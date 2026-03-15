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19:20 - Élections municipales à Apremont : un éclairage démographique Dans les rues d'Apremont, les élections s'achèvent. Dotée de 1 385 logements pour 2 028 habitants, la densité de la commune est de 68 hab/km². L'existence de 128 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (40,29%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 39,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 44,03% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 309,62 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Ainsi, Apremont incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quel poids pour le RN à Apremont aux derniers scrutins ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Apremont en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 30,06% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,47% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 22,81% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Apremont comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 39,57% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,99% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 49,09% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 55,48 % à Apremont aux dernières municipales Il y a six ans à Apremont, le tour de chauffe des municipales avait vu 55,48 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays (l'abstention avait donc culminé à 44,52 %) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 1 093 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 78,58 % de participation. Si la nature de ces élections diffère des enjeux strictement locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. L'affluence pour les législatives, établie quant à elle à 45,92 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 70,01 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 49,93 %. Décortiquer ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Apremont comme une localité assez participative. Dans le cadre de l'élection municipale à Apremont, ce facteur jouera en définitive un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Comment Apremont a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Simon-Pierre Paulin (Union de l'extrême droite) avait enlevé au premier tour des législatives à Apremont après la dissolution de 2024 avec 41,99%. Lucie Etonno (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 24,71%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Philippe Latombe (Majorité présidentielle), avec 50,91%. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Apremont avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,57%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,04% des votes. Le contexte politique d'Apremont a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Apremont reste un territoire difficile à situer politiquement L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Apremont s'inscrit comme une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Apremont choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,06% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 24,91%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,53% pour Emmanuel Macron, contre 47,47% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Apremont accordaient leurs suffrages à Lucie Etonno (Nupes) avec 25,20% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Philippe Latombe (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,09% des suffrages.

12:58 - La mairie a-t-elle maîtrisé les impôts locaux à Apremont ? À Apremont, où les impôts locaux ont baissé depuis 2020, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 16,86 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 45 800 euros. Un apport qui est loin des 295 200 € enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Apremont est passé à 34,92 % en 2024 (contre 15,23 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Apremont a représenté 629 € en 2024, alors que ce montant se situait à 642 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Apremont Les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore influencées par le résultat des dernières municipales en date à Apremont. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Gaëlle Champion a décroché la pole position en totalisant 383 suffrages (57,76%). Derrière, Marie-Hélène Dupé a rassemblé 280 votes (42,23%). Cette victoire écrasante a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Apremont, cet équilibre pose les bases. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.