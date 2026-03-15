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19:18 - Argentré-du-Plessis : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire d'Argentré-du-Plessis, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 4 591 habitants répartis dans 2 041 logements, cette commune présente une densité de 111 hab par km². Avec 310 entreprises, Argentré-du-Plessis est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (86,97%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 32,54% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,54% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1150,79 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Argentré-du-Plessis, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel score pour le RN à Argentré-du-Plessis aux derniers scrutins ? Le parti nationaliste ne parvenait pas à se hisser dans les listes qui comptent lors des élections municipales à Argentré-du-Plessis en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 19,06% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 28,83% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 12,88% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Argentré-du-Plessis comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 27,00% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 27,81% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 30,58% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Argentré-du-Plessis ? Pour cette élection municipale, l'affluence aux urnes à Argentré-du-Plessis sera primordiale dans la conclusion du scrutin. Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 55,29 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, un score meilleur que les 44,7 % nationaux. 1 954 votants s'étaient alors manifestés alors que le Covid-19 jetait une ombre sur l'événement. Les municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 2 779 habitants qui ont voté au premier tour, soit 79,08 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 51,83 % des électeurs (soit environ 1 825 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,87 %, bien au-delà des 49,29 % enregistrés en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité civiquement engagée.

15:59 - Comment a voté Argentré-du-Plessis il y a deux ans ? Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Christine Le Nabour (Ensemble !) en pole position avec 48,04% au premier tour, devant Françoise Gilois (Rassemblement National) avec 27,81%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christine Le Nabour culminant à 69,42% des voix dans la localité. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (27,00%). La physionomie politique d'Argentré-du-Plessis a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Argentré-du-Plessis reste un territoire orienté vers le centre Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Argentré-du-Plessis choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 41,21% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 19,06%. Lors de la finale de l'élection à Argentré-du-Plessis, les électeurs accordaient 71,17% pour Emmanuel Macron, contre 28,83% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Argentré-du-Plessis portaient leur choix sur Christine Le Nabour-Cloarec (Ensemble !) avec 39,82% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christine Le Nabour-Cloarec virant de nouveau en tête avec 65,15% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Argentré-du-Plessis comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - La fiscalité à Argentré-du-Plessis : une dynamique stable ces dernières années À Argentré-du-Plessis, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint 724 € en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 685 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 37,33 % en 2024 (contre 17,43 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 29 900 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 767 870 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 17,07 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le résultat de la liste "Proches De Vous, Pour Une Commune Dynamique Et Solidaire!" à la municipale de 2020 à Argentré-du-Plessis À Argentré-du-Plessis, lors des municipales de 2020, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Noël Bévière (Divers droite) a terminé en tête en rassemblant 49,50% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Christophe Dodard (Divers centre) a capté 605 votes (31,59%). Christian Hamelot (Divers centre) a suivi, obtenant 362 voix (18,90%). Un différentiel considérable. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Jean-Noël Bévière l'a finalement emporté avec 1 132 bulletins (56,77%), face à Christophe Dodard qui a obtenu 43,22% des électeurs. La supériorité de la liste 'Proches de vous, pour une commune dynamique et solidaire!' s'est renforcée pour se transformer en un succès écrasant et incontestable. En dépit du fait que Christophe Dodard a réalisé la meilleure progression en ajoutant 257 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Divers droite a certainement tiré parti des votes des listes éliminées. La formation rivale se doit nécessairement d'unir plus largement dès le premier tour aujourd'hui, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.