Résultat municipale 2026 à Aouste-sur-Sye (26400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aouste-sur-Sye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aouste-sur-Sye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aouste-sur-Sye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie CAUMETTE
Sylvie CAUMETTE Aouste 2026 : continuons ensemble ! 		602 42,22%
Hélène BECHET
Hélène BECHET Aouste en commun 		421 29,52%
Claude PERDRIOLE
Claude PERDRIOLE Aouste demain 		403 28,26%
Participation au scrutin Aouste-sur-Sye
Taux de participation 67,51%
Taux d'abstention 32,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 1 463

Source : ministère de l’Intérieur

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