Résultat municipale 2026 à Arcachon (33120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Arcachon [EN DIRECT]
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- Arcachon (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arcachon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arcachon, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcachon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves FOULON (28 élus) Arcachon ensemble
|4 377
|66,51%
|
|Vital BAUDE (3 élus) ARCACHON AVENIR
|1 346
|20,45%
|
|Laurent LAMARA (2 élus) VIVRE ARCACHON 2026 !
|858
|13,04%
|
|Participation au scrutin
|Arcachon
|Taux de participation
|59,98%
|Taux d'abstention
|40,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|6 702
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Arcachon [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Arcachon en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Arcachon
19:21 - Les défis socio-économiques d'Arcachon et leurs implications électorales
Dans la commune d'Arcachon, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des municipales. Avec une densité de population de 1441 habitants/km² et un taux de chômage de 16,01%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 42 460 € par an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 7924 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,73%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,77%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 62,18%, comme à Arcachon, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.
17:57 - La commune d'Arcachon se tourne vers le RN
Le RN récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Arcachon en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 15,51% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 32,24% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 12,86% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste arrachait 32,35% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 25,37% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 31,14% pour le mouvement nationaliste. Il finira avec 38,80% lors du vote final.
16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Arcachon ?
En 2020 à Arcachon, l'abstention avait culminé à 53,81 % lors du premier tour, un niveau conforme à la tendance du pays. C'étaient 5 000 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était durement frappé par l'épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 23,68 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,05 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 27,96 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,75 % d'abstention. Prendre du recul sur ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Arcachon comme une ville globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Arcachon, cette variable jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats locaux.
15:59 - À Arcachon, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite
Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Sophie Panonacle (Ensemble !) en pole position avec 39,70% au premier tour, devant Laurent Lamara (Rassemblement National) avec 31,14%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sophie Panonacle culminant à 61,20% des voix localement. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Arcachon avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,37%), devant Valérie Hayer qui avait recueilli 24,60% des suffrages. Le contexte politique d'Arcachon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.
14:57 - À Arcachon, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à la majorité présidentielle
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Arcachon soutenaient en priorité Sophie Panonacle (Ensemble !) avec 41,86% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,65% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Arcachon qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 39,69% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 15,51%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,76% pour Emmanuel Macron, contre 32,24% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Arcachon un territoire fidèle au centre-droit libéral.
12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Arcachon
Du côté de la fiscalité locale d'Arcachon, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 3 436 € en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 2 352 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 42,40 % en 2024 (contre environ 24,94 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 10,67374 millions d'euros en 2024, contre 10 064 720 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,39 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.
11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Yves Foulon s'est imposé à Arcachon
À Arcachon, les résultats des élections municipales de 2020 se sont révélés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Yves Foulon (Les Républicains) a dominé les débats en récoltant 65,75% des suffrages. Derrière, Vital Baude (Ecologiste) a rassemblé 596 suffrages en sa faveur (12,07%). Cette victoire au premier tour de Yves Foulon a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Arcachon, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Arcachon : les horaires des bureaux de vote
Pour voter, les citoyens de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote d'Arcachon. Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs d'Arcachon sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. Lors des élections municipales précédentes, la crise du covid avait entraîné le report du 2nd tour. La liste des candidats aux municipales 2026 à Arcachon se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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