Résultat municipale 2026 à Ardentes (36120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ardentes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ardentes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ardentes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale GRENOUILLOUX
Pascale GRENOUILLOUX (21 élus) ARDENTES, Pour Vous, Avec Vous 		984 50,70%
  • Pascale GRENOUILLOUX
  • Jean-Pierre PASCAUD
  • Odile BOUSSARDON
  • Nicolas FOUGEROUX
  • Pauline VIAUD-GUIMBAUD
  • Mickaël MOREAU
  • Virginie LÉCHEVIN
  • Ludovic ROGER
  • Annick FOURRÉ
  • Jean ROUDIER
  • Sandrine JOUHANNEAU
  • Laurent BLANCHET
  • Sylvie GERBEAUD
  • Aurélien RENAUD
  • Audrey ROUSSELIE
  • Florent PROVOST
  • Meiggie DELOHEN
  • Michel SALADIN
  • Sandra AUCLAIR
  • David PAILLISSON
  • Carole MONIN
Serge GUILLANEUF
Serge GUILLANEUF (6 élus) Agissons Ensemble pour Ardentes 		957 49,30%
  • Serge GUILLANEUF
  • Isabelle RAYMON
  • Didier BARACHET
  • Sabrina GEORGET
  • Frédéric LIBAUD
  • Floriane JARDRY
Participation au scrutin Ardentes
Taux de participation 65,30%
Taux d'abstention 34,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Nombre de votants 2 019

Source : ministère de l’Intérieur

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