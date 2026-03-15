Résultat municipale 2026 à Apt (84400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Apt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Apt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Apt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick BONNET
Patrick BONNET Union des droites pour Apt 		1 184 29,02%
Jean AILLAUD
Jean AILLAUD Apt pour tous, tous pour Apt 		1 021 25,02%
Céline CELCE
Céline CELCE Apt Renouveau 		1 000 24,51%
Christophe CARMINATI
Christophe CARMINATI Apt à devenir 		875 21,45%
Participation au scrutin Apt
Taux de participation 55,64%
Taux d'abstention 44,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 4 173

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Vaucluse ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Vaucluse. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Apt

En savoir plus sur Apt