Résultat municipale 2026 à Argenton-sur-Creuse (36200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argenton-sur-Creuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Argenton-sur-Creuse, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argenton-sur-Creuse [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent MILLAN (21 élus) UNIE ET VIVANTE, ARGENTON
|1 137
|47,53%
|
|Pierre GENTILLET (5 élus) RETROUVONS ARGENTON
|937
|39,17%
|
|Jean-Baptiste BOURET (1 élu) Argenton c'est vous
|318
|13,29%
|
|Participation au scrutin
|Argenton-sur-Creuse
|Taux de participation
|70,33%
|Taux d'abstention
|29,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|2 451
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Argenton-sur-Creuse - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent MILLAN (Ballotage) UNIE ET VIVANTE, ARGENTON
|1 017
|42,22%
|Pierre GENTILLET (Ballotage) RETROUVONS ARGENTON
|800
|33,21%
|Jean-Baptiste BOURET (Ballotage) Argenton c'est vous
|592
|24,57%
|Participation au scrutin
|Argenton-sur-Creuse
|Taux de participation
|70,95%
|Taux d'abstention
|29,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Nombre de votants
|2 474
Election municipale 2026 à Argenton-sur-Creuse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Argenton-sur-Creuse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Argenton-sur-Creuse.
L'actu des élections municipales 2026 à Argenton-sur-Creuse
18:38 - Comment Argenton-sur-Creuse a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives deux années plus tôt. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,69%). Clément Sapin (Union de la gauche) avait par la suite remporté le premier tour des législatives à Argenton-sur-Creuse après la dissolution avec 36,08%. Marc Siffert (Union de l'extrême droite) se trouvait à la deuxième place avec 33,59%. Au second tour, c'est en revanche Nicolas Forissier (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 62,08% des suffrages exprimés.
15:57 - Municipales 2020 à Argenton-sur-Creuse : des résultats scellés dès le premier tour
Lors des élections municipales il y a six ans à Argenton-sur-Creuse, les résultats ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Vincent Millan (Union de la gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en rassemblant 57,74% des suffrages. En deuxième position, Ludovic Livernette (Divers droite) a obtenu 42,25% des suffrages. Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Argenton-sur-Creuse, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Qui est encore en lice à Argenton-sur-Creuse pour la finale des élections 2026 ?
Selon les candidatures pour le deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Vincent Millan, Pierre Gentillet et Jean-Baptiste Bouret sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce nouveau passage aux urnes. Les 3 bureaux de vote de la commune d'Argenton-sur-Creuse seront accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les 3 487 électeurs figurant sur les listes électorales.
11:59 - Que disaient les résultats des élections municipales à Argenton-sur-Creuse dimanche dernier ?
Vincent Millan (Union de la gauche) a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Argenton-sur-Creuse la semaine dernière, avec 42,22 % des bulletins valides. À sa suite, Pierre Gentillet (Extrême droite) a obtenu la seconde place avec 33,21 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Vincent Millan a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 15 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Baptiste Bouret, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Argenton-sur-Creuse, le vote a vu 70,95 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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