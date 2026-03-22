Résultat de l'élection municipale 2026 à Arles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Arles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arles.
L'actu des élections municipales 2026 à Arles
11:51 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Arles pour l'élection municipale
Dans le cadre du premier tour des municipales à Arles, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 43,65 %. Au terme de ce vote, c'est Patrick De Carolis (Divers centre) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 34,09 % des votes. À sa suite, Nicolas Koukas (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 25,38 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Patrick De Carolis a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 7,68 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Rémy Benson, étiqueté Rassemblement National, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jean-Michel Jalabert, avec la nuance Divers centre, a terminé avec 13,69 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Arles
Le deuxième tour des élections municipales à Arles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Rémy Benson
Liste du Rassemblement National
FIERS D'ÊTRE ARLÉSIENS
|
|
Jean-Michel Jalabert
Liste divers centre
PLUS PROCHES D'ARLES
|
|
Patrick de Carolis
Liste divers centre
ARLES AU COEUR
|
|
Nicolas Koukas
Liste d'union à gauche
L'UNION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Arles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick DE CAROLIS (Ballotage) ARLES AU COEUR
|7 179
|34,09%
|Nicolas KOUKAS (Ballotage) L'UNION
|5 344
|25,38%
|Rémy BENSON (Ballotage) FIERS D'ÊTRE ARLÉSIENS
|3 447
|16,37%
|Jean-Michel JALABERT (Ballotage) PLUS PROCHES D'ARLES
|2 883
|13,69%
|Jecilla REGAD populaire, digne et solidaire
|2 066
|9,81%
|Anne TESTUT LUTTE OUVRIÈRE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|137
|0,65%
|Participation au scrutin
|Arles
|Taux de participation
|56,35%
|Taux d'abstention
|43,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|21 459
Source : ministère de l’Intérieur
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