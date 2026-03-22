Résultat de l'élection municipale 2026 à Ardres : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ardres

Le deuxième tour des élections municipales à Ardres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ludovic Loquet
Ludovic Loquet Liste divers centre
CAP VERS 2033
  • Ludovic Loquet
  • Sylvie Bonniere
  • Gilles Cottrez
  • Marie-Hélène Labre
  • Frédéric Feys
  • Sophie Vanhaecke
  • Ludovic Baroux
  • Chantal Brissaud
  • Joël Vanderpotte
  • Rebecca Barbier
  • René Demassieux
  • Ludivine Puget
  • Maxime Lefief
  • Véronique Lannoy
  • Frédéric Hubert
  • Anne-Sophie Devos
  • Ewen Frelechoux--Tronscorff
  • Hélène Renaut
  • Aurélien Deharte
  • Hélène Henault
  • Jean Dannel
  • Edwige Thirard
  • David Queval
  • Carine Renard
  • Pierre Chretien
  • Marie-Claude Neuville
  • Bernard Henon
  • Christiane Spriet
  • Pierre Prevost
Quentin Louis
Quentin Louis Liste du Rassemblement National
PARTAGEONS DEMAIN À ARDRES !
  • Quentin Louis
  • Marion Moreau
  • Jean-Pierre Parisseaux
  • Marie Ochin
  • Yann Loorius
  • Sandrine Martin
  • Jonathan Chatillon
  • Magalie Cozette
  • Cédric Colier
  • Cyprile Faure
  • Patrice Baeyaert
  • Audrey Herbez
  • Martin-Jehan Seignette
  • Marie-Louise Grave
  • Albert Bouquet
  • Carine Boisdeaufray
  • Mickaël Perperot
  • Jennifer Plee
  • Théo Duquène
  • Valérie Née
  • Sullivan Vasseur
  • Maëlly Chevreau
  • Jean Ledet
  • Prescillia Logez
  • Alain Balle
  • Annie Devaux
  • Gérard Duchateau
  • Florence Brunet
  • Frédéric Way
Quentin Paternoster
Quentin Paternoster Liste Divers
Osons l'avenir ensemble
  • Quentin Paternoster
  • Anne-Sophie Roger
  • David Laidet
  • Coralie Thiry
  • Jean-Marc Desfachelles
  • Bénédicte Condette
  • Camille Dezécache
  • Audrey Cauchoy
  • Jérôme Capart
  • Justine Thomas
  • Thierry Renaux
  • Lore Vignoli
  • Dimitri Duhamel
  • Fanny Magnier
  • Maxime Galler
  • Claire Dessaint
  • Arnaud Rambour
  • Fabienne Roger
  • Julien Thomas
  • Marianne Lebon
  • Benjamin Diévart
  • Elisabeth Adriansen
  • Olivier Minne
  • Johannie Ferand
  • Jean Fauquet
  • Frédérique Masson
  • Michel Defachelle
  • Emmanuelle Dumoulin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ardres

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic LOQUET
Ludovic LOQUET (Ballotage) CAP VERS 2033 		1 100 45,47%
Quentin PATERNOSTER
Quentin PATERNOSTER (Ballotage) Osons l'avenir ensemble 		811 33,53%
Quentin LOUIS
Quentin LOUIS (Ballotage) PARTAGEONS DEMAIN À ARDRES ! 		508 21,00%
Participation au scrutin Ardres
Taux de participation 67,37%
Taux d'abstention 32,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 2 445

Source : ministère de l’Intérieur

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