Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcachon : les infos en direct

Programme de Vital Baude à Arcachon (ARCACHON AVENIR)

Union citoyenne

Rassemblés au-delà de nos diversités, nous portons une union citoyenne au service de notre ville. Forts de quinze années d’engagement et d’une maîtrise des dossiers, nous assumons une ambition claire : offrir une alternance responsable. Cette initiative vise à établir un nouvel équilibre pour notre ville et ses habitants.

Priorités pour un nouvel équilibre

Nous avons identifié cinq priorités essentielles pour atteindre un nouvel équilibre dans notre commune. Parmi celles-ci, nous souhaitons permettre aux jeunes actifs et aux familles de vivre dans leur ville grâce à une politique du logement équilibrée. Nous visons également à favoriser une économie diversifiée pour réduire la dépendance au tourisme saisonnier.

Environnement et urbanisation

Il est crucial de sauver le Bassin de l’urbanisation en stoppant la bétonisation qui cause des débordements lors des fortes pluies. Nous devons anticiper les effets du dérèglement climatique sur notre commune, notamment en matière de canicule et d'inondation. La préservation de notre environnement est au cœur de nos préoccupations.

Besoins des populations âgées

Nous devons anticiper et répondre aux besoins d’une population de plus en plus âgée. Cela inclut la prise en charge des besoins de santé ainsi que de la dépendance. Il est essentiel de garantir un accès réel et continu aux services de protection et d’aide au maintien à domicile pour cette population vulnérable.