Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcueil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arcueil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Arcueil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arcueil.
L'actu des élections municipales 2026 à Arcueil
11:51 - Un premier constat à Arcueil avec les résultats du 1er tour
Pour le lancement des municipales à Arcueil, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 52,32 % localement, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Sophie Pascal-Lericq (Union de la gauche) qui s'est placée en première position en s'adjugeant 26,48 % des suffrages exprimés. À sa suite, Benoit Joseph Onambélé (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 23,18 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Carine Delahaie, étiquetée Divers gauche, est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Clotilde Galhié-Eripret, portant la nuance Divers droite, a obtenu 14,80 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Arcueil
Le deuxième tour des élections municipales à Arcueil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Benoit Joseph Onambélé
Liste divers centre
BENOIT JOSEPH ET ARCUEIL NOTRE VILLE: LA FORCE CITOYENNE
|
|
Carine Delahaie
Liste divers gauche
Arcueil en commun
|
|
Sophie Pascal-Lericq
Liste d'union à gauche
Vivre Arcueil !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Arcueil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie PASCAL-LERICQ (Ballotage) Vivre Arcueil !
|1 802
|26,48%
|Benoit Joseph ONAMBÉLÉ (Ballotage) BENOIT JOSEPH ET ARCUEIL NOTRE VILLE: LA FORCE CITOYENNE
|1 577
|23,18%
|Carine DELAHAIE (Ballotage) Arcueil en commun
|1 355
|19,91%
|Clotilde GALHIÉ-ERIPRET (Ballotage) LA DROITE POUR ARCUEIL AVEC CLOTILDE
|1 007
|14,80%
|Karim BAOUZ (Ballotage) RÉUNIS POUR ARCUEIL
|881
|12,95%
|Alban LEBRUN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|125
|1,84%
|Nicole FLORENCE Arcueil pour la défense des travailleurs et des jeunes. L'argent pour les services publics,pas pour
|57
|0,84%
|Participation au scrutin
|Arcueil
|Taux de participation
|52,32%
|Taux d'abstention
|47,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 966
Source : ministère de l’Intérieur
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