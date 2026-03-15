Résultat de l'élection municipale 2026 à Apatou : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Apatou

Tête de listeListe
Moïse Edwin
Moïse Edwin Liste divers gauche
ALLIANCE CITOYENNE POUR LE RENOUVEAU D'APATOU
  • Moïse Edwin
  • Stéphanie Welline
  • Régilio Atoukou
  • Adèle Sante
  • Juliano Abe
  • Merielle Sida
  • Armand Akoeba
  • Jeanine Kwasie
  • Romaric Baya
  • Fabiola Diekang
  • Jerry Babel
  • Collette Michel
  • André Naisso
  • Sonia Pinas
  • Philippe Asaitie
  • Juliette Amoutengui
  • Philippe Bengali
  • Jocelyne Apolye
  • Jean-Luc Inchaspe
  • Modestine Baisie
  • Gordon Baya
  • Nefestanie Atoja
  • Jason Laurens
  • Leonise Moussa
  • Léo Paye
  • Tiatana Yetti
  • Xavier Amayota
  • Cézarine Mathurin
  • Stanley Coste Sante
  • Christèle Ateni
  • Ramon Soman
  • Natasja Cochette
  • Eric Pidie
  • Ashley Koese
  • Yvon Welline
Paul Dolianki
Paul Dolianki Liste divers gauche
L'UNION POUR LA RELANCE
  • Paul Dolianki
  • Laurietta Carolina
  • Denis Galimot
  • Diana Saïti
  • Auguste Richenel
  • Claudia Carolina
  • Andre Mato
  • Agathe Abe
  • Florentin Popieul
  • Julia Seika
  • Denis Beguin
  • Patricia Pinas
  • Martino Naïsso
  • Edminaessa Amoko
  • Richard Sante
  • Sylvia Ateni
  • Andre Dicene
  • Sandra Alphonse
  • Romuald Aouegui
  • Guylène Welline
  • Alain Limbo
  • Alice Payé
  • Marius Aboeka
  • Catherine Dikang
  • Jean-Luc Yenoumou
  • Messiem Medouya
  • Kévin Hardeveld
  • Emalene Hieronymo
  • Randonne Doeka
  • Esther Soewa
  • Jeïson Napo
  • Marie-Thérèse Amete
  • Marvin Ceder
  • Marie-Hélène Atoukou
  • Deriek Deel
Rosan Goubin
Rosan Goubin Liste divers centre
MOUVEMENT INCLUSIF ET DEMOCRATIQUE
  • Rosan Goubin
  • Giséle Fati Richenel
  • Jeanin Moussa
  • Marie-Thérèse Amayota
  • Miland Alphonse
  • Aimée Asaiti
  • Hendrik Forster
  • Haroline Ouemina
  • Johannes Pongo
  • Elcanor Ceder
  • Audric Paye
  • Charlotte Sida
  • Gilles Bouillou
  • Oglaya Goubin
  • Ismaël Forzter
  • Adeline Akoeba
  • Christophe Paye
  • Brenda Aboeka
  • Elwin Pongo
  • Christina Sekipa
  • Kenneth Mameja
  • Fernande Akronlafoe
  • Olivier Atjeke
  • Leina Assadi
  • Gilbert Forster
  • Loes Fania
  • Fabrice Bouillou
  • Simona Atoukou
  • Martin Assadi
  • Claudine Nachion
  • Paul Amayota
  • Caroline Salottoe
  • Claibol Hardeveld

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul Dolianki
Paul Dolianki (22 élus) Unis pour poursuivre le developpement avec paul dolianki 		649 50,46%
  • Paul Dolianki
  • Diana Saiti
  • Tsa Siong
  • Mathilda Amayota
  • Denis Galimot
  • Marie-Hélène Atoukou
  • Richard Sante
  • Eline Welline
  • Samson Dit Asamson Saint-Eloi
  • Audrila Georgie Seika
  • Auguste Richenel
  • Sandra Alphonse
  • François Lokadi
  • Fadila Ateni
  • Andre Sida
  • Mavis Babel
  • Nestor Carolina
  • Heleen Michelle Jintie
  • Marius Aboeka
  • Claudine Medouya
  • Denis Beguin
  • Patricia Pinas
Moïse Edwin
Moïse Edwin (4 élus) "alliance citoyenne pour le renouveau d'apatou" 		366 28,46%
  • Moïse Edwin
  • Sezarime Anaweni Mathurin
  • Armand Norbert Akoeba
  • Merienne Sida
Romaric Stanislas Baya
Romaric Stanislas Baya (3 élus) Ensemble pour un avenir meilleur 		271 21,07%
  • Romaric Stanislas Baya
  • Colette Justine Michel
  • Regilio Atoukou
Participation au scrutin Apatou
Taux de participation 66,14%
Taux d'abstention 33,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 295

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul Dolianki
Paul Dolianki (23 élus) Fer de lance de l'unite d'apatou 		566 55,32%
  • Paul Dolianki
  • Diana Saiti
  • Denis Galimot
  • Mathilda Amayota
  • Richard Sante
  • Marie-Hélène Atoukou
  • Samson Dit Asamson Saint-Eloi
  • Eline Welline
  • Benoît Sida
  • Mavis Babel
  • Auguste Richenel
  • Germaine Atiwe
  • François Lokadi
  • Sylvie Fati
  • Johannes Saint-Elie
  • Wilma Reinard
  • Richard Abenakou
  • Sandra Alphonse
  • Denis Beguin
  • Judith Abe
  • Joseph Amete
  • Diana Pedrie
  • Marius Aboeka
Moïse Edwin
Moïse Edwin (6 élus) Objectif apatou 		457 44,67%
  • Moïse Edwin
  • Marguerite Akoeba
  • Purcy Baya
  • Adèle Sante
  • Pierre Abe
  • Stéphanie Welline
Participation au scrutin Apatou
Taux de participation 70,09%
Taux d'abstention 29,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 1 038

Villes voisines d'Apatou

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