Résultat municipale 2026 à Arbanats (33640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arbanats a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arbanats, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arbanats [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aline TEYCHENEY
Aline TEYCHENEY (12 élus) Agir Aujourd'hui Preparer Demain 		369 53,56%
  • Aline TEYCHENEY
  • Fabrice REYNAUD
  • Corine RIEHS
  • Philippe RIMAUD
  • Amandine DEGUILLEM
  • Cyrille MARTY
  • Mathilde DAIRE
  • Guillaume BIROT
  • Viviane MOURET
  • Mathieu GONTHIER
  • Laurence ROUANET
  • Pascal GUENIOT
Beatrice ALLEMAND
Beatrice ALLEMAND (3 élus) RACINES ET AVENIR 		320 46,44%
  • Beatrice ALLEMAND
  • Sébastien GUILLAMET
  • Aurélia URBANSKI
Participation au scrutin Arbanats
Taux de participation 67,63%
Taux d'abstention 32,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 702

Source : ministère de l’Intérieur

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