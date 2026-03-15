Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcueil : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Arcueil

Tête de listeListe
Karim Baouz
Karim Baouz Liste divers gauche
RÉUNIS POUR ARCUEIL
  • Karim Baouz
  • Guina Da Silva
  • Denis Boitier
  • Bénédicte Carcone
  • Grégory Chaumet
  • Agnès Ikloufi
  • Olivier de Saint Pol
  • Marie Petrovic
  • Anis Nasr
  • Schéhérazade Siegrist
  • Julien Serru
  • Nadia Triki
  • Yannick Guigue
  • Antonella Ossiala-Ngoli
  • Siradiou-Dine Barry
  • Sonia Barrah
  • Moussa Toure
  • Betty Vestry
  • Adolphe Marimoutou
  • Inès Moevi
  • Rida Bacha
  • Sonia Dahmani
  • Enzo Milochau--Carcone
  • Milena Hauss
  • Xavier de Béarn
  • Halima Azzaoui
  • Henri Thierry
  • Obondy Kozodame-Ngbame
  • Patrick Roblin
  • Shayma Baouz
  • Georges Guéraud
  • Cyllia Roblin
  • Ahmed Baouze
  • Léna Serria
  • Sammy Hauss
Clotilde Galhié-Eripret
Clotilde Galhié-Eripret Liste divers droite
LA DROITE POUR ARCUEIL AVEC CLOTILDE
  • Clotilde Galhié-Eripret
  • Vadim Stchepinsky
  • Vanessa Godinho
  • Philippe Motreff
  • Sandra Blanc
  • Daniel Vançon
  • Stéphanie Larouzé
  • Claudio Caia
  • Diane Louise
  • Mehdi Mihoubi
  • Sophie Petitrenaud
  • Patrick Machin
  • Maeva Souleine
  • Philippe Béziel
  • Laure Roustan
  • Lorenzo Caia
  • Lucette Gandon
  • Pascal Lemonnier
  • Martine Thuault
  • Sergio Terrade
  • Maria Swider
  • Yvann Delarbre
  • Fauffa Chachi
  • Philippe Stchepinsky
  • Corinne Blanchard
  • Paul Bach
  • Fantou Sidibe
  • Alain Boitel
  • Thérèse Foulon
  • Jérome Delarbre
  • Raquel Cordeiro Dos Santos
  • Clément Louise
  • Claire Bailly
  • Sydney de Montis
  • Paulette Blin
Benoit Joseph Onambélé
Benoit Joseph Onambélé Liste divers centre
BENOIT JOSEPH ET ARCUEIL NOTRE VILLE: LA FORCE CITOYENNE
  • Benoit Joseph Onambélé
  • Séverine Cliche
  • Erwann Calvez
  • Nathalie Latour
  • Amigo Yonkeu
  • Léa Ngo
  • Hugo Godfert
  • Linda Stoian
  • Denis Weisser
  • Audrey Goncalves
  • Yassine Nouri
  • Catherine Wendell
  • Manuel Ramos
  • Paula De Fatima Fraga
  • Joël Cardoville
  • Imène Zaïbi Cherni
  • Sébastien Luttringer
  • Cécile Roget
  • Laurent Cheryie
  • Yamina Delville
  • Florian Laignelot
  • Fabienne Tesson
  • Thierry Menanga
  • Marie-Pierre Grosselle
  • Enzo Mezmaz
  • Camille Pivert
  • Kevin Tourte
  • Fatoumata Sidibe
  • Nolan Gicquel Amram
  • Coralie Courtais
  • Michel Godard
  • Dounia Basset
  • Yan Xiong
  • Gisèle Belliot
  • Alexis Chaufrein
  • Sora Kindou
  • Pierre Duminil
Nicole Florence
Nicole Florence Liste d'extrême-gauche
Arcueil pour la défense des travailleurs et des jeunes. L'argent pour les services publics,pas pour
  • Nicole Florence
  • Thierry Lillier
  • Séverine Comte
  • Giuliano Ponturo
  • Agathe Mart-Pierre
  • Amine Aouad
  • Adline Mountij
  • Théodore Kasonga Wa Kasonga
  • Chantal Gérard
  • Rachid Fezaï
  • Diara Cissé
  • Anthony Brancourt
  • Rosalie Zanhé
  • Henri Saint-Gelais
  • Kiwie Patient
  • Serge Thiam
  • Bintou Touré
  • Giuseppe Ponturo
  • Daphné Ragot
  • Gnomblei Ninhi
  • Martine Kerguélen
  • Mourad Boufroura
  • Amel Mountij Majgague
  • Othmane Gourirran
  • Patricia Naga
  • Mohammed Behloule
  • Annick Lillier
  • Daniel Charlut
  • Mélanie Ortiz Hoyos
  • Olivier Lavoisey
  • Martine Graff
  • Cédric Joseph-Reinette
  • Gwendoline Charlut
  • Enzo Gonzalez
  • Deborah Bensoussan
Carine Delahaie
Carine Delahaie Liste divers gauche
Arcueil en commun
  • Carine Delahaie
  • Lucas Trigon
  • Hourya Ben Azouz Konate
  • Aboubacar Diaby
  • Francine Ketfi
  • Karim Makouf
  • Gwaldys Gondard
  • Kévin Védie
  • Angela Vera
  • Karim Lakhdari
  • Arthur Guyot
  • Maxime Mazouth-Laurol
  • Catherine Ouvrard Cypreni
  • Nathan Varlet
  • Anne-Céline Chauchard
  • Ludovic Maussion
  • Jocelyne Verrecchia
  • Michel Caramaschi
  • Isabelle Dumez
  • Sofiène Tadjine
  • Ginette Appruzzese
  • Karamoko Bamba
  • Marine Dealberto
  • Antoine Favre-Félix
  • Shéhérazade Bouslah
  • Sofiane Losiaux
  • Catherine Klintoe
  • Bruno Subrini
  • Ounsa Benlemqawanssa
  • Olivier Nadiras
  • Anne de Tarnow
  • Joffrey Courtais
  • Farah Nadir
  • Malek Makouf
  • Elia Trigon
  • Christian Vidal
  • Liliane Charbonnier
Sophie Pascal-Lericq
Sophie Pascal-Lericq Liste d'union à gauche
Vivre Arcueil !
  • Sophie Pascal-Lericq
  • Ludovic Sot
  • Anaïta David
  • Thomas Giry
  • Constance Blanchard
  • François Loscheider
  • Gaëlle Leloup
  • Ulysse Lesafre
  • Lucie Renaux
  • Yacine Dahmane
  • Nadia Benaouda
  • Cyril Pasteau
  • Sandrine Padois
  • Brice Tabeling
  • Maud Boyer
  • Yaoutsè Bakou
  • Timila Leghima Boukhtouche
  • Christian Metairie
  • Marie-Eve Chardon
  • Thibault Taillandier
  • Latifa Malki
  • Baptiste Rio
  • Dominique Lagune
  • Alain Breuiller
  • Sophie Labrousse
  • Jean-Yves Lacour
  • Fatilma Issaiene
  • Arthur Riviere
  • Christine Houël
  • Benjamin Douba--Paris
  • Alix Humbert
  • Thibault Desrousseaux
  • Margot Laffont
  • Gilles Bouvelot
  • Malika Chergui
  • Théo Karkouri
  • Nicole Farlotti
Alban Lebrun
Alban Lebrun Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Alban Lebrun
  • Saliha Azib
  • Robert Larcher
  • Élisabeth Véron
  • Bruno Arbona
  • Liliana Michaud
  • Amadou Thiam
  • Fatima Mokam
  • Jude Saint Paul
  • Bionique Pierrimas
  • Moussa Diarra
  • Shirley Zendagui
  • Aimable Mathurin
  • Augustine Babouloul
  • Pascal Bevilacqua
  • Martine Gambiez
  • Dominique Droin
  • Sarah Benaini
  • Swan Desrumaux
  • Sabrine Bouzaiane
  • Gabriel Cabrol
  • Michèle Chovet
  • Ramilné Michaud
  • Mambounou Djakaria
  • Cyril Molina
  • Nadine Hullot
  • Isaurindo Mendes Pereira
  • Camille Meunier
  • Freder Sipile
  • Fatiha Yamani
  • Nathan Meyer
  • Hortência Da Luz
  • Saber Ouerghi
  • Camille Véron
  • Abdelkader Hebbabla

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Metairie
Christian Metairie (27 élus) Ensemble la ville de demain avec christian metairie 		2 265 51,16%
  • Christian Metairie
  • Hélène Peccolo
  • Ludovic Sot
  • Carine Delahaie
  • Christophe Seguin
  • Anne-Marie Gilger-Trigon
  • Antoine Pelhuche
  • Sophie Pascal-Lericq
  • Kévin Védie
  • Maryvonne Legourd Rocheteau
  • Simon Burkovic
  • Elisabeth Eloundou
  • François Loscheider
  • Juliette Mant
  • Rudy Cambier
  • Lydia Mohamed Bouteben
  • François Doucet
  • Francine Ketfi
  • Benjamin Douba--Paris
  • Anne Rajchman
  • Jacques Grill
  • Sophie Labrousse
  • Régis Guy Caillat-Grenier
  • Chaharazed Bouslah
  • Aboubacar Diaby
  • Léa Ikkache
  • Ludovic Maussion
Benoit Joseph Onambélé
Benoit Joseph Onambélé (8 élus) Unis pour un nouveau souffle : arcueil notre ville avec benoit joseph 		2 162 48,83%
  • Benoit Joseph Onambélé
  • Élodie Losiaux
  • Karim Baouz
  • Clotilde Galhié-Louise
  • Kamel Rouabhi
  • Sarah Ganne-Levy
  • Hugo Godfert
  • Nathalie Latour
Participation au scrutin Arcueil
Taux de participation 36,92%
Taux d'abstention 63,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 644

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Metairie
Christian Metairie Ensemble la ville de demain avec christian metairie 		1 972 45,47%
Benoit Joseph Onambélé
Benoit Joseph Onambélé Arcueil, notre ville, avec benoit joseph 		1 266 29,19%
Karim Baouz
Karim Baouz Le peuple d'arcueil 		446 10,28%
Clotilde Galhié-Louise
Clotilde Galhié-Louise Une nouvelle equipe pour arcueil 		430 9,91%
Robert Larcher
Robert Larcher Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		143 3,29%
Nicole Florence
Nicole Florence Arcueil 100% services publics liste soutenue par le parti ouvrier independant democratique 		79 1,82%
Participation au scrutin Arcueil
Taux de participation 36,08%
Taux d'abstention 63,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 537

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Breuiller
Daniel Breuiller (29 élus) Arcueil ensemble avec daniel breuiller 		3 605 61,80%
  • Daniel Breuiller
  • Anne Marie Gilger-Trigon
  • Christian Metairie
  • Carine Delahaie
  • Olivier Nadiras
  • Marielle Frosini
  • Emmanuel Blum
  • Constance Blanchard
  • Amigo Yonkeu
  • Anne Rajchman
  • Max Staat
  • Sylvie Sapoval
  • Philippe Mauguin
  • Sophie Lericq
  • Kamel Rouabhi
  • Christiane Ransay
  • Jean-Michel Arberet
  • Delphine Lavogade
  • François Doucet
  • Francine Ketfi
  • Simon Burkovic
  • Jocelyne Cavazza
  • Antoine Pelhuche
  • Juliette Mant
  • Laïd Baouz
  • Lucie Dauvergne
  • Kévin Védie
  • Maryvonne Legourd
  • Ludovic Sot
Dominique Jacquin
Dominique Jacquin (3 élus) L'alternative 		1 010 17,31%
  • Dominique Jacquin
  • Sarah Ganne-Levy
  • Karim Baouz
Denis Truffaut
Denis Truffaut (3 élus) Arcueil bleu marine 		924 15,84%
  • Denis Truffaut
  • Nina Smarandi
  • Eric Martin
Robert Larcher
Robert Larcher Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		176 3,01%
Nicole Florence
Nicole Florence Unité et résistance pour bloquer la politique du gouvernement 		118 2,02%
Participation au scrutin Arcueil
Taux de participation 50,38%
Taux d'abstention 49,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,35%
Nombre de votants 6 163

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