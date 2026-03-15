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19:21 - Analyse démographique des élections municipales à Apt Au cœur de la campagne électorale municipale, Apt se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 10 297 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 322 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (60,12%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 1 077 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 14,55%, Apt se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 005 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,68%, annonçant une situation économique mitigée. Pour finir, Apt incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - La commune d'Apt s'ancre en faveur du RN Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Apt en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 25,54% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 46,54% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 18,23% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 49,58% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 34,24% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 38,72% pour le RN. Il achèvera sa course avec 48,68% le dimanche suivant.

16:58 - Apt : 39,35 % de votants aux dernières municipales Dans le cadre de ces municipales à Apt, l'affluence aux urnes jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait vu 39,35 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. 2 934 votants s'étaient alors manifestés alors que l'événement se déroulait dans un contexte de pandémie de coronavirus. Le choix du locataire de l'Elysée avait cependant largement mobilisé, avec 70,85 % de participation dans la ville (29,15 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 47,87 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 62,03 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 44,04 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité où la participation peine à décoller en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Apt Les élections des députés à Apt organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Catherine Rimbert (Rassemblement National) aux avants-postes avec 38,72% au premier tour, devant Céline Celce (Union de la gauche) avec 32,52%. Au second tour, c'est en revanche Céline Celce (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 51,32% des suffrages exprimés. Les élections européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Apt avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (34,24%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,29% des voix. Le contexte politique d'Apt a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre résolument de gauche, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Apt : des verdicts éminemment instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Apt accordaient leurs suffrages à Céline Celce (Nupes) avec 28,68% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-François Lovisolo (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,42%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Apt votaient précédemment en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (26,27%), surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 25,54%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,46% pour Emmanuel Macron, contre 46,54% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Apt comme un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Apt : la fiscalité observée à l'approche des municipales Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Apt, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,59 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 795 580 €. Un apport qui est loin des 2,81501 millions d'euros enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Apt atteint désormais près de 39,29 % en 2024 (contre 23,16 % en 2020). Par comparaison, la moyenne s'établit à près de 40 % au niveau national. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Apt s'est chiffrée à 1 076 € en 2024, alors que ce montant se situait à 926 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur la quadrangulaire des élections de 2020 à Apt Quel avait été le dénouement des élections municipales précédentes à Apt ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Dominique Santoni (Divers droite) a pris la première place en rassemblant 47,42% des bulletins. En deuxième position, Dominique Thevenieau (La République en marche) a engrangé 28,88% des bulletins valides. Marie-Christine Kadler (Ecologiste) était troisième, réunissant 12,37% des électeurs. Un delta conséquent. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Dominique Santoni l'a finalement emporté avec 1 479 suffrages (54,31%), face à Dominique Thevenieau s'adjugeant 815 électeurs inscrits (29,93%) et Marie-Christine Kadler avec 253 suffrages (9,29%). Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Divers droite a sans doute tiré parti des voix des partisans des listes de droite sorties au premier tour, ajoutant 126 voix supplémentaires entre les deux tours.