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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Apatou Quel impact aura la population d'Apatou sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 5 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 76,16%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (87,52%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 464 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 38,61% et d'une population immigrée de 30,81% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Apatou mettent en relief une diversité de qualifications, avec 6,09% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Les électeurs d'Apatou tentés par le RN ? Le Rassemblement national ne comptait pas sur le podium lors de l'élection municipale à Apatou il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 4,88% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,50% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 0,14% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Apatou comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 9,49% aux européennes deux ans plus tard. Le Rassemblement national faisait figure de grand absent dans les suffrages.

16:58 - Quelle abstention attendre à Apatou aux municipales ? À l'occasion de l'élection municipale de 2026, le score de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats d'Apatou. Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 33,86 %, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 66,14 %) alors que l'épidémie de Covid avait dissuadé un grand nombre de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 81,83 % des habitants inscrits. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 93,55 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 78,83 %, contre 66,18 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de classer Apatou comme une commune frappée par un fort abstentionnisme en comparaison de la moyenne.

15:59 - Apatou : retour sur les élections de 2024 Sophie Charles (Divers centre) avait gagné au premier tour des élections législatives à Apatou en 2024 avec 41,41%. Jean-Philippe Dolor (Divers centre) terminait à la deuxième place avec 30,40%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Davy Rimane (Régionaliste) en tête avec 100,00%. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Apatou s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Manon Aubry (56,93%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,41%) et Jordan Bardella (9,49%). De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les citoyens d'Apatou ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Apatou plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 74,53% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 17,62%. Lors de la finale de l'élection à Apatou, les électeurs accordaient 67,50% pour Emmanuel Macron, contre 32,50% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Apatou soutenaient en priorité Lénaïck Adam (Ensemble !) avec 60,60% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lénaïck Adam virant de nouveau en tête avec 74,82% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Apatou se positionne comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - La commune d'Apatou a de manière générale contenu les impôts locaux Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Apatou, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 476 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 429 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 72,07 % en 2024 (contre près de 39,15 % en 2020). Notons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 158 930 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 216 310 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 30,72 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Apatou Il peut se révéler éclairant de s'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Apatou. Dès le premier tour, Paul Dolianki (Divers gauche) a fait la course en tête en rassemblant 50,46% des suffrages. À sa poursuite, Moïse Edwin (Divers droite) a engrangé 366 bulletins valides (28,46%). Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Apatou, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.