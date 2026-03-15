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19:21 - Le poids démographique et économique d'Argentan aux municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Argentan est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 13 494 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 764 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 12,01% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 752 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 133 € par an, la ville affiche un taux de chômage de 18,26%, synonyme d'une situation économique fragile. Finalement, Argentan incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Argentan Le parti d'extrême droite restait loin du match lors du scrutin municipal à Argentan en 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 25,88% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 42,47% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 18,69% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le RN validait 34,54% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,00% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,30% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 37,12% lors du vote final.

16:58 - À Argentan, l'abstention s'annonce forte aux municipales En ce jour de municipales 2026 à Argentan, l'abstention sera particulièrement scrutée. En 2020, l'abstention s'était établie à 56,11 % au premier tour, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux. 3 824 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'épidémie de Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'inscrits. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 31,26 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 54,48 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 40,51 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,72 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville distancée du processus électoral.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Argentan Le panorama politique d'Argentan a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,00%). Ludmila Petchenina (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Argentan après la dissolution de l'Assemblée avec 36,30%. Jérôme Nury (Divers droite) terminait à la deuxième place avec 32,29%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Jérôme Nury (Divers droite) jusqu'à la première place avec 62,88%.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Argentan est une ville difficile à classer politiquement En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Argentan voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 29,91% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 25,88%. Lors de la finale de l'élection à Argentan, les électeurs accordaient 57,53% pour Emmanuel Macron, contre 42,47% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Argentan plébiscitaient Jérôme Nury (LR) avec 23,49% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,46%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Argentan se positionne comme une ville politiquement partagée.

12:58 - À l'approche des municipales, les impôts sont en hausse à Argentan Si l'on observe la fiscalité d'Argentan, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,42 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 271 410 €. Une somme loin des 2 237 600 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Argentan s'est établi à près de 46,43 % en 2024 (contre 19,36 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Argentan s'est chiffrée à 1 022 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 678 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Argentan ? Les configurations politiques locales sont à ce jour encore conditionnées par le résultat du dernier scrutin municipal à Argentan. Au terme du premier tour, Frédéric Leveillé (Union de la gauche) a pris les commandes en totalisant 1 606 soutiens (43,40%). Sur la seconde marche, Jean-Louis Carpentier (Divers) a rassemblé 26,40% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Karim Houllier (Divers centre), s'adjugeant 22,59% des bulletins. Un delta important. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Frédéric Leveillé l'a finalement emporté avec 48,95% des suffrages, face à Karim Houllier s'adjugeant 25,78% des votants et Jean-Louis Carpentier réunissant 849 bulletins (25,25%). La logique a été respectée avec un écart qui s'est creusé, aboutissant à une victoire sans appel. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Union de la gauche a probablement profité des votes des partisans des listes de gauche, récupérant 40 voix supplémentaires entre les deux tours.