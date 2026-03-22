Résultat de l'élection municipale 2026 à Argenteuil : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Argenteuil

Le deuxième tour des élections municipales à Argenteuil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yassin Zeghli
Yassin Zeghli Liste de La France insoumise
Nous, les Argenteuillais.es
  • Yassin Zeghli
  • Sabah Bendaoud
  • Omar Slaouti
  • Juliet Lavaud
  • Maxime Druinaud
  • Aïda Cheriti
  • Nicolas Bougeard
  • Christelle Lévi
  • Rüstem özcan
  • Peggy Poitier
  • Farid Arabe
  • Sara Mimoun Waitzmann
  • Julien Ente
  • Amel Mouhli
  • Nordine Gori
  • Manel Bennis
  • Marc Legrand
  • Marie-José Cayzac
  • Ahmed Bousallami
  • Alima Boumediene Thiery
  • Reda Kouiria
  • Hanna Alibay
  • Abdoulaye Badiane
  • Chloé Beauvais
  • Yannick Loison
  • Virginie Romdhane
  • Pascal Bertolini
  • Sana Elkhaoua
  • Didier Philippe
  • Sarah Quiles
  • Samuel Laval
  • Karine Riou
  • Mohamed Qial
  • Fatima-Zahra Chemlali
  • Hervé Ossant
  • Anne-Flore Labois
  • Mohamed Benali
  • Djamila Laloudj
  • Karim Serdoun
  • Khadija Dehbi
  • Djamal Megherbi
  • Céline Andrieux
  • Laurent Marques
  • Dominique Martiniere
  • Emmanuel Gomis
  • Monique Cordillet-Lopez
  • Mourad Zahra
  • Catherine Jégou
  • Pierre Marie
  • Anne-Véronique Palliser
  • Abdallah El Marbati
  • Christine Benjamin
  • Pierre Mirsalis
  • Lydie Greuet
  • Paul Vannier
Georges Mothron
Georges Mothron Liste divers droite
ARGENTEUIL TOUJOURS PLUS GRAND
  • Georges Mothron
  • France-Lise Valier
  • Xavier Pericat
  • Fatiha Bacha
  • Damien Walker
  • Malika Ahres
  • Gilles Savry
  • Camille Gicquel
  • Ouissam Mechria
  • Jemima Danso-Manu
  • Alain Quinet
  • Chantal Juglard
  • Boualem Meziane
  • Véronique Laugier
  • Maxime Renault
  • Carine Gonçalves
  • Khaled El Haddad
  • Aurélie Bodin-Féron
  • Jean-François Ploteau
  • Véronique Pouletty
  • Nicolas Gouin
  • Anita Dorigny
  • Aliatte Chiahou
  • Nathalie Alia
  • Christophe Robin
  • Muriel Leblanc
  • Ridha Tabib
  • Célia Rezgui
  • Franck Mazetier
  • Nadia Slimani-Habri
  • Clément Pamart
  • Chorouk Benjib
  • Joseph Broume
  • Christel Baudin
  • Bienvenue Lunkuku Kasongo
  • Gnanalakshmi Assogane
  • Ahmed Mamache
  • Céline Charaix
  • Éric Salmon
  • Dominika Pazdirek
  • Abdullah Demiryürek
  • Dominique Monserrat
  • Jamal Kajiou
  • Christiana Béguin
  • Sivakumar Ponnudurai
  • Marie Epoube Etroukang
  • Alain Blondet
  • Ouzena Hassak
  • Guillaume Eraud
  • Djedjiga Hamiani
  • François Balaÿ
  • Maria Pereira
  • Sébastien Pescatore
  • Julieta Aguilar Cardenas
  • Franck Mineo
  • Sylvie Siva
  • Philippe Vasseur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Argenteuil

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges MOTHRON
Georges MOTHRON (Ballotage) ARGENTEUIL TOUJOURS PLUS GRAND 		8 735 37,77%
Yassin ZEGHLI
Yassin ZEGHLI (Ballotage) Nous, les Argenteuillais.es 		6 137 26,53%
Philippe DOUCET
Philippe DOUCET (Ballotage) DONNONS UN AVENIR À ARGENTEUIL 		3 006 13,00%
Nicolas BOUGEARD
Nicolas BOUGEARD (Ballotage) Argenteuil La Gauche Rassemblée 		2 900 12,54%
Franck DEBEAUD
Franck DEBEAUD Ensemble, rassemblés pour Argenteuil 		1 428 6,17%
Nadir SLIFI
Nadir SLIFI ARGENTEUIL NOTRE VILLE NOTRE AVENIR 		532 2,30%
Dominique MARIETTE
Dominique MARIETTE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		390 1,69%
Participation au scrutin Argenteuil
Taux de participation 42,50%
Taux d'abstention 57,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 23 675

Source : ministère de l’Intérieur

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