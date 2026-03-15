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19:21 - Les données démographiques d'Appoigny révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Appoigny comme partout en France. Avec ses 3 133 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 284 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 928 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (82,00%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,33% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,88%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 361 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Appoigny, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Appoigny : des scrutins marqués par le vote RN Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière élection municipale à Appoigny en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 30,89% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis talonnait Emmanuel Macron localement avec 49,35% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 26,63% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite validait 57,03% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 43,15% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 46,63% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 57,77% le dimanche suivant, actant la victoire pour Daniel Grenon.

16:58 - Résultats électoraux à Appoigny : le point sur l'abstention Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 48,87 % à Appoigny lors des municipales de 2020 (un niveau conforme aux 44,7 % du pays) alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine pandémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 1 926 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 78,58 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 51,03 % au premier tour en 2022 à 67,92 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 55,39 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement attachée au vote. Au soir de ces municipales de 2026, la valeur de la participation agira en tout cas sur les résultats d'Appoigny.

15:59 - Comment Appoigny a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Daniel Grenon (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections des députés à Appoigny en juin 2024 avec 46,63%. Florence Loury (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 21,40%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Daniel Grenon culminant à 57,77% des votes dans la commune. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Appoigny avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,15%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,36% des voix. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - À Appoigny, l'élection en 2022 fut marquée par un soutien à le Rassemblement national Lors des législatives de 2022, les votants de Appoigny soutenaient en priorité Daniel Grenon (RN) avec 26,63% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Daniel Grenon virant de nouveau en tête avec 57,03% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Appoigny choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,89% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 29,04%. Lors de la finale de l'élection à Appoigny, les électeurs accordaient 50,65% pour Emmanuel Macron, contre 49,35% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les impôts à Appoigny : une tendance en hausse au cours des dernières années Pour ce qui est des contributions locales à Appoigny, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 077 euros en 2024 (année des dernières données) contre 713 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 38,63 % en 2024 (contre environ 16,79 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 39 200 euros en 2024, contre 550 300 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 11,91 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Le match de la municipale à Appoigny n'avait pas eu de second tour en 2020 Les résultats des dernières municipales à Appoigny ont livré un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour, Magloire Steve Siopathis a distancé ses adversaires en récoltant 60,27% des soutiens. À ses trousses, Fadil Miricanac a obtenu 437 voix (39,72%). Cette victoire sans appel a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Appoigny, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Afin de contester cette mainmise ce dimanche, le bloc minoritaire devra gagner de nombreux électeurs, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.