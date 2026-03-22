Résultat de l'élection municipale 2026 à Arbonne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arbonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Arbonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arbonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Arbonne
11:44 - Résultat incertain entre Guillaume Fourquet et Beñat Arla
Dans le cadre du premier tour des municipales à Arbonne, c'est Guillaume Fourquet qui a dominé en rassemblant 37,95 % des votes. Ensuite, Beñat Arla a obtenu la seconde place avec 35,82 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jacqueline Peigneguy s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Arbonne, le vote a vu 69,73 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Arbonne
Le deuxième tour des élections municipales à Arbonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guillaume Fourquet
Divers
Arbonabatua Arbonne unie
|
|
Beñat Arla
Divers
ARBONNE DEMAIN - BIHARKO ARBONA
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Arbonne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume FOURQUET (Ballotage) Arbonabatua Arbonne unie
|534
|37,95%
|Beñat ARLA (Ballotage) ARBONNE DEMAIN - BIHARKO ARBONA
|504
|35,82%
|Jacqueline PEIGNEGUY (Ballotage) ARBONNE POURSUIVONS L'ELAN
|369
|26,23%
|Participation au scrutin
|Arbonne
|Taux de participation
|69,73%
|Taux d'abstention
|30,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|1 435
Source : ministère de l’Intérieur
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