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19:18 - Arandon-Passins : élections municipales et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Arandon-Passins, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 1 858 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 187 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 547 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,02%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,49% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 44,06% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1208,43 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Arandon-Passins, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de la France.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Arandon-Passins Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Arandon-Passins en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 39,33% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 63,42% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 40,48% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 62,06% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 51,57% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 56,33% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 70,81% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Alexis Jolly.

16:58 - À Arandon-Passins, la participation s'annonce forte aux municipales Pour ces élections municipales, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Arandon-Passins sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 51,96 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 48,04 %), nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre arrêté à 24,12 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 44,74 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 32,08 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 53,21 % des inscrits. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Comment Arandon-Passins a-t-elle voté l'année de la dissolution ? L'exploration des résultats de 2024 révèle que Arandon-Passins s'affirmait alors toujours comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les Européennes du printemps 2024 à Arandon-Passins avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,57%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 10,70% des suffrages. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants d'Arandon-Passins plébiscitaient ensuite Alexis Jolly (Rassemblement National) avec 56,33% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Alexis Jolly culminant à 70,81% des voix dans la commune.

14:57 - Arandon-Passins : regard sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Arandon-Passins choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 39,33% des voix, devant Emmanuel Macron qui obtenait 19,96%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,42% pour Marine Le Pen, contre 36,58% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Arandon-Passins accordaient leurs suffrages à Alexis Jolly (RN) avec 40,48% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alexis Jolly virant de nouveau en tête avec 62,06% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Arandon-Passins s'inscrit comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Arandon-Passins À Arandon-Passins, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 9,81 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 12 000 euros, marquant une forte baisse face aux 165 700 euros engrangés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Arandon-Passins a évolué pour se fixer à près de 34,90 % en 2024 (contre 18,96 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 %, en hausse de 1,2 point ces quatre dernières années. Cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Arandon-Passins a atteint 779 € en 2024, alors que ce montant se situait à 590 € quatre ans auparavant.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Maria Sandrin s'est imposée à Arandon-Passins Dans la ville d'Arandon-Passins, les forces politiques en présence sont à ce jour encore façonnées par le verdict des dernières municipales en date. Au terme du premier tour, Maria Sandrin a pris la première place en totalisant 324 soutiens (54,63%). À ses trousses, Patrice Pacaud a capté 269 bulletins valides (45,36%). Cette victoire écrasante de Maria Sandrin a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Arandon-Passins, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition au vu de ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.