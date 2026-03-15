Résultat municipale 2026 à Arandon-Passins (38510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arandon-Passins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arandon-Passins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arandon-Passins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice PACAUD
Patrice PACAUD (20 élus) Notre village, Notre avenir 		507 68,70%
  • Patrice PACAUD
  • Sandrine GARCIA
  • Jean-Paul COTTIER
  • Emilie LUZIO RUA
  • Bruno GENEVAY
  • Angelina MORAS
  • Raymond BERNET
  • Sophie NÉMOZ
  • Dominique COSENZA
  • Véronique VASCHALDE
  • Thomas BARBOT
  • Karine TIGNEL
  • Baptiste GUILLAUD
  • Manon DENIER
  • Florentin CLAVIERES
  • Sophie DE ARAUJO
  • Fabrice BINETRUY
  • Michèle SICAUD
  • Sylvain LONGUET
  • Marie-Claude BRIZET
Christophe AH YANE
Christophe AH YANE (3 élus) ALLIANCE ARANDINOISE 		231 31,30%
  • Christophe AH YANE
  • Chloé GRACA
  • David RODRIGUES
Participation au scrutin Arandon-Passins
Taux de participation 54,82%
Taux d'abstention 45,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Nombre de votants 779

Source : ministère de l’Intérieur

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