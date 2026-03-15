Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcachon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcachon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Arcachon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arcachon.
L'actu des élections municipales 2026 à Arcachon
12:07 - Elections à Arcachon : les horaires des bureaux de vote
Pour voter, les citoyens de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote d'Arcachon. Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs d'Arcachon sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. Lors des élections municipales précédentes, la crise du covid avait entraîné le report du 2nd tour. La liste des candidats aux municipales 2026 à Arcachon se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Arcachon
|Tête de listeListe
|
Vital Baude
Liste divers gauche
ARCACHON AVENIR
|
|
Yves Foulon
Liste des Républicains
Arcachon ensemble
|
|
Laurent Lamara
Liste du Rassemblement National
VIVRE ARCACHON 2026 !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Foulon (29 élus) Arcachon ensemble
|3 245
|65,75%
|
|Vital Baude (2 élus) Arcachon ecologie et solidarite
|596
|12,07%
|
|Sebastien Henin (1 élu) Arcachon 2020
|450
|9,11%
|
|Christian Panonacle (1 élu) En marche pour arcachon
|431
|8,73%
|
|Laurent Lamara Rassemblement pour arcachon
|213
|4,31%
|Participation au scrutin
|Arcachon
|Taux de participation
|46,19%
|Taux d'abstention
|53,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 000
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Foulon (28 élus) Arcachon ensemble
|4 072
|61,67%
|
|Maurice Granet (2 élus) Arcachon autrement
|1 023
|15,49%
|
|Anny Bey (2 élus) Arcachon d'abord
|966
|14,63%
|
|Laurent Lamara (1 élu) Arcachon bleu marine
|541
|8,19%
|
|Participation au scrutin
|Arcachon
|Taux de participation
|63,71%
|Taux d'abstention
|36,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,51%
|Nombre de votants
|6 772
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