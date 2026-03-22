Résultat municipale 2026 à Argenton-sur-Creuse (36200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argenton-sur-Creuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Argenton-sur-Creuse, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argenton-sur-Creuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent MILLAN
Vincent MILLAN (21 élus) UNIE ET VIVANTE, ARGENTON 		1 137 47,53%
  • Vincent MILLAN
  • Christine COUTY
  • Clément SAPIN
  • Christiane BERNARD
  • Patrice GUESNE
  • Fanny GABERT
  • Benoît CAUTY LONGEIN
  • Annick MOURET
  • Jean-Luc LABBÉ
  • Angélique LAVIGNE
  • Benoît CATTY
  • Mélina LACOSTE LAMOUREUX
  • Florent HIVERNAT
  • Céline GAUFRETEAU
  • Kévin BUNEL
  • Ludivine FOULATIER
  • Benoît VIARD
  • Tiffany BARDET
  • Florentin CAYROUSE
  • Marie-Juliette BLONDET-PAYEN
  • Fabien DÉSIRÉ
Pierre GENTILLET
Pierre GENTILLET (5 élus) RETROUVONS ARGENTON 		937 39,17%
  • Pierre GENTILLET
  • Anne-Marie DURIS
  • Alain BOSSARD
  • Isabelle PARMENTIER
  • Raphaël CHÂTILLON
Jean-Baptiste BOURET
Jean-Baptiste BOURET (1 élu) Argenton c'est vous 		318 13,29%
  • Jean-Baptiste BOURET
Participation au scrutin Argenton-sur-Creuse
Taux de participation 70,33%
Taux d'abstention 29,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 2 451

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Argenton-sur-Creuse - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent MILLAN
Vincent MILLAN (Ballotage) UNIE ET VIVANTE, ARGENTON 		1 017 42,22%
Pierre GENTILLET
Pierre GENTILLET (Ballotage) RETROUVONS ARGENTON 		800 33,21%
Jean-Baptiste BOURET
Jean-Baptiste BOURET (Ballotage) Argenton c'est vous 		592 24,57%
Participation au scrutin Argenton-sur-Creuse
Taux de participation 70,95%
Taux d'abstention 29,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 2 474

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