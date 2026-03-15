Résultat municipale 2026 à Appoigny (89380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Appoigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Appoigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Appoigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Magloire SIOPATHIS
Magloire SIOPATHIS (20 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR APPOIGNY 		1 075 72,20%
  • Magloire SIOPATHIS
  • Maryse NAUDIN
  • Valentin MARTIN
  • Valérie BARLET
  • Bruno BELVAL
  • Fabienne LAVANCHY
  • Jean-Christophe DURVILLE
  • Béatrice MICHAUDET
  • Serge BLAUWART
  • Noémie COSSON
  • Patrick BUSIÈRE
  • Angélique COELHO
  • Nicolas PINTO
  • Christine VARENNE
  • Benoit GRIZARD
  • Virginie BRIET
  • Corentin BEULET
  • Prisca RENARD
  • Christophe GAUTHIER
  • Marie-Laurence DUPONT
Fadil MIRICANAC
Fadil MIRICANAC (3 élus) Appoigny, notre village 		414 27,80%
  • Fadil MIRICANAC
  • Solange VEE
  • Jean-Louis PLISSON
Participation au scrutin Appoigny
Taux de participation 61,11%
Taux d'abstention 38,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 1 537

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Yonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Yonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Appoigny