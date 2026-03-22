Résultat de l'élection municipale 2026 à Arbonne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Arbonne

Le deuxième tour des élections municipales à Arbonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guillaume Fourquet
Guillaume Fourquet Divers
Arbonabatua Arbonne unie
  • Guillaume Fourquet
  • Anne-Sophie Dubecq
  • Philippe Guerin
  • Isabelle Charrin
  • Jean-Paul Couffinhal
  • Delphine Lévéque
  • Gauthier Boiteux
  • Paola Martin
  • Bernard Lingrand
  • Cécile Muller
  • Jokin Barneche
  • Anne-Charlotte Millet
  • Gerhard Turek
  • Lénaïc Marcerou
  • Jean-Louis Albentosa
  • Emmanuelle Garcia
  • Pierre Damas
  • Marie-Luce Elyane Duthoit
  • François Lavanant
  • Laurence Cazeils
  • Adrien Caillon
Beñat Arla
Beñat Arla Divers
ARBONNE DEMAIN - BIHARKO ARBONA
  • Beñat Arla
  • Aurelie Belascain
  • Didier Descamps
  • Diane Ribeiro
  • Unai Irigoyen
  • Gaelle Labrouche
  • Freddy Charenton
  • Sandy Saint Leger
  • Bernard Abeberry
  • Cerise Pellizzoni
  • Zigor Goieaskoetxea
  • Corinne Berda
  • Christian Borda
  • Corinne Menendez
  • Christophe Danois
  • Thieu-Hoa Nguyen
  • Olivier Doyhenard
  • Sarah O'Reilly-Hyland
  • Antonin Laurent
  • Marie-Charlotte Dubeau
  • Carlos Gonzalez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Arbonne

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume FOURQUET
Guillaume FOURQUET (Ballotage) Arbonabatua Arbonne unie 		534 37,95%
Beñat ARLA
Beñat ARLA (Ballotage) ARBONNE DEMAIN - BIHARKO ARBONA 		504 35,82%
Jacqueline PEIGNEGUY
Jacqueline PEIGNEGUY (Ballotage) ARBONNE POURSUIVONS L'ELAN 		369 26,23%
Participation au scrutin Arbonne
Taux de participation 69,73%
Taux d'abstention 30,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 1 435

Source : ministère de l’Intérieur

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