Résultat municipale 2026 à Argenton-sur-Creuse (36200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Argenton-sur-Creuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Argenton-sur-Creuse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Argenton-sur-Creuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent MILLAN
Vincent MILLAN UNIE ET VIVANTE, ARGENTON 		1 017 42,22%
Pierre GENTILLET
Pierre GENTILLET RETROUVONS ARGENTON 		800 33,21%
Jean-Baptiste BOURET
Jean-Baptiste BOURET Argenton c'est vous 		592 24,57%
Participation au scrutin Argenton-sur-Creuse
Taux de participation 70,95%
Taux d'abstention 29,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 2 474

Source : ministère de l’Intérieur

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