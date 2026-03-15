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19:17 - Comment la composition démographique d'Aouste-sur-Sye façonne les résultats électoraux ? Les données démographiques et socio-économiques d'Aouste-sur-Sye révèlent des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des municipales. Dans la commune, 18,14% des résidents sont des enfants, et 31,13% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 249 € par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1462 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,75%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (14,10%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Aouste-sur-Sye mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,67% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - L'avancée du Rassemblement national RN à Aouste-sur-Sye avant les municipales 2026 Le parti nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale à Aouste-sur-Sye en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 21,81% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 41,32% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 15,74% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Aouste-sur-Sye comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 25,24% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 30,08% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il terminera avec 37,60% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Aouste-sur-Sye La participation des électeurs d'Aouste-sur-Sye constituera, à la fin du scrutin, un gros enjeu pour cette municipale. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 606 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 31,88 %, une mobilisation modeste alors que le Covid commençait à toucher le pays. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 77,80 %. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais il est intéressant d'examiner la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 54,69 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 70,80 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 56,17 % des électeurs (soit environ 1 156 votants). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une ville fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Aouste-sur-Sye a-t-elle voté ? Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs d'Aouste-sur-Sye avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 25,24% des bulletins. Marie Pochon (Union de la gauche) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Aouste-sur-Sye après la dissolution avec 45,01%. Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) était à la deuxième place avec 30,08%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie Pochon culminant à 62,40% des suffrages exprimés sur place. La physionomie politique d'Aouste-sur-Sye a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un secteur très ancré à gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux d'Aouste-sur-Sye lors de la dernière présidentielle ? La physionomie politique de Aouste-sur-Sye laisse apparaître un électorat massivement tourné vers la gauche. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Aouste-sur-Sye voyait en effet Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 32,02% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 22,86%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,68% pour Emmanuel Macron, contre 41,32% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Aouste-sur-Sye portaient leur choix sur Marie Pochon (Nupes) avec 43,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie Pochon virant de nouveau en tête avec 59,41% des voix.

12:58 - Fiscalité à Aouste-sur-Sye : une question brûlante à l'approche des municipales 2026 ? Pour ce qui concerne la pression fiscale d'Aouste-sur-Sye, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 708 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 627 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 32,20 % en 2024 (contre 16,69 % en 2020). Une donnée à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, en augmentation de 1,2 point en quatre ans. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 37 160 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 434 220 € enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 14,52 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Aouste-sur-Sye Les résultats des précédentes élections municipales à Aouste-sur-Sye ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Unique liste en présence, 'Aouste 2020' a naturellement obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette élection de 2026 à Aouste-sur-Sye, cet équilibre pèsera irrémédiablement. L'attention cette fois se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face au bloc majoritaire. Un indice est sans doute à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur.