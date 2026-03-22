Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcueil : les résultats du 2e tour

Programme de Benoit Joseph Onambélé à Arcueil (BENOIT JOSEPH ET ARCUEIL NOTRE VILLE: LA FORCE CITOYENNE)

Engagement pour la sécurité

Le programme propose la création d'un commissariat de police municipal ouvert tous les jours, avec des agents armés et équipés. Des mesures strictes seront mises en place pour sanctionner les incivilités et les comportements nuisibles. Un plan de propreté renforcé sera instauré pour améliorer l'état de la ville.

Actions pour les aînés

La réouverture de la maison Maï Politzer est prévue pour offrir un lieu de convivialité aux aînés. Une navette municipale sera mise en place pour faciliter leurs déplacements, et les services d'aide à domicile seront relancés. De plus, une nouvelle résidence pour personnes âgées sera construite pour améliorer leur qualité de vie.

Attractivité de la ville

Le projet inclut la création d'une esplanade animée avec un marché dominical pour dynamiser le commerce local. Des aménagements seront réalisés pour rendre la ville plus accueillante, notamment avec un écoquartier sur le Plateau. Des événements festifs, comme un carnaval et un marché de Noël, seront organisés pour renforcer le lien social.

Investissement dans la jeunesse

Des initiatives seront mises en place pour soutenir les jeunes, comme la transformation du parc du Coteau en plaine des sports. La construction d'une nouvelle école et l'ouverture d'une maison d'assistantes maternelles sont également prévues. Des partenariats avec de grands lycées parisiens viseront à offrir des opportunités éducatives de qualité.