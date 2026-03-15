Résultat municipale 2026 à Apremont (85220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Apremont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Apremont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Apremont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaëlle CHAMPION
Gaëlle CHAMPION (15 élus) Une ambition pour Apremont 		524 53,63%
  • Gaëlle CHAMPION
  • Jérôme MOREAU
  • Anne-Hélène LEGOFF
  • Julien MARTIN
  • Virginie AUGIZEAU
  • Benjamin ORCEAU
  • Céline PONS
  • Sébastien DOUSSET
  • Jocelyne DEVANNE-GUERIN
  • Jérôme NOVELLA
  • Sylvie CLEMENT
  • Dominique REMAUD
  • Linda ROY
  • Cyril CHAUVIN
  • Justine COURBET
Stéphane BUFFETAUT
Stéphane BUFFETAUT (3 élus) Agissons pour Apremont 		298 30,50%
  • Stéphane BUFFETAUT
  • Karine VIAU
  • Philippe ENON
Valérie BARRÉ
Valérie BARRÉ (1 élu) VOIR APREMONT AUTREMENT 		155 15,86%
  • Valérie BARRÉ
Participation au scrutin Apremont
Taux de participation 66,27%
Taux d'abstention 33,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 1 004

Source : ministère de l’Intérieur

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