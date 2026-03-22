Résultat de l'élection municipale 2026 à Argenteuil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argenteuil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Argenteuil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Argenteuil.
L'actu des élections municipales 2026 à Argenteuil
11:52 - Les résultats du premier tour de l'élection à Argenteuil
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Argenteuil dimanche dernier, le scrutin a vu 42,50 % des inscrits se déplacer sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Georges Mothron (Divers droite) qui a dominé en rassemblant 37,77 % des voix. Ensuite, Yassin Zeghli (La France insoumise) est arrivé en deuxième position avec 26,53 %. Un écart conséquent séparait les deux candidats. Georges Mothron a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il a amélioré aussi légèrement son score de 2,61 points. Pour compléter ce tableau, avec 13,00 %, Philippe Doucet (Divers gauche) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Nicolas Bougeard, portant la nuance Union de la gauche, a terminé avec 12,54 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Argenteuil
Le deuxième tour des élections municipales à Argenteuil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yassin Zeghli
Liste de La France insoumise
Nous, les Argenteuillais.es
|
|
Georges Mothron
Liste divers droite
ARGENTEUIL TOUJOURS PLUS GRAND
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Argenteuil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges MOTHRON (Ballotage) ARGENTEUIL TOUJOURS PLUS GRAND
|8 735
|37,77%
|Yassin ZEGHLI (Ballotage) Nous, les Argenteuillais.es
|6 137
|26,53%
|Philippe DOUCET (Ballotage) DONNONS UN AVENIR À ARGENTEUIL
|3 006
|13,00%
|Nicolas BOUGEARD (Ballotage) Argenteuil La Gauche Rassemblée
|2 900
|12,54%
|Franck DEBEAUD Ensemble, rassemblés pour Argenteuil
|1 428
|6,17%
|Nadir SLIFI ARGENTEUIL NOTRE VILLE NOTRE AVENIR
|532
|2,30%
|Dominique MARIETTE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|390
|1,69%
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|42,50%
|Taux d'abstention
|57,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|23 675
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Argenteuil
- Argenteuil (95100)
- Ecole primaire à Argenteuil
- Maternités à Argenteuil
- Crèches et garderies à Argenteuil
- Classement des collèges à Argenteuil
- Salaires à Argenteuil
- Impôts à Argenteuil
- Dette et budget d'Argenteuil
- Climat et historique météo d'Argenteuil
- Accidents à Argenteuil
- Délinquance à Argenteuil
- Inondations à Argenteuil
- Nombre de médecins à Argenteuil
- Pollution à Argenteuil
- Entreprises à Argenteuil
- Prix immobilier à Argenteuil