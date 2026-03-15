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19:18 - Comprendre l'électorat d'Argenton-sur-Creuse : un regard sur la démographie locale Dans la commune d'Argenton-sur-Creuse, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,60%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (54,87%) met en relief l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 393 euros par an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 2398 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (20,23%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,84%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Argenton-sur-Creuse mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,07% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Argenton-sur-Creuse Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Argenton-sur-Creuse en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 23,51% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 42,45% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 16,07% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste obtenait 35,52% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 33,69% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 33,59% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il finira avec 37,92% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 43,53 % à Argenton-sur-Creuse aux dernières municipales Pour cette municipale 2026, l'envie d'aller voter à Argenton-sur-Creuse sera fondamentale dans l'aboutissement du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 924 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 56,47 %, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale, nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 2 645 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 78,25 % de participation. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, les élections législatives de 2022 et de 2024 constituent une base de comparaison particulièrement pertinente. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 55,13 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 70,97 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 58,12 % des électeurs locaux. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Argenton-sur-Creuse Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants d'Argenton-sur-Creuse soutenaient en priorité Clément Sapin (Union de la gauche) avec 36,08% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Nicolas Forissier (Les Républicains) en tête avec 62,08%. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Argenton-sur-Creuse s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,69%), devant Raphaël Glucksmann (17,53%) et Valérie Hayer (12,86%). De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants d'Argenton-sur-Creuse ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Argenton-sur-Creuse votaient en priorité pour Emmanuel Macron (24,21%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 23,51%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en offrant 57,55% pour Emmanuel Macron, contre 42,45% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Argenton-sur-Creuse plébiscitaient Aymeric Compain (Nupes) avec 33,68% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Nicolas Forissier (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 64,48%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - À Argenton-sur-Creuse, le montant de la pression fiscale est en hausse En matière d'impôts locaux à Argenton-sur-Creuse, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 053 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 776 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 37,94 % en 2024 (contre environ 21,73 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne atteint environ 40 % à l'échelle nationale. Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 278 530 € en 2024. Un produit qui est loin des quelque 909 700 euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 13,26 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - La liste "Argenton, Notre Avenir Commun !" grande gagnante des dernières municipales à Argenton-sur-Creuse Les résultats des précédentes élections municipales à Argenton-sur-Creuse ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche électorale, Vincent Millan (Union de la gauche) a distancé ses rivaux en totalisant 57,74% des suffrages. Derrière, Ludovic Livernette (Divers droite) a recueilli 780 votes (42,25%). Cette victoire sans appel de Vincent Millan a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Argenton-sur-Creuse, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.