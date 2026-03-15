Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcachon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Arcachon

Tête de listeListe
Vital Baude
Vital Baude Liste divers gauche
ARCACHON AVENIR
  • Vital Baude
  • Béatrice Robicquet
  • Clément Fauché
  • Maïté Bouges
  • Philippe Bourgeois
  • Emma Desurmont
  • Bertrand Duboscq
  • Nadine Joussiaume
  • Vincent Merlaut
  • Céline Duris
  • Maxime Maregiano
  • Anna Bordessoules
  • Jean-Vincent Accoce
  • Mireille Guenee
  • Roman Briones
  • Andréa Hernandez Castro
  • Jacques Delmoly
  • Dina Soulas
  • Timothé Baude
  • Dominique Garnier
  • Anouar Lounes
  • Valérie Harris
  • Victor Laymand
  • Maryse Bayle
  • Xavier Jure
  • Maryse Herpin
  • Eric Desurmont
  • Murielle de Vincenzi
  • Eric Gabalda
  • Annick Prunier
  • Philippe Wortemann
  • Chantal de Lacheisserie
  • Michel Daverat
Yves Foulon
Yves Foulon Liste des Républicains
Arcachon ensemble
  • Yves Foulon
  • Claire Marescot
  • Maxime Girardet
  • Béatrice Birou
  • Bernard Lummeaux
  • Cécile Queille
  • Mickaël Levy
  • May Antoun
  • Patrice Beunard
  • Geneviève Bordedebat
  • Yves Herszfeld
  • Amandine Labbé
  • Paul Scappazzoni
  • Chantal Pijoulat
  • Nicolas Babin
  • Sophie Devilliers
  • Romain Tourdias
  • Anne-Sophie Kessler
  • Julien Ghysels
  • Catherine Cassot
  • Alexis Bonnin
  • Martine Caussarieu
  • Hervé Noni
  • Isabelle Duran-Sibe
  • Maxence Ruiz
  • Edith Miquel
  • Christophe Peyrot
  • Isabelle Dziura
  • Jacques Fabre
  • Virginie Marovelli
  • Eric Monachon
  • Yvette Maupilé
  • Philippe Veaux
Laurent Lamara
Laurent Lamara Liste du Rassemblement National
VIVRE ARCACHON 2026 !
  • Laurent Lamara
  • Corinne Picard
  • Xavier Rieublanc
  • Eva Clerc
  • Thierry Faucon
  • Simone Mounissens
  • Arnaud Jocaille
  • Séverine Reze
  • Lysle Wattre
  • Brigitte Tourvieille de Labrouhe
  • Philippe Vasseur
  • Valérie Delin
  • Vincent Trotta
  • Sofia Gabino
  • Didier Milan
  • Patricia Lafosse
  • Michel Pageard
  • Mireille Behm
  • Kylian Castelin
  • Jennifer Konradowski
  • Bernard Agulhon
  • Karine Dussans
  • Gauthier Souchaud
  • Geneviève Delmatto
  • Jean Greff
  • Georgette Mahalin
  • Jean-Jacques Navaro
  • Josette Spanoudakis
  • Jean Prevot
  • Thuy To
  • Ange Ronzetti
  • Raymonde Mandon
  • Philippe Husson
  • Lisa Remy
  • Abdelakim Chettouh

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Foulon
Yves Foulon (29 élus) Arcachon ensemble 		3 245 65,75%
  • Yves Foulon
  • Claire Marescot
  • Pierre Cavoli
  • Sophie Devilliers
  • Yves Herszfeld
  • May Antoun
  • Bernard Lummeaux
  • Barbara Lafontaine
  • Patrice Beunard
  • Geneviève Bordedebat
  • Nicolas Soulier
  • Christiane Mouls
  • Paul Scappazzoni
  • Isabelle Duran-Sibe
  • Patrick Lefebvre
  • Martine Caussarieu
  • Maxime Girardet
  • Nadine Limouzin
  • Hervé Noni
  • Isabelle Dziura
  • Julien Ghysels
  • Jade Paris
  • Alexis Bonnin
  • Catherine Cassot
  • Christophe Peyrot
  • Monique Dubroca
  • Patrick Captus
  • Marie-Josée Billet
  • Jacques Fabre
Vital Baude
Vital Baude (2 élus) Arcachon ecologie et solidarite 		596 12,07%
  • Vital Baude
  • Béatrice Robicquet
Sebastien Henin
Sebastien Henin (1 élu) Arcachon 2020 		450 9,11%
  • Sebastien Henin
Christian Panonacle
Christian Panonacle (1 élu) En marche pour arcachon 		431 8,73%
  • Christian Panonacle
Laurent Lamara
Laurent Lamara Rassemblement pour arcachon 		213 4,31%
Participation au scrutin Arcachon
Taux de participation 46,19%
Taux d'abstention 53,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 000

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Foulon
Yves Foulon (28 élus) Arcachon ensemble 		4 072 61,67%
  • Yves Foulon
  • Geneviève Bordedebat
  • Daniel Philippon
  • Nadine Limouzin
  • Alexis Bonnin
  • May Antoun
  • Bernard Lummeaux
  • Martine Caussarieu
  • Jean-Paul Chansarel
  • Yvette Maupilé
  • Yves Herszfeld
  • Martine Phelippot
  • Julien Ghysels
  • Christiane Mouls
  • Eugène Coeuret
  • Sophie Devilliers
  • Patrice Beunard
  • Claire Marescot
  • Patrick Lefebvre
  • Annie Luquet
  • Paul Scappazzoni
  • Marie-Claire Depardieu
  • Simon Segura
  • Catherine Cassot
  • Patrick Captus
  • Monique Dubroca
  • Vincent Landais
  • Nicole Biesel-Léger
Maurice Granet
Maurice Granet (2 élus) Arcachon autrement 		1 023 15,49%
  • Maurice Granet
  • Marie Pajot-Tauzin
Anny Bey
Anny Bey (2 élus) Arcachon d'abord 		966 14,63%
  • Anny Bey
  • Charles-Albert Lucas
Laurent Lamara
Laurent Lamara (1 élu) Arcachon bleu marine 		541 8,19%
  • Laurent Lamara
Participation au scrutin Arcachon
Taux de participation 63,71%
Taux d'abstention 36,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Nombre de votants 6 772

Villes voisines d'Arcachon

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