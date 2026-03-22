Résultat de l'élection municipale 2026 à Argelès-Gazost : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Argelès-Gazost

Le deuxième tour des élections municipales à Argelès-Gazost a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gaëlle Vallin
Gaëlle Vallin Liste divers centre
AGIRe
  • Gaëlle Vallin
  • Christophe Mengelle
  • Marie-Christine Lestable
  • Philippe Mylord
  • Isabelle Sepet
  • Jean Salvat
  • Marie-Pierre Caussidery
  • Loïc Riffault
  • Julie Charron
  • Lucas Ben-Moura
  • Laetitia Rodé-Fabregat
  • Philippe Lacoste
  • Marion Peyramayou
  • Joffrey Ledoux
  • Christine Carrieu
  • Simon Lavabre
  • Maria Haurine
  • Gérard Senmartin
  • Sophie Vergez
  • Nicolas de Sousa
  • Françoise Pauly
  • Jean-Luc Nogaro
  • Léna Lhuisset
Francis Cazenavette
Francis Cazenavette Liste Divers
BATIR DEMAIN
  • Francis Cazenavette
  • Marie-Esther Roques-Lago
  • Adrien Latapie
  • Cécile Cavagnac
  • Michel Majeste
  • Patricia Theil
  • José de Carvalho
  • Muriel Dupuy
  • Michel Sanguinet
  • Catherine Gamel
  • Christophe Gallon
  • Rosa Ferrando
  • Patrick Reillat
  • Liza Minvielle-Larrousse
  • Sébastien Leclercq
  • Marie-Claude Labadens
  • Jean-Jacques Majeste
  • Catherine Labarrere
  • Laurent Cazenave
  • Naïs Rosso
  • Sylvain Delaporte
  • Sylvie Lago
  • Pascal Valens

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Argelès-Gazost

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaëlle VALLIN
Gaëlle VALLIN (Ballotage) AGIRe 		655 41,51%
Francis CAZENAVETTE
Francis CAZENAVETTE (Ballotage) BATIR DEMAIN 		578 36,63%
Mathieu VARIS
Mathieu VARIS (Ballotage) Unis pour Argelès-Gazost 		345 21,86%
Participation au scrutin Argelès-Gazost
Taux de participation 64,05%
Taux d'abstention 35,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 1 630

Source : ministère de l’Intérieur

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