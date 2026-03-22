Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcueil : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Arcueil

Le deuxième tour des élections municipales à Arcueil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Benoit Joseph Onambélé
Benoit Joseph Onambélé Liste divers centre
BENOIT JOSEPH ET ARCUEIL NOTRE VILLE: LA FORCE CITOYENNE
  • Benoit Joseph Onambélé
  • Séverine Cliche
  • Erwann Calvez
  • Clotilde Galhié-Eripret
  • Mehdi Mihoubi
  • Léa Ngo
  • Hugo Godfert
  • Nathalie Latour
  • Amigo Yonkeu
  • Vanessa Godinho
  • Yassine Nouri
  • Marie-Pierre Grosselle
  • Sergio Terrade
  • Imène Zaïbi Cherni
  • Joël Cardoville
  • Sandra Blanc
  • Vadim Stchepinsky
  • Corinne Blanchard
  • Denis Weisser
  • Paula De Fatima Fraga
  • Manuel Ramos
  • Laure Roustan
  • Daniel Vançon
  • Cécile Roget
  • Enzo Mezmaz
  • Linda Stoian
  • Kevin Tourte
  • Lucette Gandon
  • Sébastien Luttringer
  • Audrey Goncalves
  • Florian Laignelot
  • Camille Pivert
  • Laurent Cheryie
  • Catherine Wendell
  • Thierry Menanga
  • Sara Kindou
  • Nolan Gicquel Amram
Carine Delahaie
Carine Delahaie Liste divers gauche
Arcueil en commun
  • Carine Delahaie
  • Lucas Trigon
  • Hourya Ben Azouz Konate
  • Aboubacar Diaby
  • Francine Ketfi
  • Karim Makouf
  • Gwaldys Gondard
  • Kévin Védie
  • Angela Vera
  • Karim Lakhdari
  • Arthur Guyot
  • Maxime Mazouth-Laurol
  • Catherine Ouvrard Cypreni
  • Nathan Varlet
  • Anne-Céline Chauchard
  • Ludovic Maussion
  • Jocelyne Verrecchia
  • Michel Caramaschi
  • Isabelle Dumez
  • Sofiène Tadjine
  • Ginette Appruzzese
  • Karamoko Bamba
  • Marine Dealberto
  • Antoine Favre-Félix
  • Shéhérazade Bouslah
  • Sofiane Losiaux
  • Catherine Klintoe
  • Bruno Subrini
  • Ounsa Benlemqawanssa
  • Olivier Nadiras
  • Anne de Tarnow
  • Joffrey Courtais
  • Farah Nadir
  • Malek Makouf
  • Elia Trigon
  • Christian Vidal
  • Liliane Charbonnier
Sophie Pascal-Lericq
Sophie Pascal-Lericq Liste d'union à gauche
Vivre Arcueil !
  • Sophie Pascal-Lericq
  • Karim Baouz
  • Anaïta David
  • Ludovic Sot
  • Constance Blanchard
  • Thomas Giry
  • Guina Da Silva
  • Denis Boitier
  • Gaëlle Leloup
  • François Loscheider
  • Sandrine Padois
  • Cyril Pasteau
  • Nadia Benaouda
  • Ulysse Lesafre
  • Maud Boyer
  • Brice Tabeling
  • Timila Leghima Boukhtouche
  • Olivier de Saint Pol
  • Marie-Eve Chardon
  • Thibault Taillandier
  • Latifa Malki
  • Baptiste Rio
  • Dominique Lagune
  • Alain Breuiller
  • Bénédicte Carcone
  • Yaoutsè Bakou
  • Agnès Ikloufi
  • Arthur Riviere
  • Lucie Renaux
  • Gilles Bouvelot
  • Fatilma Issaiene
  • Jean-Yves Lacour
  • Sophie Labrousse
  • Théo Karkouri
  • Margot Laffont
  • Yacine Dahmane
  • Alix Humbert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Arcueil

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie PASCAL-LERICQ
Sophie PASCAL-LERICQ (Ballotage) Vivre Arcueil ! 		1 802 26,48%
Benoit Joseph ONAMBÉLÉ
Benoit Joseph ONAMBÉLÉ (Ballotage) BENOIT JOSEPH ET ARCUEIL NOTRE VILLE: LA FORCE CITOYENNE 		1 577 23,18%
Carine DELAHAIE
Carine DELAHAIE (Ballotage) Arcueil en commun 		1 355 19,91%
Clotilde GALHIÉ-ERIPRET
Clotilde GALHIÉ-ERIPRET (Ballotage) LA DROITE POUR ARCUEIL AVEC CLOTILDE 		1 007 14,80%
Karim BAOUZ
Karim BAOUZ (Ballotage) RÉUNIS POUR ARCUEIL 		881 12,95%
Alban LEBRUN
Alban LEBRUN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		125 1,84%
Nicole FLORENCE
Nicole FLORENCE Arcueil pour la défense des travailleurs et des jeunes. L'argent pour les services publics,pas pour 		57 0,84%
Participation au scrutin Arcueil
Taux de participation 52,32%
Taux d'abstention 47,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 966

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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