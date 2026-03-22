Résultat de l'élection municipale 2026 à Argelès-Gazost : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argelès-Gazost [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Argelès-Gazost sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Argelès-Gazost.
L'actu des élections municipales 2026 à Argelès-Gazost
11:44 - Que disaient les résultats de l'élection municipale à Argelès-Gazost dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Argelès-Gazost ont vu Gaëlle Vallin (Divers centre) s'imposer il y a une semaine avec 41,51 % des votes. Dans son sillage, Francis Cazenavette est arrivé en deuxième position avec 36,63 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Gaëlle Vallin a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a vu son électorat s'éroder de 3 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Mathieu Varis (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Argelès-Gazost, le vote a enregistré une participation de 64,05 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Argelès-Gazost
Le deuxième tour des élections municipales à Argelès-Gazost a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gaëlle Vallin
Liste divers centre
AGIRe
|
|
Francis Cazenavette
Liste Divers
BATIR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Argelès-Gazost
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaëlle VALLIN (Ballotage) AGIRe
|655
|41,51%
|Francis CAZENAVETTE (Ballotage) BATIR DEMAIN
|578
|36,63%
|Mathieu VARIS (Ballotage) Unis pour Argelès-Gazost
|345
|21,86%
|Participation au scrutin
|Argelès-Gazost
|Taux de participation
|64,05%
|Taux d'abstention
|35,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Nombre de votants
|1 630
Source : ministère de l’Intérieur
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