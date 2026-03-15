Résultat municipale 2026 à Argentat-sur-Dordogne (19320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Argentat-sur-Dordogne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Argentat-sur-Dordogne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Argentat-sur-Dordogne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis LAFON
Francis LAFON (21 élus) ARGENTAT POUR VOUS 		818 50,46%
  • Francis LAFON
  • Rachel PARLANT
  • Alain SEINCE
  • Sophie VILLANOVA
  • Jérôme ROUSSANNE
  • Chrystelle BACHELLERIE
  • Daniel BRICE
  • Hélène GUITARD
  • Laurent HUGUES
  • Martine PRODEL
  • Jean-Claude ALAPHILIPPE
  • Marie-Noëlle TEILHET
  • Guy CARLAT
  • Cécile COURTAY
  • Samuel FIOUX
  • Marie SELLES
  • Patrick GAILLOT
  • Sylvie CHAMBON
  • François GOURSAUD
  • Laurence DABROWSKI
  • Arthur CASTILLA
Sébastien DUCHAMP
Sébastien DUCHAMP (6 élus) ARGENTAT sur Dordogne Continuons Ensemble 		803 49,54%
  • Sébastien DUCHAMP
  • Annie REYNIER
  • Jean DABERTRAND
  • Sophie MIGNARD
  • Emmanuel BLATEAU
  • Carole NANGERONI
Participation au scrutin Argentat-sur-Dordogne
Taux de participation 70,70%
Taux d'abstention 29,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,44%
Nombre de votants 1 716

Source : ministère de l’Intérieur

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