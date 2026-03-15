Résultat de l'élection municipale 2026 à Apatou : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Apatou [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Apatou sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Apatou.
L'actu des élections municipales 2026 à Apatou
13:45 - La commune d'Apatou a de manière générale contenu les impôts locaux
Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Apatou, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 476 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 429 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 72,07 % en 2024 (contre près de 39,15 % en 2020). Notons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 158 930 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 216 310 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 30,72 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Apatou
Il peut se révéler éclairant de s'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Apatou. Dès le premier tour, Paul Dolianki (Divers gauche) a fait la course en tête en rassemblant 50,46% des suffrages. À sa poursuite, Moïse Edwin (Divers droite) a engrangé 366 bulletins valides (28,46%). Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Apatou, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Apatou ?
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En 2020, le lendemain du premier tour, le report du 2nd tour est annoncé par le président de la République en raison du coronavirus. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Sachez également que les horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote d'Apatou sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections municipales à Apatou dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Apatou
|Tête de listeListe
|
Moïse Edwin
Liste divers gauche
ALLIANCE CITOYENNE POUR LE RENOUVEAU D'APATOU
|
|
Paul Dolianki
Liste divers gauche
L'UNION POUR LA RELANCE
|
|
Rosan Goubin
Liste divers centre
MOUVEMENT INCLUSIF ET DEMOCRATIQUE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paul Dolianki (22 élus) Unis pour poursuivre le developpement avec paul dolianki
|649
|50,46%
|
|Moïse Edwin (4 élus) "alliance citoyenne pour le renouveau d'apatou"
|366
|28,46%
|
|Romaric Stanislas Baya (3 élus) Ensemble pour un avenir meilleur
|271
|21,07%
|
|Participation au scrutin
|Apatou
|Taux de participation
|66,14%
|Taux d'abstention
|33,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 295
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paul Dolianki (23 élus) Fer de lance de l'unite d'apatou
|566
|55,32%
|
|Moïse Edwin (6 élus) Objectif apatou
|457
|44,67%
|
|Participation au scrutin
|Apatou
|Taux de participation
|70,09%
|Taux d'abstention
|29,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|1 038
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