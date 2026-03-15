Résultat de l'élection municipale 2026 à Anzin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Anzin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Anzin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Anzin.
L'actu des élections municipales 2026 à Anzin
12:08 - À quelle heure ferment les 9 bureaux de vote à Anzin ?
Les municipales se tiennent ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En comparaison, le premier tour des municipales de 2020 s'est tenu de manière controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. La liste des candidats aux municipales 2026 à Anzin se trouve plus bas dans cette page. Les 9 bureaux de vote de l'agglomération d'Anzin sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. Pour être informé gratuitement des résultats des élections municipales à Anzin dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Anzin
|Tête de listeListe
|
Pierre-Michel Bernard
Liste divers gauche
UNIS POUR RÉUSSIR
|
|
Joël Dordain
Liste divers gauche
ANZIN L'ENERGIE CITOYENNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Michel Bernard (29 élus) Unis pour reussir
|2 095
|72,81%
|
|Nicolas Fehring (4 élus) Oui je veux changer ma ville
|782
|27,18%
|
|Participation au scrutin
|Anzin
|Taux de participation
|34,74%
|Taux d'abstention
|65,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 962
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Michel Bernard (26 élus) Unis pour réussir
|2 573
|54,48%
|
|Pierre Hernandez (3 élus) Rassemblés dans un nouvel élan
|873
|18,48%
|
|Francis Boudrenghien (2 élus) Anzin bleu marine
|746
|15,79%
|
|Nicolas Fehring (2 élus) Plus proche de vous
|530
|11,22%
|
|Participation au scrutin
|Anzin
|Taux de participation
|56,07%
|Taux d'abstention
|43,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Nombre de votants
|4 820
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Michel Bernard Unis pour réussir
|2 247
|46,98%
|Pierre Hernandez Rassemblés dans un nouvel élan
|825
|17,25%
|Francis Boudrenghien Anzin bleu marine
|733
|15,32%
|Nicolas Fehring Plus proche de vous
|540
|11,29%
|Claudio Macaluso Anzin demain 2014, prenez le pouvoir
|275
|5,75%
|Philippe Fayola Ensemble pour l'avenir d'anzin
|162
|3,38%
|Participation au scrutin
|Anzin
|Taux de participation
|56,88%
|Taux d'abstention
|43,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Nombre de votants
|4 889
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