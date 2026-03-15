Résultat de l'élection municipale 2026 à Arles : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Arles

Tête de listeListe
Rémy Benson
Rémy Benson Liste du Rassemblement National
FIERS D'ÊTRE ARLÉSIENS
  • Rémy Benson
  • Valérie Nicolaï
  • Jean François
  • Melinda Guarese
  • Fabrice Corsand
  • Nadine Merentie
  • Lionel Courbet
  • Fabienne Constand
  • Thomas Crouzet
  • Danielle Armand
  • Frédéric Lacomare
  • Stéphanie Viretto
  • Robert Pous
  • Fleur Garret
  • Kévin Canonne Garret
  • Dominique Guidez
  • Rodolphe Clerc
  • Sara Pous
  • Jules Lecompte
  • Malaury Moreno
  • Joseph Ruiz
  • Marie-France Bédon
  • Baptiste Benson
  • Martine Aguilar
  • Robert Saïd
  • Loane Garcia
  • Georges Le Nouail
  • Katia Di-Rocco
  • Thomas Moussier
  • Michèle Françoise Garcia
  • Jacky Villanove
  • Luce Cordier
  • Christian Michel
  • Estelle Minarro
  • Luca Maggio
  • Mireille Laforest
  • Jean-Claude Sadoulet
  • Vanessa Manuel Lampreia
  • Pierre Yves Limonta
  • Aurore Garces
  • Jean Garcia
  • Bérangère Capello
  • Henri Boyer
  • Stella Krzyzewski
  • Jean Bernabe
Jean-Michel Jalabert
Jean-Michel Jalabert Liste divers centre
PLUS PROCHES D'ARLES
  • Jean-Michel Jalabert
  • Marie-Amelie Ferrand Coccia
  • Jean-Christophe Godchaux
  • Betty Chicco
  • Hervé Luccioni
  • Laure Toeschi
  • Alexandre Guglielmet
  • Lucie Schnoebelen
  • Ali Hadj Said
  • Sophie Blanc
  • Bruno Allegrini
  • Martine Barbier
  • Yvan Caparros
  • Caroline Serre
  • Jean-Frédéric Biscay
  • Emilie Bonhomme
  • Mathieu Jouveny
  • Florence Bon
  • Alain Bernard
  • Patricia Clavier
  • Pierre Decherchi
  • Marie Tomei
  • Matthieu Jacob
  • Cécile Allegre
  • Théo Pafundi
  • Ouided Benabdelhak
  • Anthony Moet
  • Catherine Guittet
  • Victorien Ritzenthaler
  • Corinne Rivière
  • Bruno Reynier
  • Stéphanie Romano
  • Stephane Di Filippo
  • Régine Lacroix
  • Christian Bertaux
  • Martine Murru
  • Malick Konate
  • Nadia Naudeix
  • Jean Hernandez
  • Sonia Boghari
  • Julien Andre
  • Anne Saleix
  • Julien Cartier
  • Genevieve Aldebert
  • Paul Brousses
Patrick de Carolis
Patrick de Carolis Liste divers centre
ARLES AU COEUR
  • Patrick de Carolis
  • Mandy Graillon
  • Cyril Juglaret
  • Sylvie Petetin
  • Bertrand Mazel
  • Claire de Vincens de Causans
  • Antoine Parra
  • Claire Mailhan
  • Silvère Bastien
  • Sibylle Laugier-Serisanis
  • Pierre Raviol
  • Martine Gournes
  • Sebastien Abonneau
  • Ilham Bouaroua
  • Patrick Chauvin
  • Marie Morangis
  • Christophe Pachoud
  • Antonia Allard
  • Gerard Quaix
  • Aurelie Janicki
  • Fabrice Djemai
  • Camille Hoteman
  • Emmanuel Lescot
  • Catherine Balguerie-Raulet
  • Denis Bausch
  • Martine Grasser
  • Adille Chakri
  • Elodie Jalabert
  • Erick Souque
  • Francoise Esteve
  • Gilbert Poirier
  • Caroline Maureau
  • Guy Rouviere
  • Marine Roziere
  • Adel Karim Boualam
  • Cecile Pando
  • Cedric Rey
  • Frederique Fernay
  • Stephane Abdalalim
  • Genevieve Faure
  • Bernard Quilici
  • Agnes Elineau
  • Michel Papahadji
  • Chantal Bailly
  • Bernard Matheron
  • Rosiane de la Rosa
  • Daniel Weck
Nicolas Koukas
Nicolas Koukas Liste d'union à gauche
L'UNION
  • Nicolas Koukas
  • Malika Lagneau
  • Richard Vidal
  • Marie Andrieu
  • Jean-Frédéric Déjean
  • Lucile Venet-Le-Luc
  • Pierre Grand
  • Sandra Monteils
  • Bruno Leclerc
  • Brigitte Marty Giovanetti
  • Yvan Laville
  • Nadia Chebil
  • Michel Monnier
  • Isabelle Grémillet
  • Farid Ouramdane
  • Fatima Benamer
  • Alain Candela
  • Sylvette Carlevan
  • Baptiste Guerri
  • Céline Montes
  • Christian Pancioni
  • Julie Bonato-Dallet
  • Bouzid Sabeg
  • Patricia Boucharat
  • Salim Bouchenafer
  • Marie-Carmen Orta-Cesaridis
  • Charles Scandagliari
  • Maissa Ayad
  • Mehdi Herouali
  • Katy Vrontos
  • Denis Thibaud
  • Martine Charriere
  • Dan Jacobi
  • Bénédicte Boone
  • Julien Durand
  • Gisèle Beltrando
  • Rémy Paulet
  • Dolorès Fernandez
  • Julien Gutieres
  • Dominique Sigaud
  • Sylvain Mouraret
  • Françoise Rouziès
  • Benjamin Teurlay
  • Estelle Espejo
  • Stéphane Pautus
  • Dominique Bonnet
Anne Testut
Anne Testut Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Anne Testut
  • Guy Dubost
  • Jacqueline Royo
  • Daniel Diochet
  • Aurélia Jouffrey
  • Kamal Benbattouche
  • Danielle Dreyfus
  • Ivan Coste
  • Angeline Perez
  • Bernard Bugeaud
  • Chantal Perrin
  • Philippe Kara-Mohamed
  • Gilberte Moriconi
  • Sébastien Daumas
  • Sandrine Regis
  • Gaetan Duclaux
  • Valérie Sanchez
  • Mehdi Rouhani
  • Rachel Rouviere
  • Yves Moran
  • Julie Rocheblave
  • Mohamed Kaabour
  • Marie Robin
  • Pierre-Yves Servoin
  • Fatima Zemmit
  • Mohamed Lakhbiza
  • Lucie Poli
  • Diego Lopez
  • Saïda Arroub
  • Brahim Zerigat
  • Brigitte Molling
  • Yves Forest
  • Sandra Crochet
  • Jules Huchet
  • Valérie Casalta
  • Serge Bascetto
  • Rafika El Youssfi
  • Cyril Obrecht
  • Sylvie Nadasi
  • Jamel Zehoual
  • Voahangy Ralalaharisoa
  • Emile Bailleul
  • Reine Habert
  • Emmanuel Pesnot
  • Khadija Raddad
Jecilla Regad
Jecilla Regad Liste de La France insoumise
populaire, digne et solidaire
  • Jecilla Regad
  • Charles Kachelmann
  • Catherine Le Guellaut
  • Christophe Chaine
  • C Aïcha Karim
  • Mohamed Bouaziz
  • Marine Crouzet
  • Patrick Gianfaldoni
  • Chloe Du Pasquier
  • Francois Debergues
  • Virginie Maris
  • Iyad Lablack
  • Celia Casado
  • Mohsen Kayal
  • Elise Alizee Guilbaud
  • Benoit Berna
  • Tatiana Geoffroy
  • Emmanuel Valex
  • Nathalie Gomez
  • Jean Berland
  • Pauline Simonpoli Castellani
  • Cyril Girard
  • Amira Mamou
  • Ilies Kebir
  • Daniele Drogou
  • Pedro Pillot
  • Antoinette Pichon
  • Gerard Nicollet
  • Clara Yatim
  • Florian Besson
  • Dalila Sabeg
  • Frederic Fontaine
  • Christiane Isambert Coulibaly
  • Matteo Bataille
  • Sylvie Koechlin
  • Henzo Montreuil
  • Anne Berthoud
  • Gabriel Darmon
  • Francoise Leger
  • Lahcen Samba
  • Francoise Giacobbe
  • Pablo Tison
  • Francoise Le Goff
  • Adrien Julliard
  • Andree Reversat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick De Carolis
Patrick De Carolis (36 élus) Pour le grand arles 		9 949 57,22%
  • Patrick De Carolis
  • Mandy Graillon
  • Jean-Michel Jalabert
  • Sophie Aspord
  • Pierre Raviol
  • Catherine Balguerie-Raulet
  • Sebastien Abonneau
  • Claire De Causans
  • Frederic Imbert
  • Sibylle Laugier-Serisanis
  • Erick Souque
  • Sylvie Petetin
  • Serge Meyssonnier
  • Paule Birot-Valon
  • Michel Navarro
  • Eva Cardini
  • Gerard Quaix
  • Marie-Amelie Coccia
  • Denis Bausch
  • Sandrine Cochet
  • Silvere Bastien
  • Carole Fort-Guintoli
  • Emmanuel Lescot
  • Chloe Mourisard
  • Antoine Parra
  • Laure Toeschi
  • Maxime Favier
  • Aurore Guibaud
  • Jose Reyes
  • Ouided Benabdelhak
  • Sophian Norroy
  • Claudine Pozzi
  • Guy Rouviere
  • Sonia Echaiti
  • Bruno Reynier
  • Cecile Pando
Nicolas Koukas
Nicolas Koukas (9 élus) Le parti des arlesiens 		7 437 42,77%
  • Nicolas Koukas
  • Dominique Bonnet
  • Cyril Girard
  • Francoise Pams
  • Mohamed Rafai
  • Marie Andrieu
  • Xavier Gousse
  • Virginie Maris
  • Jean-Frederic Dejean
Participation au scrutin Arles
Taux de participation 48,28%
Taux d'abstention 51,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 18 071

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick De Carolis
Patrick De Carolis Pour le grand arles 		4 479 26,41%
Nicolas Koukas
Nicolas Koukas Le parti des arlesiens 		3 589 21,16%
Cyril Juglaret
Cyril Juglaret Arles ensemble 		2 598 15,32%
David Grzyb
David Grzyb Des avenirs a partager 		1 747 10,30%
Jean-Louis Limonta
Jean-Louis Limonta Rassemblement arlésien 		1 442 8,50%
Cyril Girard
Cyril Girard Changeons d'avenir 		1 410 8,31%
Monica Michel
Monica Michel Aimer arles 		836 4,92%
Christophe Chaine
Christophe Chaine Arles en commun 		549 3,23%
Stéphane Hedouin
Stéphane Hedouin Arles citoyenne 		219 1,29%
Guy Dubost
Guy Dubost Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		89 0,52%
Participation au scrutin Arles
Taux de participation 46,58%
Taux d'abstention 53,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 418

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Schiavetti
Hervé Schiavetti (33 élus) Pour arles 		11 193 46,13%
  • Hervé Schiavetti
  • Danielle Ducros
  • Patrick Chauvin
  • Arielle Laugier
  • David Grzyb
  • Nora Mebarek-Makhlouf
  • Nicolas Koukas
  • Florence Rivas
  • Mohamed Rafaï
  • Yamina Afkir
  • Lionel Schneider
  • Claudie Durand
  • Jean-Luc Masson
  • Fabienne Pautonnier
  • Nicolas Juan
  • Maria Amoros
  • Christian Mourisard
  • Chantal Bailly
  • Philippe Martinez
  • Sylvia Lepesant
  • Gilles Ruiz
  • Samirha Bouchikhi
  • Alain Dervieux
  • Claude Lecat
  • Pierre Vetillart
  • Thérèse-Annie François
  • Jean-Yves Planell
  • Minerva Baudry-Peiro
  • Bernard Bacchi
  • Sylvette Carlevan
  • Bernard Jourdan
  • Françoise Rouzies
  • Carlo Lopez
Cyril Juglaret
Cyril Juglaret (6 élus) Choisissons notre avenir 		6 598 27,19%
  • Cyril Juglaret
  • Muriel Boualem
  • Serge Berthomieu
  • Sandrine Raynard
  • Philippe Vial
  • Florence Astier-Biermann
Pierre Chenel
Pierre Chenel (6 élus) Arles bleu marine 		6 472 26,67%
  • Pierre Chenel
  • Nadine Cathala
  • Jean-Pierre Magini
  • Luce Cordier
  • Jean Bernabé
  • Valérie Nicolaï
Participation au scrutin Arles
Taux de participation 66,40%
Taux d'abstention 33,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,87%
Nombre de votants 24 979

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Schiavetti
Hervé Schiavetti Pour arles 		8 760 37,94%
Pierre Chenel
Pierre Chenel Arles bleu marine 		5 621 24,34%
Cyril Juglaret
Cyril Juglaret Choisissons notre avenir 		5 053 21,88%
Louis Sayn-Urpar
Louis Sayn-Urpar Ensemble, pour arles, changeons de cap 		1 983 8,58%
Christian Lhere
Christian Lhere Avec les arlésiens l'alternative solidaire, durable et citoyenne 		908 3,93%
Driss Bouhaja
Driss Bouhaja Unis pour arles 		438 1,89%
Guy Dubost
Guy Dubost Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		322 1,39%
Participation au scrutin Arles
Taux de participation 63,29%
Taux d'abstention 36,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,04%
Nombre de votants 23 808

Villes voisines d'Arles

En savoir plus sur Arles