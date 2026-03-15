Résultat de l'élection municipale 2026 à Argentan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Argentan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Argentan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Argentan.
L'actu des élections municipales 2026 à Argentan
12:06 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Argentan
Les élections municipales sont l'occasion pour les 8 695 votants d'Argentan de s'exprimer sur la façon dont est régie leur localité. À Argentan et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui sera élu après Frédéric Leveillé (Union de la gauche), qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. Consultez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Argentan. Retenez également que les 12 bureaux de vote de la commune d'Argentan fermeront à 18 heures pour le dépouillement. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Argentan dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Argentan
|Tête de listeListe
|
Frédéric Leveillé
Liste divers gauche
ARGENTAN UNIS POUR DEMAIN
|
|
Emmanuel Flouvat
Liste Divers
Argentan en mouvement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Leveillé (25 élus) Agir ensemble pour argentan
|1 646
|48,95%
|
|Karim Houllier (4 élus) Argentan 2020 faisons-le ensemble
|867
|25,78%
|
|Jean-Louis Carpentier (4 élus) Argentanais, changeons de cap ensemble ! un coeur, une ambition, un avenir
|849
|25,25%
|
|Participation au scrutin
|Argentan
|Taux de participation
|40,01%
|Taux d'abstention
|59,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 483
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Leveillé Agir ensemble pour argentan
|1 606
|43,40%
|Jean-Louis Carpentier Argentanais, changeons de cap ensemble ! un coeur, une ambition, un avenir
|977
|26,40%
|Karim Houllier Argentan 2020 faisons-le ensemble
|836
|22,59%
|Romain Barelle Argentan d'abord-rassemblement national
|281
|7,59%
|Participation au scrutin
|Argentan
|Taux de participation
|43,89%
|Taux d'abstention
|56,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 824
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Pavis (26 élus) Argentan attractive et dynamique
|2 726
|55,40%
|
|Odile Lecrosnier (4 élus) Argentan, réagir, agir
|1 225
|24,89%
|
|Lionel Stiefel (3 élus) Argentan bleu marine
|969
|19,69%
|
|Participation au scrutin
|Argentan
|Taux de participation
|59,81%
|Taux d'abstention
|40,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,25%
|Nombre de votants
|5 248
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