Résultat municipale 2026 à Arès (33740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier DANEY
Xavier DANEY (22 élus) Arès, le Coeur et la Raison 		1 865 50,26%
  • Xavier DANEY
  • Jocelyne DUMARTIN
  • Renaud CHAMBOLLE
  • Jany PEYREBRUNE
  • Charles BERRY
  • Maria PRIETO
  • Joseph PASQUALINI-ADAMO
  • Laetitia BONNE
  • Jean-Roald L'HERMITTE
  • Corine BONNE-TROMPA
  • Nicolas SEIGNEURIN
  • Anne CHAIGNEAU
  • Pascal LARMINACH
  • Aurélia LARTIGUE
  • Yoann DUPUY
  • Karine MACDONALD
  • Philippe VAN CAENEGEM
  • Véronique DESLANDES
  • Maïron MARTIN
  • Véronique VAUVERT
  • Jean-Pascal SURE
  • Pascale BORDESSOULLES
Philippe GRAVAUD
Philippe GRAVAUD (7 élus) ARÈS RÉALITÉS 		1 846 49,74%
  • Philippe GRAVAUD
  • Isabelle BORIE
  • Antoine LE NY
  • Johane COLLET
  • Benjamin VIRY
  • Agnès DARD
  • Jean-Luc LOUSTALOT
Participation au scrutin Arès
Taux de participation 65,15%
Taux d'abstention 34,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 3 849

Source : ministère de l’Intérieur

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