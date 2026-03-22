Résultat de l'élection municipale 2026 à Ardres : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ardres [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ardres sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ardres.
L'actu des élections municipales 2026 à Ardres
11:44 - Ludovic Loquet, Quentin Paternoster et Quentin Louis forment le trio de tête à Ardres
Pour le premier tour des élections municipales à Ardres, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a vu 67,37 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Ludovic Loquet (Divers centre) qui a pris la tête en s'adjugeant 45,47 % des votes. Dans son sillage, Quentin Paternoster a obtenu la seconde place avec 33,53 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Ludovic Loquet a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 54 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, avec 21,00 %, Quentin Louis (Rassemblement National) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ardres
Le deuxième tour des élections municipales à Ardres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ludovic Loquet
Liste divers centre
CAP VERS 2033
|
|
Quentin Louis
Liste du Rassemblement National
PARTAGEONS DEMAIN À ARDRES !
|
|
Quentin Paternoster
Liste Divers
Osons l'avenir ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ardres
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic LOQUET (Ballotage) CAP VERS 2033
|1 100
|45,47%
|Quentin PATERNOSTER (Ballotage) Osons l'avenir ensemble
|811
|33,53%
|Quentin LOUIS (Ballotage) PARTAGEONS DEMAIN À ARDRES !
|508
|21,00%
|Participation au scrutin
|Ardres
|Taux de participation
|67,37%
|Taux d'abstention
|32,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Nombre de votants
|2 445
Source : ministère de l’Intérieur
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