Résultat de l'élection municipale 2026 à Apt : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Apt

Le deuxième tour des élections municipales à Apt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrick Bonnet
Patrick Bonnet Liste d'extrême droite
Union des droites pour Apt
  • Patrick Bonnet
  • Florence Saoudi
  • Patrick Pageat
  • Lydia Pistolet
  • Eric Allamandi
  • Roxane Dalmasso
  • David Calatayud
  • Frédérique Gaillard
  • Jean-Pierre Barthet
  • Sylvie Thérèse Plaquin
  • Fabien Kin
  • Monique Carretero
  • Philippe Fricot
  • Christine Barberis
  • Jean-Claude Allamandi
  • Misaelle Mayordomo
  • Maël Lombard
  • Fanny Baldachino
  • Jean Payet
  • Laetitia Blondez
  • Éric Lucido
  • Annie Feraud
  • Georges Lebrette
  • Mélissa Durvin
  • Allan Alexandre
  • Christiane Sarlin
  • Emmanuel Mougin
  • Georgette Romanet
  • Fabrice Scano
  • Marthe Gelsomino
  • Anthony Martre
  • Jeanne Alvarez
  • Jean-Baptiste Legent
  • Wilma Casale
  • Jean-Charles Costes
Christophe Carminati
Christophe Carminati Liste divers gauche
Apt à devenir
  • Christophe Carminati
  • Janet Guevel Tavolini
  • Rémi Rolland
  • Carole Pannetier-Leroyer
  • Hicham Ait Amer
  • Sylvie Bonnet
  • Martial Audibert
  • Magali Abbes
  • Patrick Charlin
  • Sylvie Turc
  • Ludovic Chevrier
  • Ludivine Pépin
  • Christian Picca
  • Linda Laifia
  • Bekaï Boujnane
  • Anne Blanc
  • Loïc Lucotte
  • Véronique Ydais
  • Jean-Marc Dessaud
  • Céline Rigouard
  • Faiz El Moussaoui
  • Céline Guieu
  • Soulayman Afkir
  • Eve-Lutécia Sauvoux
  • Steve Pépin
  • Catherine Toquebiol
  • Mathis Fortoul
  • Aurore Saletti
  • Aymeric Wrona
  • Gisella Tamisier
  • Christian Pin
  • Martine Chauvet
  • Franck Mathieu
Céline Celce
Céline Celce Liste divers gauche
Apt Renouveau
  • Céline Celce
  • Pierre Chenet
  • Marie Boyer
  • Jean Garrouste
  • Maëva Bouda
  • Thomas Viens
  • Cécile Ziegler
  • Denys Sylvestre
  • Émilie Van Overbeck
  • Frédéric Nicolas
  • Eva Sylvestre
  • Jean-Paul Castels
  • Marie-Elodie Pongy
  • Philippe Givry
  • Lucie Dufosse
  • Jean-Loup Lemaitre
  • Caroline Rimbault
  • Gustave Coste
  • Marie Evrard
  • Patrick Dumond
  • Delphine Guyot
  • Aniss Harti
  • Lily Celle
  • Charles-Philippe Deguy
  • Anne-Claire Ferreira
  • Ulysse Bianco
  • Sati Mougard
  • Sébastien Lauro Lillo
  • Marie Rambaud
  • Raymond Tamisier
  • Jacqueline Barot
  • Jérôme Cardon
  • Martine France
  • Christian-Avold Darricau
Jean Aillaud
Jean Aillaud Liste divers droite
Apt pour tous, tous pour Apt
  • Jean Aillaud
  • Dominique Santoni
  • Cédric Maros
  • Gaëlle Lettéron
  • Frédéric Sacco
  • Isabelle Notarianni
  • El Hadji Ndiour
  • Charlotte Khalfaoui
  • Emmanuel Lauro
  • Inès Maystre
  • Laurent Costagliola-Di-Fiore
  • Laure Kaltenbach-Fournier
  • Patrick Espitalier
  • Sandrine Beautrais
  • Dimitri Jouval
  • Anissa Aridj
  • Barthélémy Dossetto
  • Sophie Lecroq
  • André Lecourt
  • Amélie Meysson
  • Alexandre Pons
  • Sophie Gadoud
  • Pascal Cauchois
  • Aurélie Julian
  • Denis Depaule
  • Brigitte Benoit de Solliers
  • Jérémy Dezou
  • Laurence Gregoire
  • Stephane Rebaudi
  • Sabrina Harchache
  • Pierre Didier
  • Emilie Sias
  • Yannick Bonnet
  • Muriel Martin
  • Alexis Zinghini

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Apt

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean AILLAUD
Jean AILLAUD (Ballotage) Apt pour tous, tous pour Apt 		1 184 29,02%
Patrick BONNET
Patrick BONNET (Ballotage) Union des droites pour Apt 		1 021 25,02%
Christophe CARMINATI
Christophe CARMINATI (Ballotage) Apt à devenir 		1 000 24,51%
Céline CELCE
Céline CELCE (Ballotage) Apt Renouveau 		875 21,45%
Participation au scrutin Apt
Taux de participation 55,64%
Taux d'abstention 44,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 4 173

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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