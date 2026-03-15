Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcueil : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcueil [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Arcueil sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arcueil.
L'actu des élections municipales 2026 à Arcueil
12:08 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Arcueil
Les 12 bureaux de vote de l'agglomération d'Arcueil sont accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux habitants de faire leur choix. Les municipales 2026 offrent la possibilité aux 13 065 votants d'Arcueil de se faire entendre sur la manière dont est gérée leur ville. À Arcueil comme ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Qui succédera à Christian Metairie (Europe Ecologie-Les Verts), qui a remporté la mairie en 2020 au deuxième tour ? Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil à Arcueil. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Arcueil
|Tête de listeListe
|
Karim Baouz
Liste divers gauche
RÉUNIS POUR ARCUEIL
|
|
Clotilde Galhié-Eripret
Liste divers droite
LA DROITE POUR ARCUEIL AVEC CLOTILDE
|
|
Benoit Joseph Onambélé
Liste divers centre
BENOIT JOSEPH ET ARCUEIL NOTRE VILLE: LA FORCE CITOYENNE
|
|
Nicole Florence
Liste d'extrême-gauche
Arcueil pour la défense des travailleurs et des jeunes. L'argent pour les services publics,pas pour
|
|
Carine Delahaie
Liste divers gauche
Arcueil en commun
|
|
Sophie Pascal-Lericq
Liste d'union à gauche
Vivre Arcueil !
|
|
Alban Lebrun
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Metairie (27 élus) Ensemble la ville de demain avec christian metairie
|2 265
|51,16%
|
|Benoit Joseph Onambélé (8 élus) Unis pour un nouveau souffle : arcueil notre ville avec benoit joseph
|2 162
|48,83%
|
|Participation au scrutin
|Arcueil
|Taux de participation
|36,92%
|Taux d'abstention
|63,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 644
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Metairie Ensemble la ville de demain avec christian metairie
|1 972
|45,47%
|Benoit Joseph Onambélé Arcueil, notre ville, avec benoit joseph
|1 266
|29,19%
|Karim Baouz Le peuple d'arcueil
|446
|10,28%
|Clotilde Galhié-Louise Une nouvelle equipe pour arcueil
|430
|9,91%
|Robert Larcher Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|143
|3,29%
|Nicole Florence Arcueil 100% services publics liste soutenue par le parti ouvrier independant democratique
|79
|1,82%
|Participation au scrutin
|Arcueil
|Taux de participation
|36,08%
|Taux d'abstention
|63,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 537
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Breuiller (29 élus) Arcueil ensemble avec daniel breuiller
|3 605
|61,80%
|
|Dominique Jacquin (3 élus) L'alternative
|1 010
|17,31%
|
|Denis Truffaut (3 élus) Arcueil bleu marine
|924
|15,84%
|
|Robert Larcher Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|176
|3,01%
|Nicole Florence Unité et résistance pour bloquer la politique du gouvernement
|118
|2,02%
|Participation au scrutin
|Arcueil
|Taux de participation
|50,38%
|Taux d'abstention
|49,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,35%
|Nombre de votants
|6 163
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