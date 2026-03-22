Résultat municipale 2026 à Argueil (76780) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argueil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Argueil, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argueil [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle BRÉQUIGNY (9 élus) UNE CONTINUITÉ POUR TOUS
|119
|54,59%
|
|Elodie DUHAMEL (2 élus) Un nouvel avenir pour Argueil
|76
|34,86%
|
|Nathaly ROSA Tous ensemble pour Argueil
|23
|10,55%
|Participation au scrutin
|Argueil
|Taux de participation
|80,44%
|Taux d'abstention
|19,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|218
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Argueil - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle BRÉQUIGNY (Ballotage) UNE CONTINUITÉ POUR TOUS
|102
|47,00%
|Elodie DUHAMEL (Ballotage) Un nouvel avenir pour Argueil
|80
|36,87%
|Nathaly ROSA (Ballotage) Tous ensemble pour Argueil
|35
|16,13%
|Participation au scrutin
|Argueil
|Taux de participation
|80,81%
|Taux d'abstention
|19,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|219
Election municipale 2026 à Argueil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Argueil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Argueil.
L'actu des élections municipales 2026 à Argueil
18:34 - Argueil : le vote des électeurs l'année de la dissolution
À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens d'Argueil avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 49,17% des inscrits. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Argueil plébiscitaient ensuite Vanessa Lancelot (Rassemblement National) avec 50,61% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Vanessa Lancelot culminant à 58,49% des voix sur place. Une sorte de répétition des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Argueil
Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui déterminées par le résultat des dernières municipales à Argueil. Rappelons que cette élection se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non par des listes. Dès le premier tour, 11 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier tour, Nathalie Caclard a réuni le plus grand nombre de votes avec 86,92% des suffrages. En deuxième position, Jean-Baptiste Pape a obtenu 86,92% des voix. La troisième place est revenue à Patrick Amiet, s'adjugeant 86,27% des bulletins. Les résultats particulièrement similaires témoignaient d'un choix consensuel parmi les électeurs. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Argueil, cette logique si singulière sera à nouveau observée avec intérêt. Il est à noter que la règle des candidatures individuelles n'a cependant plus cours depuis la réforme du mode de scrutin.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Argueil pour le 2e tour ?
Comme le montrent les candidatures officielles au deuxième tour communiquées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le match des minicipales a donc une suite ce dimanche, avec Nathaly Rosa sous l'étiquette DIV, Isabelle Bréquigny (DIV) et la liste de Elodie Duhamel (DIV). À 18 heures, le bureau de vote d'Argueil ferme pour le dépouillement.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour des municipales à Argueil il y a une semaine ?
Les élections municipales 2026 à Argueil ont vu Isabelle Bréquigny s'imposer il y a une semaine avec 47,00 % des bulletins valides. Derrière, Elodie Duhamel a obtenu la seconde place avec 36,87 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort de la leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Nathaly Rosa pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Argueil, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 80,81 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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