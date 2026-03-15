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19:21 - Les défis socio-économiques d'Arcachon et leurs implications électorales Dans la commune d'Arcachon, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des municipales. Avec une densité de population de 1441 habitants/km² et un taux de chômage de 16,01%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 42 460 € par an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 7924 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,73%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,77%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 62,18%, comme à Arcachon, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

17:57 - La commune d'Arcachon se tourne vers le RN Le RN récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Arcachon en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 15,51% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 32,24% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 12,86% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste arrachait 32,35% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 25,37% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 31,14% pour le mouvement nationaliste. Il finira avec 38,80% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Arcachon ? En 2020 à Arcachon, l'abstention avait culminé à 53,81 % lors du premier tour, un niveau conforme à la tendance du pays. C'étaient 5 000 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était durement frappé par l'épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 23,68 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,05 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 27,96 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,75 % d'abstention. Prendre du recul sur ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Arcachon comme une ville globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Arcachon, cette variable jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - À Arcachon, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Sophie Panonacle (Ensemble !) en pole position avec 39,70% au premier tour, devant Laurent Lamara (Rassemblement National) avec 31,14%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sophie Panonacle culminant à 61,20% des voix localement. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Arcachon avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,37%), devant Valérie Hayer qui avait recueilli 24,60% des suffrages. Le contexte politique d'Arcachon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - À Arcachon, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à la majorité présidentielle Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Arcachon soutenaient en priorité Sophie Panonacle (Ensemble !) avec 41,86% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,65% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Arcachon qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 39,69% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 15,51%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,76% pour Emmanuel Macron, contre 32,24% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Arcachon un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Arcachon Du côté de la fiscalité locale d'Arcachon, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 3 436 € en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 2 352 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 42,40 % en 2024 (contre environ 24,94 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 10,67374 millions d'euros en 2024, contre 10 064 720 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,39 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Yves Foulon s'est imposé à Arcachon À Arcachon, les résultats des élections municipales de 2020 se sont révélés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Yves Foulon (Les Républicains) a dominé les débats en récoltant 65,75% des suffrages. Derrière, Vital Baude (Ecologiste) a rassemblé 596 suffrages en sa faveur (12,07%). Cette victoire au premier tour de Yves Foulon a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Arcachon, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.