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19:17 - Démographie et politique à Arès, un lien étroit Quel impact auront les électeurs d'Arès sur le résultat des municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 21% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,26%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 524 €/an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 4179 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,43%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,53%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 31,22%, comme à Arès, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Arès Le mouvement lepéniste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Arès en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 22,03% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 40,79% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 19,82% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite arrachait 40,23% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 32,16% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 35,72% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 41,31% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Arès L'absence ou non d'électeurs à Arès sera un véritable pivot de ces élections municipales. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 51,01 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 48,99 %), en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 22,06 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 40,74 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 27,17 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,38 % des inscrits. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Comment Arès a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Arès, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,16%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Laurent Lamara (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 35,72% au premier tour, devant Sophie Panonacle (Ensemble !) avec 31,23%. Au second tour, c'est en revanche Sophie Panonacle (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 58,69% des suffrages exprimés. Le panorama politique d'Arès a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux d'Arès lors de la dernière présidentielle ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Arès plaçait Emmanuel Macron en tête avec 31,69% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 22,03%. Lors de la finale de l'élection à Arès, les électeurs accordaient 59,21% pour Emmanuel Macron, contre 40,79% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Arès soutenaient en priorité Sophie Panonacle (Ensemble !) avec 35,68% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sophie Panonacle virant de nouveau en tête avec 59,77% des voix. Cette physionomie politique de Arès révèle un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Les contribuables d'Arès se prononceront-ils sur la fiscalité ? À Arès, pour ce qui est des contributions locales, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 295 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 090 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 36,15 % en 2024 (contre 18,69 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 1,19176 million d'euros en 2024. Un apport qui est loin des 2,88948 millions d'euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 20,86 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Xavier Daney à Arès Les résultats des municipales il y a six ans à Arès ont offert un panorama précis des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Xavier Daney (Divers) a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 1 662 bulletins (64,44%). À sa poursuite, Véronique Destouesse (Divers droite) a recueilli 917 suffrages en sa faveur (35,55%). Cette victoire au premier tour de Xavier Daney a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Arès, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps. Les opposants devront déplacer des montagnes ce dimanche pour remettre en cause cette hégémonie, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.