Résultat municipale 2026 à Archigny (86210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Archigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Archigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Archigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Romain MARTINEAU
Romain MARTINEAU (12 élus) Nouvel Elan Pour Archigny 		312 52,97%
  • Romain MARTINEAU
  • Aurelie FANTINO
  • Jerome JUSSIAME
  • Angelique ERNAULT
  • Rainier GOURMAUD
  • Marie JUMEAU
  • Jean-Noel PAPUCHON
  • Elisabeth AZEVEDO
  • Quentin THOMAS
  • Maryse RENAUD
  • Sebastien ROUIL
  • Severine TRICHARD
Eric SOULAT
Eric SOULAT (2 élus) UNISSONS ARCHIGNY 		139 23,60%
  • Eric SOULAT
  • Stéphanie DICHE
Jacky ROY
Jacky ROY (1 élu) ARCHIGNY DEMAIN 		138 23,43%
  • Jacky ROY
Participation au scrutin Archigny
Taux de participation 72,60%
Taux d'abstention 27,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Nombre de votants 604

Source : ministère de l’Intérieur

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