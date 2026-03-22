Résultat de l'élection municipale 2026 à Antony : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Antony

Le deuxième tour des élections municipales à Antony a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Virginie Evennou
Virginie Evennou Liste divers gauche
ANTONY EN PARTAGE
  • Virginie Evennou
  • Yann Le Bihen
  • Mélanie Decaille
  • Sébastien Gerardin
  • Veronique Ayélé Locoh-Donou
  • Valéry-Xavier Lentz
  • Morgane Le Jeune
  • Dominique Causse
  • Mélika Bourriquis Carindo
  • Gilles Ourvoie
  • Marie-Claire Gras
  • Sidy Doucouré
  • Thérèse Locoh
  • Laurent Blanchard
  • Ikram Ben Abdelmoumen
  • Yann Cruse
  • Monica Teka
  • André Schilte
  • Annie Odienne
  • Bruno Detournay
  • Madeleine Grenier
  • Amaël Ourvoie
  • Maïwenn Hervochon
  • Antoine Grognet
  • Maya Meurice
  • Charles Edouard Poncet
  • Sophie Guetrot
  • Patrick Rolland
  • Annie Messager
  • Jean-Luc Azan
  • Marie-Pierre Durand
  • Gérard Monin
  • Aurélie Figueiredo
  • Arthur Hervochon
  • Laurence Thierry
  • Benoît Ostertag
  • Marie-Thérèse Charrier
  • Grégoire Corroyez
  • Christine Petit
  • Cédric Clamont Descars
  • Maude Goube
  • Philippe Engammare
  • Sylvaine Monin
  • Florian Rossi
  • Marie-Claude Ferradou
  • Emmanuel Lapierre
  • Ellen Dossier
  • Guy Charrier
  • Emilie Evennou
Jean-Yves Sénant
Jean-Yves Sénant Liste divers droite
ANTONY POUR TOUS avec Jean-Yves SÉNANT et Aude NODÉ-LANGLOIS
  • Jean-Yves Sénant
  • Aude Nodé-Langlois
  • Pierre Médan
  • Pauline Galli
  • Fabien Hubert
  • Christel Berthier
  • Wissam Nehmé
  • Laïla Rafik
  • Laurent Pégorier
  • Claire Genest
  • Saïd Aït-Ouaraz
  • Elodie Doumeng
  • Edouard Kalonji
  • Stéphanie Schlienger
  • Marc Ali Ben Abdallah
  • Anne Fauret
  • Christophe Mongardien
  • Lynda El Mezoued
  • Patrick Reynier
  • Anne de Courson
  • Ioannis Vouldoukis
  • Jennifer Egret
  • Bertrand Masselin
  • Chritstine Rouche
  • Laurent Souchaud
  • Héloïse Carré
  • Lionel Cuguen
  • Léna Ducasse
  • Aviel Bensabat
  • Nadra Simon
  • Mathieu Courdesses
  • Carole Bruneau
  • Emmanuel Decrop
  • Corinne Pham-Pingal
  • Gilles Bessenay
  • Hawa Sall
  • Benjamin Achab
  • Emma Pekmezian
  • Pierre-Marie Dussart
  • Agnès Demay de Goustine
  • Victor Aripa
  • Johanna Msihid
  • Makhdum Chaudry
  • Fabienne Verroust
  • François de Wailly
  • Samia Belkaid
  • Guillaume Lahaye
  • Amanda Ouedraogo
  • Thomas Soares Martins
  • Marie Véret
  • Etienne Charrieau
David Mauger
David Mauger Liste d'union à gauche
Antony terre citoyenne
  • David Mauger
  • Emmanuelle Gouillart
  • Luc Couturier
  • Clare Donovan
  • Benjamin Burlon
  • Fatiha-Elly Aarour
  • Romain Montbeyre-Soussand
  • Anja Ratajczak
  • Christopher Smith
  • Isabelle de Keyzer
  • Jean-Marc Luce
  • Irène Huard
  • Matthieu de Cremoux
  • Laure-Anne Arès
  • Julien Doyen
  • Anne Rambaut
  • Julien Martinerie
  • Yuna Messaoudi
  • Régis Lebrun
  • Anne-Isabelle Goumillout
  • Aragah Mehrabian
  • Inès Aribi
  • Pierre Foucart
  • Wutharath Chin
  • Frédéric Libert
  • Céline Laurent
  • Francis Biguereau
  • Inès Jamet
  • Cyprien Dujardin
  • Adeline Aroskay
  • Rémy Roche
  • Jovina Rivera
  • Gilles Malet
  • Véronique Deballe
  • Salim Yachaoui
  • Cathy Montbeyre
  • Pascal Gregis
  • Joëlle Le Port
  • Michel Boulenger
  • Emmanuelle Pécon
  • Jean-Claude Robert
  • Marie Larger
  • Rodrigue Desachy
  • Sophie Joubert
  • Michel Hochet
  • Sylviane Aschehoug
  • Gaël Chavance
  • Hélène Lemaire
  • Ricardo Rene
  • Annie-Laure Hagel
  • Sylvain Bergounioux
Perrine Precetti
Perrine Precetti Liste divers droite
Antony à venir
  • Perrine Precetti
  • Pascal Colin
  • Chistiane Ename Nkwane
  • Yannick Bastin
  • Stéphanie Desmangles
  • Samy Khiati
  • Ekatérina Hecberg
  • Maroun Hobeika
  • Anne-Catherine Michon
  • Rafik Masmoudi
  • Isabelle Rolland
  • François Goulette
  • Charlotte Noel
  • Loman Dufour
  • Carole Van Renterghem
  • Bruno Foyer
  • Elodie Claerbout
  • David Passeron
  • Christina Couvreur
  • Mohamed Tounsi
  • Marthe Meledje
  • Aroquiassamy La Roze
  • Fabienne Bonnet
  • Alexandre Colby
  • Marie-Laure Laglenne
  • Yann Bobinet
  • Céline Lacroix
  • Charles Hong
  • Mbolatiana Ranaivoarijaona
  • Fritz Patrice Senatus
  • Thérèse Robert
  • Laurent Cavana
  • Solène Desfosses Precetti
  • Rémi Mulhen
  • Anne Aubert
  • Denis Bissieres
  • Isabelle Bianquis
  • Pierre Geraud
  • Aline Trinquet
  • Samuel Argouet
  • Béatrice Poisson
  • Evan Quince
  • Ines Bernard
  • François Drouin
  • Bérénice Mabidi
  • Christian Fruit
  • Sophie Duhem
  • Rémi Sautret
  • Sylvie Benamou
  • Nathanaël Colin-Jaeger
  • Verena Gonin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Antony

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves SÉNANT
Jean-Yves SÉNANT (Ballotage) ANTONY POUR TOUS avec Jean-Yves SÉNANT et Aude NODÉ-LANGLOIS 		10 701 45,51%
David MAUGER
David MAUGER (Ballotage) Antony terre citoyenne 		5 287 22,49%
Perrine PRECETTI
Perrine PRECETTI (Ballotage) Antony à venir 		3 412 14,51%
Virginie EVENNOU
Virginie EVENNOU (Ballotage) ANTONY EN PARTAGE 		2 650 11,27%
François LA SELVE
François LA SELVE Servir Antony avec François La Selve 		1 463 6,22%
Participation au scrutin Antony
Taux de participation 60,00%
Taux d'abstention 40,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 24 054

Source : ministère de l’Intérieur

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