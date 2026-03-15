Résultat de l'élection municipale 2026 à Arles : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Arles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Arles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arles.
L'actu des élections municipales 2026 à Arles
12:08 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Arles ?
Les 35 bureaux de vote de la ville d'Arles ferment leurs portes à 18 h en prévision du dépouillement. À l’occasion des élections municipales 2026, les votants d'Arles devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les municipales 2026 à Arles a été publiée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Arles
|Tête de listeListe
|
Rémy Benson
Liste du Rassemblement National
FIERS D'ÊTRE ARLÉSIENS
|
|
Jean-Michel Jalabert
Liste divers centre
PLUS PROCHES D'ARLES
|
|
Patrick de Carolis
Liste divers centre
ARLES AU COEUR
|
|
Nicolas Koukas
Liste d'union à gauche
L'UNION
|
|
Anne Testut
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Jecilla Regad
Liste de La France insoumise
populaire, digne et solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick De Carolis (36 élus) Pour le grand arles
|9 949
|57,22%
|
|Nicolas Koukas (9 élus) Le parti des arlesiens
|7 437
|42,77%
|
|Participation au scrutin
|Arles
|Taux de participation
|48,28%
|Taux d'abstention
|51,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 071
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick De Carolis Pour le grand arles
|4 479
|26,41%
|Nicolas Koukas Le parti des arlesiens
|3 589
|21,16%
|Cyril Juglaret Arles ensemble
|2 598
|15,32%
|David Grzyb Des avenirs a partager
|1 747
|10,30%
|Jean-Louis Limonta Rassemblement arlésien
|1 442
|8,50%
|Cyril Girard Changeons d'avenir
|1 410
|8,31%
|Monica Michel Aimer arles
|836
|4,92%
|Christophe Chaine Arles en commun
|549
|3,23%
|Stéphane Hedouin Arles citoyenne
|219
|1,29%
|Guy Dubost Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|89
|0,52%
|Participation au scrutin
|Arles
|Taux de participation
|46,58%
|Taux d'abstention
|53,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 418
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Schiavetti (33 élus) Pour arles
|11 193
|46,13%
|
|Cyril Juglaret (6 élus) Choisissons notre avenir
|6 598
|27,19%
|
|Pierre Chenel (6 élus) Arles bleu marine
|6 472
|26,67%
|
|Participation au scrutin
|Arles
|Taux de participation
|66,40%
|Taux d'abstention
|33,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,87%
|Nombre de votants
|24 979
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Schiavetti Pour arles
|8 760
|37,94%
|Pierre Chenel Arles bleu marine
|5 621
|24,34%
|Cyril Juglaret Choisissons notre avenir
|5 053
|21,88%
|Louis Sayn-Urpar Ensemble, pour arles, changeons de cap
|1 983
|8,58%
|Christian Lhere Avec les arlésiens l'alternative solidaire, durable et citoyenne
|908
|3,93%
|Driss Bouhaja Unis pour arles
|438
|1,89%
|Guy Dubost Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|322
|1,39%
|Participation au scrutin
|Arles
|Taux de participation
|63,29%
|Taux d'abstention
|36,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,04%
|Nombre de votants
|23 808
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