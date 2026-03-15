Résultat municipale 2026 à Argelès-sur-Mer (66700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Argelès-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Argelès-sur-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Argelès-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julie SANZ
Julie SANZ NOUVEAU CAP POUR ARGELES 		2 795 42,34%
Antoine PARRA
Antoine PARRA TOUJOURS EN AVANT ! 		2 371 35,91%
Hélène BROC
Hélène BROC ARGELÈS, AMBITION NOUVELLE 		1 436 21,75%
Participation au scrutin Argelès-sur-Mer
Taux de participation 63,07%
Taux d'abstention 36,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 6 826

Source : ministère de l’Intérieur

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