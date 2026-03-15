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19:17 - Arbanats : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville d'Arbanats, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,33%. De plus, le taux de ménages propriétaires (78,13%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (91,02%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 727 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,32%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,23%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Arbanats mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 13,95% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Le RN perce-t-il à Arbanats ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Arbanats en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 25,06% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 45,81% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 27,15% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Arbanats comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 36,94% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 43,37% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 45,92% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Arbanats Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 351 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Arbanats, correspondant à un taux de participation de 40,81 % (dans la moyenne nationale), en pleine pandémie à l'époque. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 83,62 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 56,85 % des électeurs (soit environ 564 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,91 %, bien au-delà des 53,46 % enregistrés en 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent le profil d'une ville assez participative par rapport au reste de la France. Dans le cadre de la municipale à Arbanats, cette réalité jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - En 2024, Arbanats a choisi la droite La situation politique d'Arbanats a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite radicale. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens d'Arbanats avaient en effet soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 36,94% des inscrits. Les législatives à Arbanats une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite François-Xavier Marques (Rassemblement National) en tête avec 43,37% au premier tour, devant Sophie Mette (Ensemble !) avec 30,40%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Sophie Mette (Ensemble !), avec 54,08%.

14:57 - À Arbanats, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à la majorité présidentielle Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Arbanats était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,92% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 25,06%. Lors de la finale de l'élection à Arbanats, les électeurs accordaient 54,19% pour Emmanuel Macron, contre 45,81% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Arbanats plébiscitaient Sophie Mette (Ensemble !) avec 33,40% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sophie Mette virant de nouveau en tête avec 56,71% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Arbanats comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Arbanats En ce qui concerne la fiscalité locale d'Arbanats, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté 628 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 521 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 40,09 % en 2024 (contre près de 22,13 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 9 090 € en 2024, contre 148 280 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,72 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Arbanats Quelles leçons tirer des résultats des précédentes municipales à Arbanats ? Seule en lice, la liste menée par Aline Teycheney a naturellement rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Arbanats, cette dynamique offre une matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Lors des résultats des municipales ce dimanche, le défi sera de déterminer si une véritable opposition émerge face à cette domination. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) apporte déjà un élément de réponse assez parlant.