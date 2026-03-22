Résultat municipale 2026 à Aouste-sur-Sye (26400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aouste-sur-Sye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aouste-sur-Sye, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aouste-sur-Sye [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie CAUMETTE (17 élus) Aouste 2026 : continuons ensemble !
|615
|42,53%
|
|Hélène BECHET (3 élus) Aouste en commun
|427
|29,53%
|
|Claude PERDRIOLE (3 élus) Aouste demain
|404
|27,94%
|
|Participation au scrutin
|Aouste-sur-Sye
|Taux de participation
|67,19%
|Taux d'abstention
|32,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,14%
|Nombre de votants
|1 456
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Aouste-sur-Sye - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie CAUMETTE (Ballotage) Aouste 2026 : continuons ensemble !
|602
|42,22%
|Hélène BECHET (Ballotage) Aouste en commun
|421
|29,52%
|Claude PERDRIOLE (Ballotage) Aouste demain
|403
|28,26%
|Participation au scrutin
|Aouste-sur-Sye
|Taux de participation
|67,51%
|Taux d'abstention
|32,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,71%
|Nombre de votants
|1 463
Election municipale 2026 à Aouste-sur-Sye [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aouste-sur-Sye sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aouste-sur-Sye.
L'actu des élections municipales 2026 à Aouste-sur-Sye
18:37 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Aouste-sur-Sye
L'orientation des électeurs d'Aouste-sur-Sye a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune esquissait un bastion de la gauche radicale, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,24%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Aouste-sur-Sye soutenaient en priorité Marie Pochon (Union de la gauche) avec 45,01% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie Pochon culminant à 62,40% des voix dans la localité.
15:57 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Denis Benoit s'est imposé à Aouste-sur-Sye
Qui l'avait emporté lors des municipales il y a six ans à Aouste-sur-Sye ? Sans aucune opposition, la liste menée par Denis Benoit a sans surprise obtenu 523 voix (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette élection de 2026 à Aouste-sur-Sye, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs après cette élection sans véritable compétition. Un début de réponse limpide a d'ores et déjà été apporté avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).
13:58 - À Aouste-sur-Sye, Hélène Bechet, Sylvie Caumette et Claude Perdriole s'affrontent ce dimanche
Selon la liste des candidats pour le second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin se joue donc ce dimanche entre Hélène Bechet (DIV), la liste menée par Sylvie Caumette (DIV) et Claude Perdriole sous l'étiquette DIV. Afin de passer au vote, les électeurs de la commune auront la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote d'Aouste-sur-Sye.
11:59 - Sylvie Caumette largement en tête de la municipale il y a une semaine
Dans le cadre du premier tour des municipales à Aouste-sur-Sye, c'est Sylvie Caumette qui a dominé en rassemblant 42,22 % des votes. Hélène Bechet est arrivée en deuxième position avec 29,52 %. L'avance de la gagnante provisoire a été très nette. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Claude Perdriole est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Aouste-sur-Sye, l'élection a enregistré une participation de 67,51 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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