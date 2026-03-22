Résultat municipale 2026 à Arcis-sur-Aube (10700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arcis-sur-Aube a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arcis-sur-Aube, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arcis-sur-Aube [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles HITTLER
Charles HITTLER (17 élus) Agissons ensemble pour Arcis 		455 40,59%
  • Charles HITTLER
  • Jacqueline GILLE
  • Daniel FILIPPI
  • Anne LOISEAU
  • Fabrice MARQUANT
  • Serya ACER
  • Alain LORNE
  • Carole MORIZOT
  • Denis PAUTRAT
  • Valérie LORIN
  • Sébastien LABAUNE
  • Sarah MEZGHICHE
  • Amaury PLANSON
  • Claire MARCHAND
  • Pascal DEBORDES
  • Séverine BORGNE
  • Steve PEDRO
Annie SOUCAT
Annie SOUCAT (3 élus) CONSTRUISONS L'AVENIR POUR ARCIS 		353 31,49%
  • Annie SOUCAT
  • Camille COUSIN
  • Cynthia LESAGE
Antoine RENAULT-ZIELINSKI
Antoine RENAULT-ZIELINSKI (3 élus) Arcis-sur-Aube Passionnément 		313 27,92%
  • Antoine RENAULT-ZIELINSKI
  • Sylviane BONNAIRE
  • Jean-Yves NANCEY
Participation au scrutin Arcis-sur-Aube
Taux de participation 60,75%
Taux d'abstention 39,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 1 150

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Arcis-sur-Aube - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles HITTLER
Charles HITTLER (Ballotage) Agissons ensemble pour Arcis 		411 37,81%
Annie SOUCAT
Annie SOUCAT (Ballotage) CONSTRUISONS L'AVENIR POUR ARCIS 		350 32,20%
Antoine RENAULT-ZIELINSKI
Antoine RENAULT-ZIELINSKI (Ballotage) Arcis-sur-Aube Passionnément 		326 29,99%
Participation au scrutin Arcis-sur-Aube
Taux de participation 58,69%
Taux d'abstention 41,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 1 111

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