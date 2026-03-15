Résultat municipale 2026 à Arcachon (33120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arcachon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arcachon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcachon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves FOULON
Yves FOULON (28 élus) Arcachon ensemble 		4 377 66,51%
  • Yves FOULON
  • Claire MARESCOT
  • Maxime GIRARDET
  • Béatrice BIROU
  • Bernard LUMMEAUX
  • Cécile QUEILLE
  • Mickaël LEVY
  • May ANTOUN
  • Patrice BEUNARD
  • Geneviève BORDEDEBAT
  • Yves HERSZFELD
  • Amandine LABBÉ
  • Paul SCAPPAZZONI
  • Chantal PIJOULAT
  • Nicolas BABIN
  • Sophie DEVILLIERS
  • Romain TOURDIAS
  • Anne-Sophie KESSLER
  • Julien GHYSELS
  • Catherine CASSOT
  • Alexis BONNIN
  • Martine CAUSSARIEU
  • Hervé NONI
  • Isabelle DURAN-SIBE
  • Maxence RUIZ
  • Edith MIQUEL
  • Christophe PEYROT
  • Isabelle DZIURA
Vital BAUDE
Vital BAUDE (3 élus) ARCACHON AVENIR 		1 346 20,45%
  • Vital BAUDE
  • Béatrice ROBICQUET
  • Clément FAUCHÉ
Laurent LAMARA
Laurent LAMARA (2 élus) VIVRE ARCACHON 2026 ! 		858 13,04%
  • Laurent LAMARA
  • Corinne PICARD
Participation au scrutin Arcachon
Taux de participation 59,98%
Taux d'abstention 40,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 6 702

Source : ministère de l’Intérieur

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