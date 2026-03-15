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19:20 - Comment la composition démographique d'Arelaune-en-Seine façonne les résultats électoraux ? Dans les rues d'Arelaune-en-Seine, les élections s'achèvent. Avec une population de 2 500 habitants répartis dans 1 267 logements, cette localité présente une densité de 46 habitants par km². Avec 108 entreprises, Arelaune-en-Seine est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (79,48%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 40,10% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,48%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 557 euros par an. Arelaune-en-Seine incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Les électeurs d'Arelaune-en-Seine séduits par le RN ? Le mouvement lepéniste était absent à la dernière municipale à Arelaune-en-Seine il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 36,24% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,37% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 29,09% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 44,79% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 45,00% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 43,43% pour le mouvement lepéniste. Il finira avec 47,80% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 67,03 % d'abstention à Arelaune-en-Seine L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Arelaune-en-Seine sera un 'game changer' pour cette municipale. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 67,03 %, au-dessus de la moyenne nationale (la participation se limitant à 32,97 %) alors que l'épidémie de coronavirus commençait à frapper la population. Il est pourtant communément admis que l'élection municipale demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français votent le plus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 22,99 % localement. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux purement locaux, la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 demeure instructive. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 48,24 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,01 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,25 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone marquée par l'abstention.

15:59 - Le vote d'Arelaune-en-Seine nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans Les élections européennes de juin 2024 à Arelaune-en-Seine avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (45,00%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 13,29% des suffrages. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants d'Arelaune-en-Seine accordaient leurs suffrages à Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) avec 43,43% au premier tour. Mais c'est néanmoins Gérard Leseul (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 52,20% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs d'Arelaune-en-Seine a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Arelaune-en-Seine : des suffrages très significatifs lors des élections en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Arelaune-en-Seine se positionne comme une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Arelaune-en-Seine plaçait en effet Marine Le Pen en pole position avec 36,24% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 25,53%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,37% pour Marine Le Pen, contre 46,63% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Arelaune-en-Seine accordaient leurs suffrages à Gérard Leseul (Nupes) avec 37,74% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Gérard Leseul virant de nouveau en tête avec 55,21% des voix.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Arelaune-en-Seine À Arelaune-en-Seine, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 731 € en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 538 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 49,23 % en 2024 (contre 23,87 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 18 150 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 303 100 euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 14,15 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Arelaune-en-Seine Les configurations politiques locales restent encore à l'heure actuelle déterminées par l'issue des dernières municipales en date à Arelaune-en-Seine. Unique liste en présence, 'Arelaune-en-seine, la force de l'union' menée par Maryline Miranda Teodoro a naturellement obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 à Arelaune-en-Seine, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. La naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux après cette élection sans réelle compétition. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse très clair a d'ores et déjà été apporté.