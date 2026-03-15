Résultat municipale 2026 à Argentré-du-Plessis (35370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Argentré-du-Plessis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Argentré-du-Plessis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Argentré-du-Plessis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise GESLAND
Françoise GESLAND (21 élus) Avec vous, pour Argentré du plessis 		1 160 50,50%
  • Françoise GESLAND
  • Pierrick GENDRY
  • Martine VÉRÉ
  • Bertrand DESILLE
  • Caroline BESNOUIN
  • Christian HAMELOT
  • Lou LAGOUTTE
  • Rémi POSSON
  • Nicole HARD
  • Philippe GARNIER
  • Bernadette TISON
  • Christophe HAQUIN
  • Lany PENIN
  • Anthony MENEUST
  • Mireille CHAUVINEAU
  • Patrice ÉON
  • Catherine TIREAU
  • Eric GRIGNON
  • Pauline MENEUST
  • Charles JEULAND
  • Irmine DELAGRÉE
Jean-Noël BÉVIÈRE
Jean-Noël BÉVIÈRE (6 élus) ENSEMBLE, ARGENTRÉ DU PLESSIS 		1 137 49,50%
  • Jean-Noël BÉVIÈRE
  • Marie-Claire HAMON
  • Christophe BROSSAULT
  • Rachel TRAVERS
  • Nicolas FOLL
  • Christelle GISLARD
Participation au scrutin Argentré-du-Plessis
Taux de participation 64,48%
Taux d'abstention 35,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 2 380

Source : ministère de l’Intérieur

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