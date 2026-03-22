Résultat municipale 2026 à Arcis-sur-Aube (10700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arcis-sur-Aube a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arcis-sur-Aube, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arcis-sur-Aube [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles HITTLER (17 élus) Agissons ensemble pour Arcis
|455
|40,59%
|
|Annie SOUCAT (3 élus) CONSTRUISONS L'AVENIR POUR ARCIS
|353
|31,49%
|
|Antoine RENAULT-ZIELINSKI (3 élus) Arcis-sur-Aube Passionnément
|313
|27,92%
|
|Participation au scrutin
|Arcis-sur-Aube
|Taux de participation
|60,75%
|Taux d'abstention
|39,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|1 150
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Arcis-sur-Aube - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles HITTLER (Ballotage) Agissons ensemble pour Arcis
|411
|37,81%
|Annie SOUCAT (Ballotage) CONSTRUISONS L'AVENIR POUR ARCIS
|350
|32,20%
|Antoine RENAULT-ZIELINSKI (Ballotage) Arcis-sur-Aube Passionnément
|326
|29,99%
|Participation au scrutin
|Arcis-sur-Aube
|Taux de participation
|58,69%
|Taux d'abstention
|41,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|1 111
Election municipale 2026 à Arcis-sur-Aube [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Arcis-sur-Aube sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arcis-sur-Aube.
L'actu des élections municipales 2026 à Arcis-sur-Aube
18:35 - Le vote d'Arcis-sur-Aube nettement ancré à droite il y a deux ans
Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants d'Arcis-sur-Aube soutenaient en priorité Jordan Guitton (Rassemblement National) avec 54,89% au premier tour. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Arcis-sur-Aube s'était cette fois forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (48,37%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,27%) et Raphaël Glucksmann (8,89%). Cette exploration des résultats de 2024 révèle en conséquence que Arcis-sur-Aube s'affirmait alors toujours comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Que retenir des résultats des dernières élections à Arcis-sur-Aube ?
À Arcis-sur-Aube, les résultats du scrutin municipal précédent ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Charles Hittler a fait la course en tête avec 553 voix (60,10%). Deuxième, Karinne Daire a rassemblé 39,89% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Charles Hittler a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Arcis-sur-Aube, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Arcis-sur-Aube pour le 2e tour ?
Se retrouvent donc à ce second tour ce dimanche : Annie Soucat, Antoine Renault-Zielinski et Charles Hittler, d'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les listes des candidats au deuxième tour cette semaine. Les 2 bureaux de vote de la ville d'Arcis-sur-Aube seront accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les citoyens.
11:59 - Charles Hittler, Annie Soucat et Antoine Renault-Zielinski forment le trio de tête à Arcis-sur-Aube
Charles Hittler a remporté le premier volet des municipales à Arcis-sur-Aube dimanche dernier, avec 37,81 % des suffrages exprimés. Derrière, Annie Soucat a pris la position de dauphine avec 32,20 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Comme il y a six ans, Charles Hittler est resté au sommet du classement, mais il a chuté lourdement, abandonnant 22 points depuis 2020. Par ailleurs, avec 29,99 %, Antoine Renault-Zielinski a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Arcis-sur-Aube, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 41,31 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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