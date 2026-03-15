Résultat de l'élection municipale 2026 à Argentan : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Argentan

Tête de listeListe
Frédéric Leveillé
Frédéric Leveillé Liste divers gauche
ARGENTAN UNIS POUR DEMAIN
  • Frédéric Leveillé
  • Danièle Benoist
  • Philippe Jidouard
  • Clotilde Michel
  • Christophe Alligné
  • Manon Belgrand
  • Hervé Lasne
  • Anne-Charlotte Thierry
  • Yannick Jouadé
  • Martine Monteggia
  • Julian Ladame
  • Carine Gobé
  • Jacques Vimont
  • Sandra Béjaoui
  • Christian Charles
  • Hélène Jolivet
  • Sébastien Ledentu
  • Nathalie Louvet
  • Yannick Beauchef
  • Fabienne Lecornec
  • Jean-Christophe Rémond
  • Christine Poulain
  • Patrick Henry
  • Pascale Lambert
  • Julien Ledentu
  • Chantal Boisgontier
  • Abdelhaq Taïbi
  • Sarah Roquigny
  • Antonin Trouillot
  • Jocelyne Tumo
  • Rassoul Jafari
  • Véronique Bidault
  • Christian Roc
  • Françoise Terré
  • Laurent Latouche
Emmanuel Flouvat
Emmanuel Flouvat Liste Divers
Argentan en mouvement
  • Emmanuel Flouvat
  • Brigitte Choquet
  • Karim Houllier
  • Laurence Jaumet
  • Benoit Hubner
  • Isabelle Ternynck
  • Antoine Brillet
  • Angélique Morel
  • Régis Eude
  • Aline Dubois
  • Mickaël Leveau
  • Lucie Cottereau
  • Jean-Pierre Boulent
  • Anne-Sophie Alexandre
  • Richard Desnoues
  • Marion Eude
  • Corentin Tranchant
  • Chayma Chamrani
  • Arnaud Menard
  • Stessy Laurent
  • Franck Levillain
  • Laurence Cau
  • Gilles Corvée
  • Véronique Onfray
  • Nicolas Vautier
  • Marylou Salaün-Barbet
  • Thierry Thomas
  • Caroline Bouvier
  • Côme Plessis-Boscher
  • Claire-Emilie Alexandre
  • Nathan Lahiguera
  • Delphine Vandon
  • Olivier Chapelle
  • Magalie Leclerc

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Leveillé
Frédéric Leveillé (25 élus) Agir ensemble pour argentan 		1 646 48,95%
  • Frédéric Leveillé
  • Danièle Benoist
  • Philippe Jidouard
  • Nathalie Alenne-Ledentu
  • Christophe Lecat
  • Martine Monteggia
  • Yannick Jouade
  • Laure Dupont
  • Lionel Lecerf
  • Alexandra Belhache
  • Jean-Louis Menereul
  • Clotilde Michel
  • Hervé Lasne
  • Carine Gobé
  • Guy Frenehard
  • Anne-Charlotte Thierry
  • Julian Ladame
  • Nathalie Louvet
  • Serge Vallet
  • Isabelle Teresa
  • Jacques Vimont
  • Beya Ulas
  • Christian Charles
  • Taly Gressant
  • Sébastien Ledentu
Karim Houllier
Karim Houllier (4 élus) Argentan 2020 faisons-le ensemble 		867 25,78%
  • Karim Houllier
  • Brigitte Choquet
  • Marc De Goussencourt
  • Lydia Petit
Jean-Louis Carpentier
Jean-Louis Carpentier (4 élus) Argentanais, changeons de cap ensemble ! un coeur, une ambition, un avenir 		849 25,25%
  • Jean-Louis Carpentier
  • Isabelle Boscher
  • Christophe Alligné
  • Feyza Tokat
Participation au scrutin Argentan
Taux de participation 40,01%
Taux d'abstention 59,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 483

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Leveillé
Frédéric Leveillé Agir ensemble pour argentan 		1 606 43,40%
Jean-Louis Carpentier
Jean-Louis Carpentier Argentanais, changeons de cap ensemble ! un coeur, une ambition, un avenir 		977 26,40%
Karim Houllier
Karim Houllier Argentan 2020 faisons-le ensemble 		836 22,59%
Romain Barelle
Romain Barelle Argentan d'abord-rassemblement national 		281 7,59%
Participation au scrutin Argentan
Taux de participation 43,89%
Taux d'abstention 56,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 824

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Pavis
Pierre Pavis (26 élus) Argentan attractive et dynamique 		2 726 55,40%
  • Pierre Pavis
  • Isabelle Boscher
  • Laurent Beauvais
  • Nathalie Ledentu
  • Jean-Louis Carpentier
  • Marie-Joseph Pierre-Beylot
  • Frédéric Leveillé
  • Monique Adrien
  • Michel Melot
  • Sophie Chesnel
  • Philippe Jidouard
  • Laure Dupont
  • Jean-Kléber Picot
  • Jocelyne Mazure
  • Michel Aubert
  • Maria Cuguen
  • Sébastien Cordier
  • Anick Cosnefroy
  • Guy Frénéhard
  • Danièle Benoist
  • Rénald Fournier
  • Marylaure Jouadé
  • Michel Tabesse
  • Nicole Lecerf
  • Pascal Broussot
  • Jessy Amlil
Odile Lecrosnier
Odile Lecrosnier (4 élus) Argentan, réagir, agir 		1 225 24,89%
  • Odile Lecrosnier
  • Patrick Potel
  • Brigitte Choquet
  • Alain Favris
Lionel Stiefel
Lionel Stiefel (3 élus) Argentan bleu marine 		969 19,69%
  • Lionel Stiefel
  • Brigitte Lecoeur
  • Jacques Amiot
Participation au scrutin Argentan
Taux de participation 59,81%
Taux d'abstention 40,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,25%
Nombre de votants 5 248

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