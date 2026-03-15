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19:20 - Archigny : démographie et socio-économie impactent les municipales Quel portrait faire d'Archigny, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 622 logements pour 1 060 habitants, la densité de la commune est de 16 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 642 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (72,83%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,77% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 43,21% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 528,62 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Archigny manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Quel score pour le RN à Archigny lors des dernières élections ? Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice à la dernière élection municipale à Archigny il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 33,66% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,64% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 31,85% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN arrachait 56,76% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,52% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 51,36% pour le RN. Ce dernier s'imposera avec 54,91% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Pascal Lecamp.

16:58 - Résultats électoraux à Archigny : le point sur la participation En marge de cette municipale 2026, l'état de l'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats d'Archigny. Il y a six ans, le premier round de la municipale avait été marqué par une abstention de 36,50 %, un taux particulièrement faible (la participation se limitant à 63,50 %) alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, une part importante des électeurs avaient choisi de rester à la maison. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est en revanche élevé à 20,45 %. Évidemment, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison tout à fait pertinente. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 48,18 % en 2022 à seulement 30,21 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 44,74 % (contre 48,51 % en France). Ce retour sur la participation depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste du pays.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Archigny ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Archigny, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,52%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Eric Soulat (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 51,36% au premier tour, devant Gisèle Jean (Union de la gauche) avec 23,33%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Eric Soulat culminant à 54,91% des votes sur place. Un bis repetita des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune d'Archigny s'était fortement dirigée vers le RN Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Archigny portaient leur choix sur Eric Soulat (RN) avec 31,85% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,76% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Archigny qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 33,66% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 23,51%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,64% pour Marine Le Pen, contre 45,36% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Archigny une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Tout savoir sur la fiscalité locale à Archigny Pour ce qui concerne la pression fiscale d'Archigny, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 685 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 639 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 39,41 % en 2024 (contre environ 21,79 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 19 800 euros en 2024. Un apport qui est loin des 186 100 euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 18,21 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Jacky Roy à Archigny Les résultats des municipales il y a 6 ans à Archigny ont fourni un état des lieux précis des forces politiques en présence. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jacky Roy a dominé les débats avec 366 voix (74,39%). En deuxième position, Jerome Jussiame a rassemblé 25,60% des votes. Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Archigny, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal ce dimanche afin de contester cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.