Résultat de l'élection municipale 2026 à Anzin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Anzin

Tête de listeListe
Pierre-Michel Bernard
Pierre-Michel Bernard Liste divers gauche
UNIS POUR RÉUSSIR
  • Pierre-Michel Bernard
  • Nathalie Khennouf
  • Daniel Dupont
  • Isabelle Dutrieux
  • Aldo Tettini
  • Karine Bernard
  • Onotilio Selidonio
  • Tamara Latouche
  • Patrick Messager
  • Francine Baefcop
  • Bruno Levant
  • Valérie Podevin
  • Cédric Degaugue
  • Nicole Delbove
  • Benoît Loutre
  • Christine Choquez
  • Amar Benghennou
  • Martine Pirez
  • Régis Gandaho
  • Fabienne Belmer
  • Gauthier Lecompte
  • Sarah Dumont
  • Mehdi Tami
  • Bekhta Chikh
  • Ludovic Nacry
  • Leïla Touati
  • Karim Hamek
  • Isabelle Thorez
  • David Bellini
  • Patricia Guille
  • David Guillet
  • Jennifer Busignies
  • Thibault Tainmont
  • Clémence Quarré
  • Jean-Roger Berrier
Joël Dordain
Joël Dordain Liste divers gauche
ANZIN L'ENERGIE CITOYENNE
  • Joël Dordain
  • Elisabeth Gondy
  • Claudio Macaluso
  • Virginie Dolique
  • Hamid Jamjam
  • Hakima Bendou
  • Alain Vincent
  • Maryline Blairon
  • Claude Renoncourt
  • Edith Wallerand
  • Ali Beldjouhri
  • Aurore Danhiez
  • Alexis Verez
  • Henrita Levan
  • Cyril Morrhadi
  • Marie-Christine Rollin
  • Stéphane Savilly
  • Mounia Chami
  • Abdel Jbara
  • Sylvie Lecomte
  • Michel Jouniaux
  • Silvie Manez
  • Olivier Bajard
  • Elisabeth Zborowski
  • Claude Palisse
  • Nathalie Lefebvre
  • Joël Delbove
  • Emeline Loire
  • Géry Debout
  • Raymonde Lamotte
  • Michel Legrand
  • Nathalie Dommery
  • Yannick Baralle
  • Sandrine Dufrenoy
  • Loïck Thellier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Michel Bernard
Pierre-Michel Bernard (29 élus) Unis pour reussir 		2 095 72,81%
  • Pierre-Michel Bernard
  • Elisabeth Gondy
  • Alain Vincent
  • Isabelle Asselin
  • Jean-Roger Berrier
  • Valérie Tomson
  • Bruno Levant
  • Valérie Podevin
  • Onotilio Selidonio
  • Karine Bernard
  • Damien Coyez
  • Isabelle Dutrieux
  • Daniel Henin
  • Nathalie Khennouf
  • Ali Beldjouhri
  • Christine Choquez
  • Claude Renoncourt
  • Francine Baefcop
  • Patrick Messager
  • Nicole Delbove
  • Aldo Tettini
  • Isabelle Thorez
  • Cedric Degaugue
  • Isabelle Bille
  • Cyril Morrhadi
  • Martine Pirez
  • Amar Benghennou
  • Sylviane Manard
  • Régis Gandaho
Nicolas Fehring
Nicolas Fehring (4 élus) Oui je veux changer ma ville 		782 27,18%
  • Nicolas Fehring
  • Edith Wallerand
  • Eric Fremery
  • Peggy Malo
Participation au scrutin Anzin
Taux de participation 34,74%
Taux d'abstention 65,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 962

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Michel Bernard
Pierre-Michel Bernard (26 élus) Unis pour réussir 		2 573 54,48%
  • Pierre-Michel Bernard
  • Karine Soissons
  • Joël Dordain
  • Elisabeth Gondy
  • Ange Monnier
  • Maryline Blairon
  • Jean-Roger Berrier
  • Valérie Tomson
  • Bruno Levant
  • Aimée Carlier
  • Alain Vincent
  • Isabelle Asselin
  • Damien Coyez
  • Oihida Ghazouani
  • Francis Ledieu
  • Nathalie Broquet
  • Ali Beldjouhri
  • Nicole Delbove
  • Claude Delhaye
  • Julie De Deken
  • Frédéric Lefebvre
  • Sandrine Verguethen
  • Claude Palisse
  • Isabelle Bille
  • Claude Renoncourt
  • Isabelle Thorez
Pierre Hernandez
Pierre Hernandez (3 élus) Rassemblés dans un nouvel élan 		873 18,48%
  • Pierre Hernandez
  • Aliette Monier
  • Mehdi Tami
Francis Boudrenghien
Francis Boudrenghien (2 élus) Anzin bleu marine 		746 15,79%
  • Francis Boudrenghien
  • Nadine Fournard
Nicolas Fehring
Nicolas Fehring (2 élus) Plus proche de vous 		530 11,22%
  • Nicolas Fehring
  • Isabelle Debruycker
Participation au scrutin Anzin
Taux de participation 56,07%
Taux d'abstention 43,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Nombre de votants 4 820

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Michel Bernard
Pierre-Michel Bernard Unis pour réussir 		2 247 46,98%
Pierre Hernandez
Pierre Hernandez Rassemblés dans un nouvel élan 		825 17,25%
Francis Boudrenghien
Francis Boudrenghien Anzin bleu marine 		733 15,32%
Nicolas Fehring
Nicolas Fehring Plus proche de vous 		540 11,29%
Claudio Macaluso
Claudio Macaluso Anzin demain 2014, prenez le pouvoir 		275 5,75%
Philippe Fayola
Philippe Fayola Ensemble pour l'avenir d'anzin 		162 3,38%
Participation au scrutin Anzin
Taux de participation 56,88%
Taux d'abstention 43,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Nombre de votants 4 889

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