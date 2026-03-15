Résultat municipale 2026 à Apatou (97317) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Apatou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Apatou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Apatou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Moïse EDWIN
Moïse EDWIN (28 élus) ALLIANCE CITOYENNE POUR LE RENOUVEAU D'APATOU 		1 367 64,82%
  • Moïse EDWIN
  • Stéphanie WELLINE
  • Régilio ATOUKOU
  • Adèle SANTE
  • Juliano ABE
  • Merielle SIDA
  • Armand AKOEBA
  • Jeanine KWASIE
  • Romaric BAYA
  • Fabiola DIEKANG
  • Jerry BABEL
  • Collette MICHEL
  • André NAISSO
  • Sonia PINAS
  • Philippe ASAITIE
  • Juliette AMOUTENGUI
  • Philippe BENGALI
  • Jocelyne APOLYE
  • Jean-Luc INCHASPE
  • Modestine BAISIE
  • Gordon BAYA
  • Nefestanie ATOJA
  • Jason LAURENS
  • Leonise MOUSSA
  • Léo PAYE
  • Tiatana YETTI
  • Xavier AMAYOTA
  • Cézarine MATHURIN
Paul DOLIANKI
Paul DOLIANKI (5 élus) L'UNION POUR LA RELANCE 		690 32,72%
  • Paul DOLIANKI
  • Laurietta CAROLINA
  • Denis GALIMOT
  • Diana SAÏTI
  • Auguste RICHENEL
Rosan GOUBIN
Rosan GOUBIN MOUVEMENT INCLUSIF ET DEMOCRATIQUE 		52 2,47%
Participation au scrutin Apatou
Taux de participation 75,33%
Taux d'abstention 24,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 2 119

Source : ministère de l’Intérieur

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