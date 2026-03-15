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19:18 - Ardon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire d'Ardon, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 34,86% de cadres supérieurs pour 1 201 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. L'existence de 100 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (19,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 26,90% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 39,24% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 264,69 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Ardon, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quels résultats du RN à Ardon avant les municipales 2026 ? Le RN était absent lors de la dernière bataille municipale à Ardon il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 21,26% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 35,57% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 21,09% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste arrachait 38,40% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 31,38% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,90% pour le mouvement nationaliste. Il finira avec 39,89% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Ardon : le point sur l'abstention À l'occasion de ces municipales, le niveau d'abstention pèsera inévitablement sur les résultats d'Ardon. Aux municipales de 2020, l'abstention avait plafonné à 61,12 % au premier tour (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale). C'étaient 369 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que sévissait la pandémie du Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention se fixer à 18,18 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Quoique ces élections nationales soient de nature différente comparativement aux scrutins locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. L'abstention aux législatives, mesurée à 45,31 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 25,61 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 38,17 %. En regardant l'ensemble, les données esquissent in fine une commune où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Ardon ? Le panorama politique d'Ardon a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens d'Ardon avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 31,38% des inscrits. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants d'Ardon portaient leur choix sur Constance de Pélichy (Divers droite) avec 44,76% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Constance de Pélichy culminant à 60,11% des voix sur place.

14:57 - Ardon : coup d'oeil sur les résultats clés de la dernière présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Ardon comme un fief de la majorité présidentielle. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Ardon tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,09% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 21,26%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en offrant 64,43% pour Emmanuel Macron, contre 35,57% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Ardon soutenaient en priorité Carine Barbier (Ensemble !) avec 34,46% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,60%.

12:58 - La municipalité d'Ardon a dans l'ensemble augmenté sa fiscalité locale Pour ce qui est des contributions locales à Ardon, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à 1 260 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 648 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 32,25 % en 2024 (contre environ 10,21 % en 2020). Cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 18 200 euros en 2024. Un total bien loin des 141 360 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 6,92 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Ardon ? Comment s'étaient conclues les élections municipales précédentes à Ardon ? Unique liste en présence, 'Agir en préservant notre cadre de vie' a sans surprise recueilli 313 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Ardon, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Au moment des résultats des municipales à Ardon, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face au bloc majoritaire. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez clair a d'ores et déjà été apporté.