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19:18 - Comprendre l'électorat d'Ardentes : un regard sur la démographie locale Dans les rues d'Ardentes, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 2 003 logements pour 3 747 habitants, la densité de la ville est de 60 habitants/km². L'existence de 196 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (19,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 39,69% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 853 euros/an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. À Ardentes, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Ardentes Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Ardentes en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 29,27% des voix lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 48,52% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 25,09% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 43,61% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 45,48% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 43,60% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 49,13% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 64,37 % à Ardentes aux dernières municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales à Ardentes avait été marqué par une abstention de 64,37 %, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 35,63 %), en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 22,74 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 45,81 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,22 % au premier tour, contre 53,16 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données esquissent une localité souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de l'élection municipale à Ardentes, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Ardentes Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Ardentes avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (45,48%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 13,00% des suffrages. Marc Siffert (Union de l'extrême droite) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Ardentes après la dissolution avec 43,60%. Nicolas Forissier (Les Républicains) était à la deuxième place avec 32,99%. Au second tour, c'est en revanche Nicolas Forissier (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 50,87% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux d'Ardentes il y a 4 ans ? La physionomie politique de Ardentes laisse apparaître une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Ardentes choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 29,27% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 29,22%. Lors de la finale de l'élection à Ardentes, les électeurs accordaient 51,48% pour Emmanuel Macron, contre 48,52% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Ardentes plébiscitaient Fabien Thirion (RN) avec 25,09% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nicolas Forissier (Les Républicains) en première position avec 56,39% des suffrages.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Ardentes À Ardentes, en matière de fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 666 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 647 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 35,12 % en 2024 (contre 18,91 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 51 630 € de recettes en 2024, loin des 608 810 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 11,85 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Gilles Caranton vainqueur de la dernière élection municipale à Ardentes Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Ardentes ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Seule en lice, 'Construisons ensemble ardentes pour demain' menée par Gilles Caranton a sans surprise recueilli 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Ardentes, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Un mandat après cette élection sans réelle confrontation, l'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un début de réponse assez parlant a déjà été apporté avec la publication des candidatures.