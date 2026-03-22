Résultat de l'élection municipale 2026 à Argelès-sur-Mer : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argelès-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Argelès-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Argelès-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Argelès-sur-Mer
11:45 - Julie Sanz, Antoine Parra et Hélène Broc forment le trio de tête à Argelès-sur-Mer
A l'ouverture de l'élection municipale à Argelès-sur-Mer, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote s'est soldé par une participation de 63,07 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Julie Sanz (Divers gauche) qui a pris la pole position en récoltant 42,34 % des bulletins valides. Ensuite, Antoine Parra (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 35,91 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, avec 21,75 %, Hélène Broc (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Argelès-sur-Mer
Le deuxième tour des élections municipales à Argelès-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Julie Sanz
Liste divers gauche
NOUVEAU CAP POUR ARGELES
|
|
Antoine Parra
Liste divers gauche
TOUJOURS EN AVANT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Argelès-sur-Mer
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julie SANZ (Ballotage) NOUVEAU CAP POUR ARGELES
|2 795
|42,34%
|Antoine PARRA (Ballotage) TOUJOURS EN AVANT !
|2 371
|35,91%
|Hélène BROC (Ballotage) ARGELÈS, AMBITION NOUVELLE
|1 436
|21,75%
|Participation au scrutin
|Argelès-sur-Mer
|Taux de participation
|63,07%
|Taux d'abstention
|36,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Nombre de votants
|6 826
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Argelès-sur-Mer
- Argelès-sur-Mer (66700)
- Ecole primaire à Argelès-sur-Mer
- Maternités à Argelès-sur-Mer
- Crèches et garderies à Argelès-sur-Mer
- Classement des collèges à Argelès-sur-Mer
- Salaires à Argelès-sur-Mer
- Impôts à Argelès-sur-Mer
- Dette et budget d'Argelès-sur-Mer
- Climat et historique météo d'Argelès-sur-Mer
- Accidents à Argelès-sur-Mer
- Délinquance à Argelès-sur-Mer
- Inondations à Argelès-sur-Mer
- Nombre de médecins à Argelès-sur-Mer
- Pollution à Argelès-sur-Mer
- Entreprises à Argelès-sur-Mer
- Prix immobilier à Argelès-sur-Mer