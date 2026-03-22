Résultat de l'élection municipale 2026 à Arles : les résultats du 2e tour

Programme de Rémy Benson à Arles (FIERS D'ÊTRE ARLÉSIENS)

Identité et patrimoine

La défense de l'identité d'Arles est primordiale pour ses habitants. La valorisation du patrimoine local et des traditions est essentielle pour maintenir le lien entre les générations. Cela passe par la protection des terres de Crau et de Camargue, ainsi que par le soutien aux savoir-faire locaux.

Sécurité et police

La sécurité des quartiers est une priorité pour garantir un cadre de vie serein. Cela inclut le renforcement de la police municipale et l'amélioration du système de vidéo-surveillance. Un accès à une police joignable à toute heure est crucial pour rassurer les citoyens.

Économie locale

Les commerces, artisans et producteurs locaux sont au cœur de l'économie d'Arles. Il est important de soutenir ces acteurs pour maintenir la vitalité économique de la ville. Des initiatives doivent être mises en place pour mettre en valeur les productions locales et l'agriculture.

Éducation et jeunesse

La jeunesse d'Arles mérite des espaces d'apprentissage adaptés à ses besoins. La rénovation des écoles vétustes et la modernisation des infrastructures éducatives sont des priorités. Offrir un cadre de vie agréable et sécurisé est essentiel pour le développement des jeunes citoyens.