Résultat de l'élection municipale 2026 à Argelès-sur-Mer : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Argelès-sur-Mer

Le deuxième tour des élections municipales à Argelès-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Julie Sanz
Julie Sanz Liste divers gauche
NOUVEAU CAP POUR ARGELES
  • Julie Sanz
  • Marc Hugonnet
  • Patricia Nadal
  • Philippe Kerauffret
  • Claudine Justafre
  • Henri-Albert Mileur
  • Alexandra Colome-Isnard
  • Bernard Ducassy
  • Laëtitia Moreno
  • Sebastian Mira
  • Evelyne Babilon
  • Mathieu Martel
  • Sylviane Concas
  • François Rous
  • Valérie Oger
  • Jean-Michel Lebrun
  • Nathalie Bas
  • Cyril Janin
  • Nathalie Favre
  • Grégory Lavoir
  • Claudine Lavail
  • Frédéric Pujol
  • Isabelle Vilarem
  • Christophe Arpaillange
  • Audrey Lamidel
  • Luc Juan
  • Alexandra Fauconnet
  • Marc Herchuelz
  • Muriel Locaya
  • Nicolas Roussel
  • Frédérique Sagot
  • André Cotto
  • Mona Denonain
Antoine Parra
Antoine Parra Liste divers gauche
TOUJOURS EN AVANT !
  • Antoine Parra
  • Agnès Pons Froidevaux
  • Philippe Rius
  • Brigitte Dussol de Capele
  • Jacques Vilanove
  • Sabine Moinx
  • David Triquere
  • Fayza Zioueche
  • Philippe Filhol
  • Lucia Sadok
  • Laurent Fabre
  • Valérie Picot
  • Didier Lafond
  • Marguerite Pujadas Roca
  • David Thadee
  • Bernadette Michalak Guimber
  • Marc Badia
  • Sarah Berkat
  • Fabrice Rieu
  • Christelle Gonin
  • Ivan Ficarelli
  • Jeanne Villagra
  • Marc Gilles Metayer
  • Linda Grard
  • Loïc Deregnaucourt
  • Elisabeth Karpinski
  • Florent Stumm
  • Evelyne Curiant
  • Saïd Berkat
  • Isabelle Moreschi
  • Rachid El Kokouchi
  • Cathy Barnades
  • Jean-Jacques Payrot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Argelès-sur-Mer

Tête de listeListe Voix % des voix
Julie SANZ
Julie SANZ (Ballotage) NOUVEAU CAP POUR ARGELES 		2 795 42,34%
Antoine PARRA
Antoine PARRA (Ballotage) TOUJOURS EN AVANT ! 		2 371 35,91%
Hélène BROC
Hélène BROC (Ballotage) ARGELÈS, AMBITION NOUVELLE 		1 436 21,75%
Participation au scrutin Argelès-sur-Mer
Taux de participation 63,07%
Taux d'abstention 36,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 6 826

Source : ministère de l’Intérieur

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