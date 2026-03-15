Résultat municipale 2026 à Arcueil (94110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arcueil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arcueil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arcueil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie PASCAL-LERICQ
Sophie PASCAL-LERICQ Vivre Arcueil ! 		1 802 26,48%
Benoit Joseph ONAMBÉLÉ
Benoit Joseph ONAMBÉLÉ BENOIT JOSEPH ET ARCUEIL NOTRE VILLE: LA FORCE CITOYENNE 		1 577 23,18%
Carine DELAHAIE
Carine DELAHAIE Arcueil en commun 		1 355 19,91%
Clotilde GALHIÉ-ERIPRET
Clotilde GALHIÉ-ERIPRET LA DROITE POUR ARCUEIL AVEC CLOTILDE 		1 007 14,80%
Karim BAOUZ
Karim BAOUZ RÉUNIS POUR ARCUEIL 		881 12,95%
Alban LEBRUN
Alban LEBRUN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		125 1,84%
Nicole FLORENCE
Nicole FLORENCE Arcueil pour la défense des travailleurs et des jeunes. L'argent pour les services publics,pas pour 		57 0,84%
Participation au scrutin Arcueil
Taux de participation 52,32%
Taux d'abstention 47,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 966

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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