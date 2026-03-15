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19:17 - Argentat-sur-Dordogne : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Quel portrait faire d'Argentat-sur-Dordogne, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 2 857 habitants répartis dans 2 208 logements, cette ville présente une densité de 97 hab/km². Ses 271 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 821 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (57,56%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 46,40% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 57,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 715,38 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Argentat-sur-Dordogne participe à l'histoire du pays.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Argentat-sur-Dordogne Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière campagne municipale à Argentat-sur-Dordogne en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 20,36% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,10% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 13,86% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Argentat-sur-Dordogne comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 26,66% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 26,94% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 27,82% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle participation attendre à Argentat-sur-Dordogne aux municipales ? En ce jour d'élection municipale 2026 à Argentat-sur-Dordogne, l'abstention sera particulièrement scrutée. Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 41,33 % des électeurs, en deçà de la moyenne nationale alors que le scrutin avait lieu dans un contexte de pandémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été définie par une abstention à 25,20 % dans la ville (contre 74,80 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,91 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 29,92 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 44,54 % d'abstention. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Argentat-sur-Dordogne comme une commune où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Argentat-sur-Dordogne La situation politique d'Argentat-sur-Dordogne a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre sans déterminisme électoral. À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens d'Argentat-sur-Dordogne avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 26,66% des votes. Les élections des députés à Argentat-sur-Dordogne provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite François Hollande (Union de la gauche) aux avants-postes avec 43,92% au premier tour, devant Maïtey Pouget (Rassemblement National) avec 26,94%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, François Hollande culminant à 50,42% des voix sur place.

14:57 - Quels furent les résultats locaux d'Argentat-sur-Dordogne il y a 4 ans ? Lors des législatives de 2022, les votants de Argentat-sur-Dordogne portaient leur choix sur Sandrine Deveaud (Nupes) avec 27,72% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Francis Dubois (Les Républicains) en première position avec 51,85% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Argentat-sur-Dordogne plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 23,48% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui obtenait 22,63%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,90% pour Emmanuel Macron, contre 43,10% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Argentat-sur-Dordogne un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les chiffres d'Argentat-sur-Dordogne Alors que les impôts locaux ont grimpé à Argentat-sur-Dordogne entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 7,82 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 122 900 euros environ la même année. Une somme loin des 433 440 € récoltés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Argentat-sur-Dordogne a évolué pour se fixer à 38,69 % en 2024 (contre 18,94 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Argentat-sur-Dordogne a représenté environ 1 102 euros en 2024 (contre 731 € en 2020).

11:59 - L'élection municipale de 2020 à Argentat-sur-Dordogne : un résultat scellé dès le premier tour Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Argentat-sur-Dordogne ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Sébastien Duchamp a pris les commandes en recueillant 760 suffrages (57,44%). Sur la seconde marche, Jean-Claude Leygnac a capté 42,55% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Sébastien Duchamp a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Argentat-sur-Dordogne, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire retentissante, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.