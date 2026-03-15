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19:19 - Élections à Argelès-sur-Mer : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Argelès-sur-Mer fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 779 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 599 entreprises, Argelès-sur-Mer offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 10,43% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 17,13% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 464 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,84%, Argelès-sur-Mer est un exemple d'ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 081 € par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,47%, annonçant une situation économique tendue. Pour finir, à Argelès-sur-Mer, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Le RN à Argelès-sur-Mer : quel score aux municipales ? Le mouvement nationaliste n'apparaissait pas parmi les listes arrivées en tête lors des élections municipales à Argelès-sur-Mer il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 32,67% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron localement avec 55,02% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 31,54% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste sécurisait 55,46% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 43,22% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 48,03% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 59,66% lors du vote définitif, actant la victoire pour Michèle Martinez.

16:58 - Quelle abstention attendre à Argelès-sur-Mer aux municipales ? Dans le cadre de ces élections municipales à Argelès-sur-Mer, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle clé sur les résultats locaux. Aux municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 52,09 % au premier tour, une mobilisation plutôt forte, représentant 5 289 votants alors que le Covid-19 perturbait l'événement. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs provoqué un fort engouement, avec 75,90 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 24,10 %). Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 49,67 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 68,37 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 55,61 % des électeurs locaux. Si on tente de dégager une tendance, le secteur se positionne à l'arrivée comme une contrée assez participative.

15:59 - Il y a deux ans, Argelès-sur-Mer a choisi l'extrême droite Michèle Martinez (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Argelès-sur-Mer en 2024 avec 48,03%. Julien Baraillé (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 22,56%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Michèle Martinez culminant à 59,66% des voix dans la commune. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Argelès-sur-Mer s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,22%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,46%) et Raphaël Glucksmann (12,36%). .

14:57 - Argelès-sur-Mer : des verdicts éminemment tranchés lors des scrutins en 2022 Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Argelès-sur-Mer privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (32,67%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 23,78%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,02% pour Marine Le Pen, contre 44,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Argelès-sur-Mer soutenaient en priorité Michèle Martinez (RN) avec 31,54% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,46% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Argelès-sur-Mer comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Argelès-sur-Mer au cours des dernières années ? Du côté de la fiscalité d'Argelès-sur-Mer, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 2 129 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 292 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 39,28 % en 2024 (contre environ 17,65 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 4,8433 millions d'euros en 2024. Une somme loin des quelque 5,19075 millions d'euros (5 190 750 € très exactement) perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 13,55 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Argelès-sur-Mer À Argelès-sur-Mer, les résultats des municipales il y a six ans ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Antoine Parra (Divers gauche) a pris la première place en totalisant 3 047 suffrages (59,70%). Sur la seconde marche, Charles Campigna (Divers gauche) a recueilli 21,61% des bulletins valides. David Triquere (Divers droite) complétait le trio de tête, rassemblant 18,67% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Argelès-sur-Mer, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche afin d'ébranler cette domination, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.