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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Arcueil : ce qu'il faut savoir Comment la population d'Arcueil peut-elle influencer le résultat des municipales ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 41% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,47% de 60 ans et plus. Le taux élevé de cadres, représentant 34,38%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Enfin, la présence d'une population étrangère de 20,89% et d'une population immigrée de 24,72% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 8,29% à Arcueil, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN tente toujours plus les votants d'Arcueil Le RN ne figurait pas sur le podium lors des municipales à Arcueil en 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 10,25% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 23,39% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 9,02% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Arcueil comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 13,66% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 15,46% pour le RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sophie Taillé-Polian.

16:58 - Arcueil classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 63,92 % à Arcueil lors de la précédente municipale, un niveau plutôt élevé alors qu'à cause du coronavirus, un grand nombre de votants avaient préféré rester chez eux. Il est pourtant communément admis que le scrutin municipal demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 27,13 % des citoyens en mesure de voter. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les deux derniers scrutins législatifs demeurent directement comparables entre eux. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 52,44 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 34,01 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 48,74 %. Cette photographie de la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville distancée du processus électoral par rapport au reste du pays. En ce jour de municipale 2026 à Arcueil, cette réalité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Arcueil : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (26,74%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Sophie Taillé-Polian (Union de la gauche) en tête avec 58,25% au premier tour, devant Nathalie Picot (Majorité présidentielle) avec 17,72%. Les électeurs tranchaient d'ailleurs le débat sans hésitation dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour

14:57 - Arcueil : des résultats particulièrement instructifs dans les urnes il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Arcueil accordaient leurs suffrages à Sophie Taillé-Polian (Nupes) avec 49,30% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,17%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Arcueil votaient par ailleurs en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (41,62%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 24,03%. Lors de la finale de l'élection à Arcueil, les électeurs accordaient 76,61% pour Emmanuel Macron, contre 23,39% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Arcueil comme une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Les impôts à Arcueil : une tendance stable au cours des dernières années Du côté de la fiscalité d'Arcueil, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 1 606 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 1 508 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 37,15 % en 2024 (contre près de 20,95 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 600 300 euros en 2024, contre quelque 8,51611 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 22,20 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Arcueil La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Arcueil est très instructive. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Christian Metairie (Europe Ecologie-Les Verts) a pris les commandes en recueillant 1 972 suffrages (45,47%). En deuxième position, Benoit Joseph Onambélé (Divers centre) a rassemblé 1 266 voix (29,19%). Un différentiel conséquent. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Christian Metairie l'a finalement emporté avec 51,16% des suffrages, face à Benoit Joseph Onambélé s'adjugeant 48,83% des votants. À la surprise générale, le candidat arrivé à la deuxième place a pu remonter la pente avec des reports de voix significatifs, rendant le final très serré. Même si Benoit Joseph Onambélé a gagné le pari des ralliements en ajoutant 896 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Pour cette municipale 2026 à Arcueil, ce décor constitue un point de départ particulier.