
|45,51%
|David MAUGER (Ballotage) Antony terre citoyenne
|5 287
|22,49%
|Perrine PRECETTI (Ballotage) Antony à venir
|3 412
|14,51%
|Virginie EVENNOU (Ballotage) ANTONY EN PARTAGE
|2 650
|11,27%
|François LA SELVE Servir Antony avec François La Selve
|1 463
|6,22%
|Participation au scrutin
|Antony
|Taux de participation
|60,00%
|Taux d'abstention
|40,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|24 054
Source : ministère de l’Intérieur
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