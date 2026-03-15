Résultat de l'élection municipale 2026 à Arles : les infos en direct

Programme de Rémy Benson à Arles (FIERS D'ÊTRE ARLÉSIENS)

Identité et Patrimoine

La défense de l'identité et du patrimoine d'Arles est primordiale pour ses habitants. Chaque quartier doit être sécurisé, et la présence de la police doit être renforcée pour assurer la tranquillité de tous. La valorisation des traditions et du savoir-faire local est essentielle pour maintenir le lien entre les Arlésiens et leur histoire.

Priorités de Sécurité

La mise en place d'une police municipale accessible à toute heure est une priorité pour garantir la sécurité des citoyens. L'amélioration du système de vidéo-surveillance, avec un nombre accru de caméras, vise à renforcer la protection des espaces publics. Ces mesures sont indispensables pour créer un environnement serein et rassurant pour tous les habitants.

Développement Local

Le soutien aux commerces, artisans et producteurs locaux est crucial pour dynamiser l'économie d'Arles. La création de permanences municipales dans les villages et hameaux permettra de renforcer le lien entre la municipalité et les citoyens. De plus, le développement d'une maison de santé pluridisciplinaire répondra aux besoins de santé des habitants des zones rurales.

Éducation et Environnement

La rénovation des écoles vétustes et la modernisation des infrastructures éducatives sont essentielles pour offrir un cadre d'apprentissage de qualité. L'entretien des rues et des espaces verts contribue à améliorer le cadre de vie des Arlésiens. Parallèlement, la protection des terres de Crau et de Camargue est nécessaire pour préserver l'environnement et les ressources naturelles de la région.