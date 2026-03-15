Résultat municipale 2026 à Argancy (57640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Argancy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Argancy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Argancy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal ETIENNE
Pascal ETIENNE (12 élus) ARGANCY OLGY RUGY, ENSEMBLE POUR DEMAIN 		440 55,00%
  • Pascal ETIENNE
  • Valérie ROMANO
  • Guy NEVEUX
  • Marie-Ange HENNEQUIN
  • Nicolas FREY
  • Francine JOUFFROY
  • Maxime LEMAHIEU
  • Marie-Christine HALLER
  • Albert D'AMATO
  • Sandra CARTON
  • Christophe HENNEQUIN
  • Maïté CORNILLE
Christian ORTH
Christian ORTH (3 élus) ECOUTE, PARTAGE, AVENIR 		360 45,00%
  • Christian ORTH
  • Audrey VIGNA-HENRY
  • Alain VALENTIN
Participation au scrutin Argancy
Taux de participation 71,68%
Taux d'abstention 28,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 815

Source : ministère de l’Intérieur

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