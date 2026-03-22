Résultat de l'élection municipale 2026 à Antony : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Yves Sénant à Antony (ANTONY POUR TOUS avec Jean-Yves SÉNANT et Aude NODÉ-LANGLOIS)

Équipe Municipale

La liste Antony pour Tous est conduite par Jean-Yves Sénant et Aude Nodé-Langlois. Cette équipe est composée de 50% de nouveaux candidats, reflétant un renouvellement significatif. Les membres proviennent de divers horizons et s'engagent activement dans la vie locale.

Réalisations d'Antony

Depuis 1983, Antony a vu des améliorations notables grâce à la majorité municipale. La ville dispose d'équipements culturels et sportifs de qualité, comme un cinéma Art et Essais réputé. De plus, des initiatives sociales, telles que l'épicerie sociale Ma P'tite Échoppe, sont reconnues comme des exemples à suivre.

Opposition Politique

La liste de la gauche antonienne se présente comme une alternative à Antony pour Tous. Cette opposition, marquée par une alliance avec LFI, est perçue comme plus radicale que les précédentes. Les critiques portent sur des propositions jugées extrêmes, notamment concernant la sécurité et l'éclairage public.

Appel au Vote

Les élections des 15 et 22 mars sont cruciales pour l'avenir de Antony. Jean-Yves Sénant et Aude Nodé-Langlois appellent les électeurs à soutenir leur liste pour continuer les projets engagés. Ils soulignent l'importance de ce choix pour préserver la qualité de vie dans la ville.