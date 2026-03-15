Résultat municipale 2026 à Argentan (61200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Argentan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Argentan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Argentan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel FLOUVAT
Emmanuel FLOUVAT (28 élus) Argentan en mouvement 		3 233 70,39%
  • Emmanuel FLOUVAT
  • Brigitte CHOQUET
  • Karim HOULLIER
  • Laurence JAUMET
  • Benoit HUBNER
  • Isabelle TERNYNCK
  • Antoine BRILLET
  • Angélique MOREL
  • Régis EUDE
  • Aline DUBOIS
  • Mickaël LEVEAU
  • Lucie COTTEREAU
  • Jean-Pierre BOULENT
  • Anne-Sophie ALEXANDRE
  • Richard DESNOUES
  • Marion EUDE
  • Corentin TRANCHANT
  • Chayma CHAMRANI
  • Arnaud MENARD
  • Stessy LAURENT
  • Franck LEVILLAIN
  • Laurence CAU
  • Gilles CORVÉE
  • Véronique ONFRAY
  • Nicolas VAUTIER
  • Marylou SALAÜN-BARBET
  • Thierry THOMAS
  • Caroline BOUVIER
Frédéric LEVEILLÉ
Frédéric LEVEILLÉ (5 élus) ARGENTAN UNIS POUR DEMAIN 		1 360 29,61%
  • Frédéric LEVEILLÉ
  • Danièle BENOIST
  • Philippe JIDOUARD
  • Clotilde MICHEL
  • Christophe ALLIGNÉ
Participation au scrutin Argentan
Taux de participation 54,67%
Taux d'abstention 45,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Nombre de votants 4 781

Source : ministère de l’Intérieur

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