Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcueil : les infos en direct

Karim Baouz Liste divers gauche

RÉUNIS POUR ARCUEIL Voir la liste des candidats

Karim Baouz

Guina Da Silva

Denis Boitier

Bénédicte Carcone

Grégory Chaumet

Agnès Ikloufi

Olivier de Saint Pol

Marie Petrovic

Anis Nasr

Schéhérazade Siegrist

Julien Serru

Nadia Triki

Yannick Guigue

Antonella Ossiala-Ngoli

Siradiou-Dine Barry

Sonia Barrah

Moussa Toure

Betty Vestry

Adolphe Marimoutou

Inès Moevi

Rida Bacha

Sonia Dahmani

Enzo Milochau--Carcone

Milena Hauss

Xavier de Béarn

Halima Azzaoui

Henri Thierry

Obondy Kozodame-Ngbame

Patrick Roblin

Shayma Baouz

Georges Guéraud

Cyllia Roblin

Ahmed Baouze

Léna Serria

Sammy Hauss

Clotilde Galhié-Eripret Liste divers droite

LA DROITE POUR ARCUEIL AVEC CLOTILDE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Clotilde Galhié-Eripret Programme de Clotilde Galhié-Eripret à Arcueil (LA DROITE POUR ARCUEIL AVEC CLOTILDE) Sécurité La sécurité est une priorité essentielle pour les habitants d'Arcueil. La création d'un Poste de Police Municipale armée avec au moins 15 agents vise à renforcer la présence policière dans la ville. Des mesures telles que l'installation de nouvelles caméras et des patrouilles de sécurisation contribueront à améliorer la sécurité publique. Commerces de proximité Le soutien aux commerces de proximité est crucial pour revitaliser la vie locale. La mise en place d'un Marché Urbain et la piétonnisation de certaines rues favoriseront l'attractivité des commerces. De plus, des initiatives comme la permanence des élus permettront de renforcer le lien entre les commerçants et la municipalité. Cadre de vie Améliorer le cadre de vie est un objectif fondamental pour une ville plus verte et agréable. Des actions telles que le développement d'espaces verts et la lutte contre la pollution de l'air sont envisagées. La réhabilitation des logements et la transparence dans l'attribution des logements sociaux sont également des priorités pour garantir un environnement sain et équitable. Engagement citoyen Favoriser l'engagement citoyen est essentiel pour une démocratie locale dynamique. La création d'un Conseil Municipal des Jeunes permettra d'impliquer les jeunes dans les décisions qui les concernent. De plus, des initiatives pour lutter contre l'isolement des seniors renforceront le tissu social de la ville.

Clotilde Galhié-Eripret

Vadim Stchepinsky

Vanessa Godinho

Philippe Motreff

Sandra Blanc

Daniel Vançon

Stéphanie Larouzé

Claudio Caia

Diane Louise

Mehdi Mihoubi

Sophie Petitrenaud

Patrick Machin

Maeva Souleine

Philippe Béziel

Laure Roustan

Lorenzo Caia

Lucette Gandon

Pascal Lemonnier

Martine Thuault

Sergio Terrade

Maria Swider

Yvann Delarbre

Fauffa Chachi

Philippe Stchepinsky

Corinne Blanchard

Paul Bach

Fantou Sidibe

Alain Boitel

Thérèse Foulon

Jérome Delarbre

Raquel Cordeiro Dos Santos

Clément Louise

Claire Bailly

Sydney de Montis

Paulette Blin

Benoit Joseph Onambélé Liste divers centre

BENOIT JOSEPH ET ARCUEIL NOTRE VILLE: LA FORCE CITOYENNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Benoit Joseph Onambélé Programme de Benoit Joseph Onambélé à Arcueil (BENOIT JOSEPH ET ARCUEIL NOTRE VILLE: LA FORCE CITOYENNE) Engagement pour la sécurité Le candidat propose la création d'un commissariat de police municipal ouvert tous les jours, avec des agents armés. Des mesures seront mises en place pour sanctionner les incivilités et les comportements nuisibles. Un plan pour maintenir la propreté de la ville sera également renforcé. Actions pour les aînés Le projet inclut la réouverture de la maison Maï Politzer, un espace convivial pour les personnes âgées. Une navette municipale sera mise en place pour faciliter leurs déplacements. De plus, des services d'aide à domicile seront relancés pour améliorer leur qualité de vie. Attractivité de la ville Le programme prévoit la création d'une esplanade animée et l'aménagement d'espaces accueillants pour relancer le commerce local. Un écoquartier remplacera le projet Ecotone pour dynamiser la ville. Des événements festifs, comme un carnaval et un marché de Noël, seront organisés pour animer la communauté. Initiatives pour la jeunesse Le candidat souhaite transformer le parc du Coteau en une plaine des sports accessible à tous. Des infrastructures sportives seront améliorées pour répondre aux besoins des jeunes. Une maison des jeunes sera également créée pour offrir un espace de rencontre et d'activités.

Benoit Joseph Onambélé

Séverine Cliche

Erwann Calvez

Nathalie Latour

Amigo Yonkeu

Léa Ngo

Hugo Godfert

Linda Stoian

Denis Weisser

Audrey Goncalves

Yassine Nouri

Catherine Wendell

Manuel Ramos

Paula De Fatima Fraga

Joël Cardoville

Imène Zaïbi Cherni

Sébastien Luttringer

Cécile Roget

Laurent Cheryie

Yamina Delville

Florian Laignelot

Fabienne Tesson

Thierry Menanga

Marie-Pierre Grosselle

Enzo Mezmaz

Camille Pivert

Kevin Tourte

Fatoumata Sidibe

Nolan Gicquel Amram

Coralie Courtais

Michel Godard

Dounia Basset

Yan Xiong

Gisèle Belliot

Alexis Chaufrein

Sora Kindou

Pierre Duminil

Nicole Florence Liste d'extrême-gauche

Arcueil pour la défense des travailleurs et des jeunes. L'argent pour les services publics,pas pour Voir la liste des candidats

Nicole Florence

Thierry Lillier

Séverine Comte

Giuliano Ponturo

Agathe Mart-Pierre

Amine Aouad

Adline Mountij

Théodore Kasonga Wa Kasonga

Chantal Gérard

Rachid Fezaï

Diara Cissé

Anthony Brancourt

Rosalie Zanhé

Henri Saint-Gelais

Kiwie Patient

Serge Thiam

Bintou Touré

Giuseppe Ponturo

Daphné Ragot

Gnomblei Ninhi

Martine Kerguélen

Mourad Boufroura

Amel Mountij Majgague

Othmane Gourirran

Patricia Naga

Mohammed Behloule

Annick Lillier

Daniel Charlut

Mélanie Ortiz Hoyos

Olivier Lavoisey

Martine Graff

Cédric Joseph-Reinette

Gwendoline Charlut

Enzo Gonzalez

Deborah Bensoussan

Carine Delahaie Liste divers gauche

Arcueil en commun Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Carine Delahaie Programme de Carine Delahaie à Arcueil (Arcueil en commun) Gauche de proximité Le projet d'Arcueil en Commun se base sur l'écoute des Arcueillais.es, avec des rencontres lors d'ateliers citoyens. Il vise à réengager la confiance des habitants, suite à des refus de projets municipaux. Cette démarche authentique et indépendante se veut éloignée des influences partisanes. Égalité et mixité Le programme met l'accent sur l'accueil des enfants porteurs de handicap et l'accès à des consultations spécialisées. Il prévoit également des initiatives pour promouvoir l'égalité femmes-hommes et un service public fort. Un Pass "Sport-Culture-Loisirs" sera offert à chaque enfant et jeune pour favoriser leur épanouissement. Démocratie et citoyenneté Des référendums et consultations seront organisés pour impliquer les citoyens dans les projets structurants. La création de conseils municipaux pour les enfants, la jeunesse et les aînés vise à renforcer la participation citoyenne. Ces initiatives cherchent à donner une voix à toutes les générations d'Arcueil. Développement durable Le projet prévoit de faire du centre-ville Paul Doumer un lien entre tous les quartiers. Il inclut également des objectifs de logements publics dans chaque nouveau projet et un plan de réfection des voiries. Ces actions visent à améliorer la qualité de vie tout en respectant l'environnement.

Carine Delahaie

Lucas Trigon

Hourya Ben Azouz Konate

Aboubacar Diaby

Francine Ketfi

Karim Makouf

Gwaldys Gondard

Kévin Védie

Angela Vera

Karim Lakhdari

Arthur Guyot

Maxime Mazouth-Laurol

Catherine Ouvrard Cypreni

Nathan Varlet

Anne-Céline Chauchard

Ludovic Maussion

Jocelyne Verrecchia

Michel Caramaschi

Isabelle Dumez

Sofiène Tadjine

Ginette Appruzzese

Karamoko Bamba

Marine Dealberto

Antoine Favre-Félix

Shéhérazade Bouslah

Sofiane Losiaux

Catherine Klintoe

Bruno Subrini

Ounsa Benlemqawanssa

Olivier Nadiras

Anne de Tarnow

Joffrey Courtais

Farah Nadir

Malek Makouf

Elia Trigon

Christian Vidal

Liliane Charbonnier

Sophie Pascal-Lericq Liste d'union à gauche

Vivre Arcueil ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sophie Pascal-Lericq Programme de Sophie Pascal-Lericq à Arcueil (Vivre Arcueil !) Engagement pour Arcueil La candidate Sophie Pascal-Lericq exprime son attachement à Arcueil et son désir de devenir maire. Elle met en avant l'importance de l'implication des habitants et des acteurs locaux dans la vie de la ville. Son engagement se traduit par une volonté de rassembler et d'agir pour le bien-être de tous. Priorités de la municipalité Le programme se concentre sur trois priorités : protéger les solidarités et les services publics, rassembler les quartiers et les générations, et résister aux injustices et aux discriminations. Ces axes visent à construire une ville plus juste, écologique et solidaire. L'équipe municipale s'engage à agir concrètement et à respecter ses promesses. Actions pour le quotidien Des mesures spécifiques sont proposées pour améliorer la vie quotidienne des Arcueillais, notamment la révision de la tarification sociale et le développement de logements familiaux. Des initiatives comme un bus santé et des paniers bio pour les femmes enceintes visent à renforcer le soutien aux familles. Ces actions témoignent d'une volonté d'écoute et de réponse aux besoins des habitants. Vivre ensemble à Arcueil Le projet inclut la création de lieux de convivialité et le soutien à la vie associative pour favoriser un esprit de communauté. Des initiatives pour les jeunes, comme un Conseil municipal des enfants et des aires de jeux inclusives, sont également prévues. L'objectif est de garantir un accès à la culture et de rendre la ville plus agréable et sécurisée pour tous.

Sophie Pascal-Lericq

Ludovic Sot

Anaïta David

Thomas Giry

Constance Blanchard

François Loscheider

Gaëlle Leloup

Ulysse Lesafre

Lucie Renaux

Yacine Dahmane

Nadia Benaouda

Cyril Pasteau

Sandrine Padois

Brice Tabeling

Maud Boyer

Yaoutsè Bakou

Timila Leghima Boukhtouche

Christian Metairie

Marie-Eve Chardon

Thibault Taillandier

Latifa Malki

Baptiste Rio

Dominique Lagune

Alain Breuiller

Sophie Labrousse

Jean-Yves Lacour

Fatilma Issaiene

Arthur Riviere

Christine Houël

Benjamin Douba--Paris

Alix Humbert

Thibault Desrousseaux

Margot Laffont

Gilles Bouvelot

Malika Chergui

Théo Karkouri

Nicole Farlotti

Alban Lebrun Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats