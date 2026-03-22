Résultat de l'élection municipale 2026 à Apt : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Apt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Apt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Apt.
L'actu des élections municipales 2026 à Apt
11:48 - L'élection municipale a déjà livré un verdict instructif
Pour le premier tour des élections municipales à Apt, c'est Jean Aillaud (Divers droite) qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 29,02 % des suffrages exprimés. Derrière, Patrick Bonnet (Extrême droite) a pris la position de dauphin avec 25,02 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Christophe Carminati (Divers gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Céline Celce, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 21,45 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Enfin, concernant la participation à Apt, le vote a enregistré un taux d'abstention de 44,36 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Apt
Le deuxième tour des élections municipales à Apt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrick Bonnet
Liste d'extrême droite
Union des droites pour Apt
|
|
Christophe Carminati
Liste divers gauche
Apt à devenir
|
|
Céline Celce
Liste divers gauche
Apt Renouveau
|
|
Jean Aillaud
Liste divers droite
Apt pour tous, tous pour Apt
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Apt
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean AILLAUD (Ballotage) Apt pour tous, tous pour Apt
|1 184
|29,02%
|Patrick BONNET (Ballotage) Union des droites pour Apt
|1 021
|25,02%
|Christophe CARMINATI (Ballotage) Apt à devenir
|1 000
|24,51%
|Céline CELCE (Ballotage) Apt Renouveau
|875
|21,45%
|Participation au scrutin
|Apt
|Taux de participation
|55,64%
|Taux d'abstention
|44,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|4 173
Source : ministère de l’Intérieur
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