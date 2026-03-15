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19:19 - Les données démographiques d'Argancy révèlent les tendances électorales Quel portrait faire d'Argancy, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 334 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 91 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (89,12%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 42,50% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 42,69% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 606,50 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Argancy manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - La commune d'Argancy se tourne vers le RN Le mouvement lepéniste n'était pas représenté pour la dernière municipale à Argancy il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 24,64% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 38,75% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 18,40% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite obtenait 54,59% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 37,34% aux élections européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 39,90% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 42,53% lors du vote final.

16:58 - Argancy classée parmi les villes mobilisées avant les municipales En ce jour de municipale à Argancy, la mobilisation sera particulièrement scrutée. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 36,10 % lors des municipales de 2020, un score en demi-teinte, en pleine épidémie à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 80,55 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). La participation aux législatives, chiffrée quant à elle à 48,69 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 70,98 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 55,85 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Il y a deux ans, Argancy s'était tournée vers la droite Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Victor Chomard (Rassemblement National) aux avants-postes avec 39,90% au premier tour, devant Nathalie Colin-Oesterlé (Union des Démocrates et Indépendants) avec 35,13%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Nathalie Colin-Oesterlé (Union des Démocrates et Indépendants) jusqu'au sommet avec 57,47%. Le scrutin des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Argancy avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (37,34%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 16,46% des voix. Le paysage politique d'Argancy a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire de tendance centriste modérée, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité d'Argancy s'était clairement dirigée vers le centre-droit La physionomie politique de Argancy révèle une zone de sensibilité politique modérée. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Argancy était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 34,38% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 24,64%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,25% pour Emmanuel Macron, contre 38,75% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Argancy soutenaient en priorité Marie-Jo Zimmermann (Divers centre) avec 30,42% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Françoise Grolet (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,59% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité d'Argancy Si l'on observe la fiscalité d'Argancy, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 9,99 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 12 840 € la même année, en net recul par rapport aux 156 640 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Argancy atteint désormais 23,30 % en 2024 (contre 9,04 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Argancy a représenté environ 741 euros en 2024 contre 558 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Argancy ? L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Argancy est riche d'enseignements. Seule en lice, la liste menée par Jocelyne Emmendoerffer a logiquement rassemblé 359 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Argancy, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Après ce scrutin sans réelle concurrence, l'apparition ou non d'une opposition constituera un des enjeux. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).