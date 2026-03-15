Résultat municipale 2026 à Apatou (97317) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Apatou - Tour 1
- Election municipale 2026 à Apatou [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Apatou
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Apatou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Apatou, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Apatou [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Moïse EDWIN (28 élus) ALLIANCE CITOYENNE POUR LE RENOUVEAU D'APATOU
|1 367
|64,82%
|
|Paul DOLIANKI (5 élus) L'UNION POUR LA RELANCE
|690
|32,72%
|
|Rosan GOUBIN MOUVEMENT INCLUSIF ET DEMOCRATIQUE
|52
|2,47%
|Participation au scrutin
|Apatou
|Taux de participation
|75,33%
|Taux d'abstention
|24,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|2 119
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Apatou [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Apatou en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Apatou
19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Apatou
Quel impact aura la population d'Apatou sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 5 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 76,16%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (87,52%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 464 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 38,61% et d'une population immigrée de 30,81% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Apatou mettent en relief une diversité de qualifications, avec 6,09% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.
17:57 - Les électeurs d'Apatou tentés par le RN ?
Le Rassemblement national ne comptait pas sur le podium lors de l'élection municipale à Apatou il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 4,88% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,50% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 0,14% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Apatou comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 9,49% aux européennes deux ans plus tard. Le Rassemblement national faisait figure de grand absent dans les suffrages.
16:58 - Quelle abstention attendre à Apatou aux municipales ?
À l'occasion de l'élection municipale de 2026, le score de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats d'Apatou. Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 33,86 %, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 66,14 %) alors que l'épidémie de Covid avait dissuadé un grand nombre de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 81,83 % des habitants inscrits. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 93,55 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 78,83 %, contre 66,18 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de classer Apatou comme une commune frappée par un fort abstentionnisme en comparaison de la moyenne.
15:59 - Apatou : retour sur les élections de 2024
Sophie Charles (Divers centre) avait gagné au premier tour des élections législatives à Apatou en 2024 avec 41,41%. Jean-Philippe Dolor (Divers centre) terminait à la deuxième place avec 30,40%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Davy Rimane (Régionaliste) en tête avec 100,00%. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Apatou s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Manon Aubry (56,93%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,41%) et Jordan Bardella (9,49%). De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.
14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les citoyens d'Apatou ?
Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Apatou plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 74,53% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 17,62%. Lors de la finale de l'élection à Apatou, les électeurs accordaient 67,50% pour Emmanuel Macron, contre 32,50% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Apatou soutenaient en priorité Lénaïck Adam (Ensemble !) avec 60,60% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lénaïck Adam virant de nouveau en tête avec 74,82% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Apatou se positionne comme une commune au paysage politique fragmenté.
12:58 - La commune d'Apatou a de manière générale contenu les impôts locaux
Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Apatou, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 476 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 429 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 72,07 % en 2024 (contre près de 39,15 % en 2020). Notons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 158 930 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 216 310 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 30,72 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Apatou
Il peut se révéler éclairant de s'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Apatou. Dès le premier tour, Paul Dolianki (Divers gauche) a fait la course en tête en rassemblant 50,46% des suffrages. À sa poursuite, Moïse Edwin (Divers droite) a engrangé 366 bulletins valides (28,46%). Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Apatou, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Apatou ?
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En 2020, le lendemain du premier tour, le report du 2nd tour est annoncé par le président de la République en raison du coronavirus. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Sachez également que les horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote d'Apatou sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections municipales à Apatou dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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