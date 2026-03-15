Résultat municipale 2026 à Ardon (45160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ardon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ardon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ardon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rodolphe NASSIET
Rodolphe NASSIET (12 élus) ARDON ENSEMBLE, MAINTENANT ET POUR DEMAIN 		360 51,50%
  • Rodolphe NASSIET
  • Katell GEOFFRION
  • Denis COLLART
  • Morgane HUSSON
  • Damien MOREAU
  • Sandrine GAUTHIER
  • Virgile BARRUET
  • Chloé YEHOUESSI
  • Xavier GADENNE
  • Coralie DE CARRERE
  • Brice GILLAIZEAU-TETARD
  • Céline PINGAULT
André RAIGNEAU
André RAIGNEAU (3 élus) TOUS ENGAGES POUR ARDON 		339 48,50%
  • André RAIGNEAU
  • Céline GILLET
  • Steven MILOT
Participation au scrutin Ardon
Taux de participation 65,36%
Taux d'abstention 34,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 717

Source : ministère de l’Intérieur

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