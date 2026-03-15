Résultat municipale 2026 à Arelaune-en-Seine (76940) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arelaune-en-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arelaune-en-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arelaune-en-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric DELAITRE
Frédéric DELAITRE (23 élus) ARELAUNE 2026 		836 66,30%
  • Frédéric DELAITRE
  • Karinne JUNG
  • Yves DELAUNE
  • Marie-Josée LEMIEUX
  • Didier CAVELIER
  • Morine LIMARE
  • Patrick RAGOT
  • Marielle DAVESNE
  • David ANQUETIL
  • Ema FRANKOWSKI
  • Eric BOYER
  • Brigitte DIONNET
  • Henri PERCHEY
  • Martine BENARD
  • François ROUSSEL
  • Virginie LUCAS TRANCART
  • Eric BILLAUX
  • Sylvie FEREY
  • Stéphane SEJALON
  • Béatrice AUZOU
  • Fabrice DARAGON
  • Nathalie SAUVAGET
  • Bertrand CAILLY
Maryline MIRANDA TEODORO
Maryline MIRANDA TEODORO (4 élus) AURELAUNE-EN-SEINE UN TERRITOIRE NOTRE AVENIR 		425 33,70%
  • Maryline MIRANDA TEODORO
  • Pascal LE ROY
  • Marie-Line MALOT
  • Aurelien LE ROY
Participation au scrutin Arelaune-en-Seine
Taux de participation 64,78%
Taux d'abstention 35,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 1 317

Source : ministère de l’Intérieur

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