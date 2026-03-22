Résultat municipale 2026 à Argueil (76780) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argueil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Argueil, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argueil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle BRÉQUIGNY
Isabelle BRÉQUIGNY (9 élus) UNE CONTINUITÉ POUR TOUS 		119 54,59%
  • Isabelle BRÉQUIGNY
  • Bernard DE SCHUYTENER
  • Marie-Claude BATTÉ
  • Patrice ANGREVILLE
  • Shirley BALLEUX
  • Hugo DELABARRE
  • Elodie MALOIGNE
  • Laurent BONDI
  • Dany MOÏTA
Elodie DUHAMEL
Elodie DUHAMEL (2 élus) Un nouvel avenir pour Argueil 		76 34,86%
  • Elodie DUHAMEL
  • Patrick AMIET
Nathaly ROSA
Nathaly ROSA Tous ensemble pour Argueil 		23 10,55%
Participation au scrutin Argueil
Taux de participation 80,44%
Taux d'abstention 19,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 218

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Argueil - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle BRÉQUIGNY
Isabelle BRÉQUIGNY (Ballotage) UNE CONTINUITÉ POUR TOUS 		102 47,00%
Elodie DUHAMEL
Elodie DUHAMEL (Ballotage) Un nouvel avenir pour Argueil 		80 36,87%
Nathaly ROSA
Nathaly ROSA (Ballotage) Tous ensemble pour Argueil 		35 16,13%
Participation au scrutin Argueil
Taux de participation 80,81%
Taux d'abstention 19,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 219

Villes voisines d'Argueil

En savoir plus sur Argueil