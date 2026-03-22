Résultat municipale 2026 à Aouste-sur-Sye (26400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aouste-sur-Sye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aouste-sur-Sye, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aouste-sur-Sye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie CAUMETTE
Sylvie CAUMETTE (17 élus) Aouste 2026 : continuons ensemble ! 		615 42,53%
  • Sylvie CAUMETTE
  • Eric BARNIER
  • Sylvie AUDINOT
  • Alexandre GUILLUY
  • Jessica GUYON
  • Frédéric TRON
  • Julie BODNAR
  • Jean-Louis COSIO
  • Christine GORY
  • Guillaume THEVENET
  • Solène CREN
  • Thierry MÉRIEAU
  • Christine DRAN
  • Philippe HUYGHE
  • Salima AMAURY
  • Frédéric LAMANTIA
  • Sophie SCHWENGLER
Hélène BECHET
Hélène BECHET (3 élus) Aouste en commun 		427 29,53%
  • Hélène BECHET
  • Sébastien CHOUPAS
  • Elise CHEVALIER
Claude PERDRIOLE
Claude PERDRIOLE (3 élus) Aouste demain 		404 27,94%
  • Claude PERDRIOLE
  • Sandrine ZANNETTACCI
  • René GUILHOT
Participation au scrutin Aouste-sur-Sye
Taux de participation 67,19%
Taux d'abstention 32,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,14%
Nombre de votants 1 456

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Aouste-sur-Sye - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie CAUMETTE
Sylvie CAUMETTE (Ballotage) Aouste 2026 : continuons ensemble ! 		602 42,22%
Hélène BECHET
Hélène BECHET (Ballotage) Aouste en commun 		421 29,52%
Claude PERDRIOLE
Claude PERDRIOLE (Ballotage) Aouste demain 		403 28,26%
Participation au scrutin Aouste-sur-Sye
Taux de participation 67,51%
Taux d'abstention 32,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 1 463

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