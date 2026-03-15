Résultat de l'élection municipale 2026 à Apt : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Apt [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Apt
- Résultat municipale 2020 Apt
- Résultat municipale 2014 Apt
- Bureaux de vote à Apt
- Apt (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Apt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Apt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Apt.
L'actu des élections municipales 2026 à Apt
12:05 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Apt ?
Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote d'Apt. Dans le cadre des municipales 2026, les 7 445 électeurs d'Apt sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Apt
|Tête de listeListe
|
Patrick Bonnet
Liste d'extrême droite
Union des droites pour Apt
|
|
Christophe Carminati
Liste divers gauche
Apt à devenir
|
|
Céline Celce
Liste divers gauche
Apt Renouveau
|
|
Jean Aillaud
Liste divers droite
Apt pour tous, tous pour Apt
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Santoni (26 élus) Demain vous appartient
|1 479
|54,31%
|
|Dominique Thevenieau (5 élus) Apt écologique, citoyenne et solidaire
|815
|29,93%
|
|Marie-Christine Kadler (1 élu) Apt nouveau cap écologique et social
|253
|9,29%
|
|Jean-Marc Dessaud (1 élu) Apt pour tous
|176
|6,46%
|
|Participation au scrutin
|Apt
|Taux de participation
|37,72%
|Taux d'abstention
|62,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 816
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Santoni Demain vous appartient
|1 353
|47,42%
|Dominique Thevenieau Apt écologique, citoyenne et solidaire
|824
|28,88%
|Marie-Christine Kadler Apt nouveau cap écologique et social
|353
|12,37%
|Jean-Marc Dessaud Apt pour tous
|323
|11,32%
|Participation au scrutin
|Apt
|Taux de participation
|39,35%
|Taux d'abstention
|60,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 934
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Curel (25 élus) Apt, pays d'avenir
|2 335
|45,88%
|
|Dominique Santoni (7 élus) Apt ville vivante
|2 321
|45,60%
|
|Marie-Madeleine Acis (1 élu) Apt bleu marine
|433
|8,50%
|
|Participation au scrutin
|Apt
|Taux de participation
|69,53%
|Taux d'abstention
|30,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Nombre de votants
|5 192
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Curel Apt, pays d'avenir
|2 064
|43,71%
|Dominique Santoni Apt ville vivante
|1 916
|40,58%
|Marie-Madeleine Acis Apt bleu marine
|741
|15,69%
|Participation au scrutin
|Apt
|Taux de participation
|65,30%
|Taux d'abstention
|34,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,16%
|Nombre de votants
|4 875
Villes voisines d'Apt
- Apt (84400)
- Ecole primaire à Apt
- Maternités à Apt
- Crèches et garderies à Apt
- Classement des collèges à Apt
- Salaires à Apt
- Impôts à Apt
- Dette et budget d'Apt
- Climat et historique météo d'Apt
- Accidents à Apt
- Délinquance à Apt
- Inondations à Apt
- Nombre de médecins à Apt
- Pollution à Apt
- Entreprises à Apt
- Prix immobilier à Apt