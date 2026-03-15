Résultat de l'élection municipale 2026 à Apt : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Apt

Tête de listeListe
Patrick Bonnet
Patrick Bonnet Liste d'extrême droite
Union des droites pour Apt
  • Patrick Bonnet
  • Florence Saoudi
  • Patrick Pageat
  • Lydia Pistolet
  • Eric Allamandi
  • Roxane Dalmasso
  • David Calatayud
  • Frédérique Gaillard
  • Jean-Pierre Barthet
  • Sylvie Thérèse Plaquin
  • Fabien Kin
  • Monique Carretero
  • Philippe Fricot
  • Christine Barberis
  • Jean-Claude Allamandi
  • Misaelle Mayordomo
  • Maël Lombard
  • Fanny Baldachino
  • Jean Payet
  • Laetitia Blondez
  • Éric Lucido
  • Annie Feraud
  • Georges Lebrette
  • Mélissa Durvin
  • Allan Alexandre
  • Christiane Sarlin
  • Emmanuel Mougin
  • Georgette Romanet
  • Fabrice Scano
  • Marthe Gelsomino
  • Anthony Martre
  • Jeanne Alvarez
  • Jean-Baptiste Legent
  • Wilma Casale
  • Jean-Charles Costes
Christophe Carminati
Christophe Carminati Liste divers gauche
Apt à devenir
  • Christophe Carminati
  • Janet Guevel Tavolini
  • Rémi Rolland
  • Carole Pannetier-Leroyer
  • Hicham Ait Amer
  • Sylvie Bonnet
  • Martial Audibert
  • Magali Abbes
  • Patrick Charlin
  • Sylvie Turc
  • Ludovic Chevrier
  • Ludivine Pépin
  • Christian Picca
  • Linda Laifia
  • Bekaï Boujnane
  • Anne Blanc
  • Loïc Lucotte
  • Véronique Ydais
  • Jean-Marc Dessaud
  • Céline Rigouard
  • Faiz El Moussaoui
  • Céline Guieu
  • Soulayman Afkir
  • Eve-Lutécia Sauvoux
  • Steve Pépin
  • Catherine Toquebiol
  • Mathis Fortoul
  • Aurore Saletti
  • Aymeric Wrona
  • Gisella Tamisier
  • Christian Pin
  • Martine Chauvet
  • Franck Mathieu
Céline Celce
Céline Celce Liste divers gauche
Apt Renouveau
  • Céline Celce
  • Pierre Chenet
  • Marie Boyer
  • Jean Garrouste
  • Maëva Bouda
  • Thomas Viens
  • Cécile Ziegler
  • Denys Sylvestre
  • Émilie Van Overbeck
  • Frédéric Nicolas
  • Eva Sylvestre
  • Jean-Paul Castels
  • Marie-Elodie Pongy
  • Philippe Givry
  • Lucie Dufosse
  • Jean-Loup Lemaitre
  • Caroline Rimbault
  • Gustave Coste
  • Marie Evrard
  • Patrick Dumond
  • Delphine Guyot
  • Aniss Harti
  • Lily Celle
  • Charles-Philippe Deguy
  • Anne-Claire Ferreira
  • Ulysse Bianco
  • Sati Mougard
  • Sébastien Lauro Lillo
  • Marie Rambaud
  • Raymond Tamisier
  • Jacqueline Barot
  • Jérôme Cardon
  • Martine France
  • Christian Darricau
Jean Aillaud
Jean Aillaud Liste divers droite
Apt pour tous, tous pour Apt
  • Jean Aillaud
  • Dominique Santoni
  • Cédric Maros
  • Gaëlle Lettéron
  • Frédéric Sacco
  • Isabelle Notarianni
  • El Hadji Ndiour
  • Charlotte Khalfaoui
  • Emmanuel Lauro
  • Inès Maystre
  • Laurent Costagliola-Di-Fiore
  • Laure Kaltenbach-Fournier
  • Patrick Espitalier
  • Sandrine Beautrais
  • Dimitri Jouval
  • Anissa Aridj
  • Barthélémy Dossetto
  • Sophie Lecroq
  • André Lecourt
  • Amélie Meysson
  • Alexandre Pons
  • Sophie Gadoud
  • Pascal Cauchois
  • Aurélie Julian
  • Denis Depaule
  • Brigitte Benoit de Solliers
  • Jérémy Dezou
  • Laurence Gregoire
  • Stephane Rebaudi
  • Sabrina Harchache
  • Pierre Didier
  • Emilie Sias
  • Yannick Bonnet
  • Muriel Martin
  • Alexis Zinghini

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Santoni
Dominique Santoni (26 élus) Demain vous appartient 		1 479 54,31%
  • Dominique Santoni
  • Jean Aillaud
  • Emilie Sias
  • Cédric Maros
  • Gaëlle Lettéron
  • Frédéric Sacco
  • Isabelle Taillier
  • Yannick Bonnet
  • Sylvie Turc
  • Patrick Espitalier
  • Véronique Arnaud Deloy
  • André Lecourt
  • Laurence Gregoire
  • Jean-Louis Culo
  • Sandrine Beautrais
  • Nathan Saïhi
  • Laurence Guigou
  • Salah Douaouïa
  • Amélie Lebreton
  • Elhadji Ndiour
  • Julie Bovas
  • Pascal Cauchois
  • Célia Barbier
  • Pierre Didier
  • Brigitte Benoit De Solliers
  • Denis Depaule
Dominique Thevenieau
Dominique Thevenieau (5 élus) Apt écologique, citoyenne et solidaire 		815 29,93%
  • Dominique Thevenieau
  • Hélène Beaussac
  • Christophe Carminati
  • Céline Celce
  • Rémi Rolland
Marie-Christine Kadler
Marie-Christine Kadler (1 élu) Apt nouveau cap écologique et social 		253 9,29%
  • Marie-Christine Kadler
Jean-Marc Dessaud
Jean-Marc Dessaud (1 élu) Apt pour tous 		176 6,46%
  • Jean-Marc Dessaud
Participation au scrutin Apt
Taux de participation 37,72%
Taux d'abstention 62,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 816

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Santoni
Dominique Santoni Demain vous appartient 		1 353 47,42%
Dominique Thevenieau
Dominique Thevenieau Apt écologique, citoyenne et solidaire 		824 28,88%
Marie-Christine Kadler
Marie-Christine Kadler Apt nouveau cap écologique et social 		353 12,37%
Jean-Marc Dessaud
Jean-Marc Dessaud Apt pour tous 		323 11,32%
Participation au scrutin Apt
Taux de participation 39,35%
Taux d'abstention 60,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 934

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Curel
Olivier Curel (25 élus) Apt, pays d'avenir 		2 335 45,88%
  • Olivier Curel
  • Isabelle Piton
  • Jean-François Dore
  • Marie-Christine Kadler
  • Pierre Boyer
  • Maria-De-La-Soledad Becerra
  • Bruno Bouscarle
  • Nesserine Dahmoul
  • Christophe Carminati
  • Céline Rigouard
  • Thiery Carrelet
  • Catherine Delaye
  • Michel Thery
  • Marie Rambaud
  • Roger Fernandez De Rodriguez
  • Agathe Munoz-Alvarez
  • Jean-Pierre Cohen-Coudar
  • Jacqueline Barot
  • Henri Giorgetti
  • Corinne Laville
  • Dominique Mariani-Vaux
  • Françoise Petot
  • Stéphane Robert
  • Véronique Moreau-Nenon
  • Christophe Castano
Dominique Santoni
Dominique Santoni (7 élus) Apt ville vivante 		2 321 45,60%
  • Dominique Santoni
  • Jean Aillaud
  • Isabelle Vico
  • André Lecourt
  • Emilie Sias
  • Cédric Maros
  • Laurence Barbier
Marie-Madeleine Acis
Marie-Madeleine Acis (1 élu) Apt bleu marine 		433 8,50%
  • Marie-Madeleine Acis
Participation au scrutin Apt
Taux de participation 69,53%
Taux d'abstention 30,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Nombre de votants 5 192

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Curel
Olivier Curel Apt, pays d'avenir 		2 064 43,71%
Dominique Santoni
Dominique Santoni Apt ville vivante 		1 916 40,58%
Marie-Madeleine Acis
Marie-Madeleine Acis Apt bleu marine 		741 15,69%
Participation au scrutin Apt
Taux de participation 65,30%
Taux d'abstention 34,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,16%
Nombre de votants 4 875

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