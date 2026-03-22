Résultat de l'élection municipale 2026 à Arles : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Arles

Le deuxième tour des élections municipales à Arles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Rémy Benson
Rémy Benson Liste du Rassemblement National
FIERS D'ÊTRE ARLÉSIENS
  • Rémy Benson
  • Valérie Nicolaï
  • Jean François
  • Melinda Guarese
  • Fabrice Corsand
  • Nadine Merentie
  • Lionel Courbet
  • Fabienne Constand
  • Thomas Crouzet
  • Danielle Armand
  • Frédéric Lacomare
  • Stéphanie Viretto
  • Robert Pous
  • Fleur Garret
  • Kévin Canonne Garret
  • Dominique Guidez
  • Rodolphe Clerc
  • Sara Pous
  • Jules Lecompte
  • Malaury Moreno
  • Joseph Ruiz
  • Marie-France Bédon
  • Baptiste Benson
  • Martine Aguilar
  • Robert Saïd
  • Loane Garcia
  • Georges Le Nouail
  • Katia Di-Rocco
  • Thomas Moussier
  • Michèle Françoise Garcia
  • Jacky Villanove
  • Luce Cordier
  • Christian Michel
  • Estelle Minarro
  • Luca Maggio
  • Mireille Laforest
  • Jean-Claude Sadoulet
  • Vanessa Manuel Lampreia
  • Pierre Yves Limonta
  • Aurore Garces
  • Jean Garcia
  • Bérangère Capello
  • Henri Boyer
  • Stella Krzyzewski
  • Jean Bernabe
Jean-Michel Jalabert
Jean-Michel Jalabert Liste divers centre
PLUS PROCHES D'ARLES
  • Jean-Michel Jalabert
  • Marie-Amelie Ferrand Coccia
  • Jean-Christophe Godchaux
  • Betty Chicco
  • Hervé Luccioni
  • Laure Toeschi
  • Alexandre Guglielmet
  • Lucie Schnoebelen
  • Ali Hadj Said
  • Sophie Blanc
  • Bruno Allegrini
  • Martine Barbier
  • Yvan Caparros
  • Caroline Serre
  • Jean-Frédéric Biscay
  • Emilie Bonhomme
  • Mathieu Jouveny
  • Florence Bon
  • Alain Bernard
  • Patricia Clavier
  • Pierre Decherchi
  • Marie Tomei
  • Matthieu Jacob
  • Cécile Allegre
  • Théo Pafundi
  • Ouided Benabdelhak
  • Anthony Moet
  • Catherine Guittet
  • Victorien Ritzenthaler
  • Corinne Rivière
  • Bruno Reynier
  • Stéphanie Romano
  • Stephane Di Filippo
  • Régine Lacroix
  • Christian Bertaux
  • Martine Murru
  • Malick Konate
  • Nadia Naudeix
  • Jean Hernandez
  • Sonia Boghari
  • Julien Andre
  • Anne Saleix
  • Julien Cartier
  • Genevieve Aldebert
  • Paul Brousses
Patrick de Carolis
Patrick de Carolis Liste divers centre
ARLES AU COEUR
  • Patrick de Carolis
  • Mandy Graillon
  • Cyril Juglaret
  • Sylvie Petetin
  • Bertrand Mazel
  • Claire de Vincens de Causans
  • Antoine Parra
  • Claire Mailhan
  • Silvère Bastien
  • Sibylle Laugier-Serisanis
  • Pierre Raviol
  • Martine Gournes
  • Sebastien Abonneau
  • Ilham Bouaroua
  • Patrick Chauvin
  • Marie Morangis
  • Christophe Pachoud
  • Antonia Allard
  • Gerard Quaix
  • Aurelie Janicki
  • Fabrice Djemai
  • Camille Hoteman
  • Emmanuel Lescot
  • Catherine Balguerie-Raulet
  • Denis Bausch
  • Martine Grasser
  • Adille Chakri
  • Elodie Jalabert
  • Erick Souque
  • Francoise Esteve
  • Gilbert Poirier
  • Caroline Maureau
  • Guy Rouviere
  • Marine Roziere
  • Adel Karim Boualam
  • Cecile Pando
  • Cedric Rey
  • Frederique Fernay
  • Stephane Abdalalim
  • Genevieve Faure
  • Bernard Quilici
  • Agnes Elineau
  • Michel Papahadji
  • Chantal Bailly
  • Bernard Matheron
  • Rosiane de la Rosa
  • Daniel Weck
Nicolas Koukas
Nicolas Koukas Liste d'union à gauche
L'UNION
  • Nicolas Koukas
  • Malika Lagneau
  • Richard Vidal
  • Marie Andrieu
  • Jean-Frédéric Déjean
  • Lucile Venet-Le-Luc
  • Pierre Grand
  • Sandra Monteils
  • Bruno Leclerc
  • Brigitte Marty Giovanetti
  • Yvan Laville
  • Nadia Chebil
  • Michel Monnier
  • Isabelle Grémillet
  • Farid Ouramdane
  • Fatima Benamer
  • Alain Candela
  • Sylvette Carlevan
  • Baptiste Guerri
  • Céline Montes
  • Christian Pancioni
  • Julie Bonato-Dallet
  • Bouzid Sabeg
  • Patricia Boucharat
  • Salim Bouchenafer
  • Marie-Carmen Orta-Cesaridis
  • Charles Scandagliari
  • Maissa Ayad
  • Mehdi Herouali
  • Katy Vrontos
  • Denis Thibaud
  • Martine Charriere
  • Dan Jacobi
  • Bénédicte Boone
  • Julien Durand
  • Gisèle Beltrando
  • Rémy Paulet
  • Dolorès Fernandez
  • Julien Gutieres
  • Dominique Sigaud
  • Sylvain Mouraret
  • Françoise Rouziès
  • Benjamin Teurlay
  • Estelle Espejo
  • Stéphane Pautus
  • Dominique Bonnet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Arles

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick DE CAROLIS
Patrick DE CAROLIS (Ballotage) ARLES AU COEUR 		7 179 34,09%
Nicolas KOUKAS
Nicolas KOUKAS (Ballotage) L'UNION 		5 344 25,38%
Rémy BENSON
Rémy BENSON (Ballotage) FIERS D'ÊTRE ARLÉSIENS 		3 447 16,37%
Jean-Michel JALABERT
Jean-Michel JALABERT (Ballotage) PLUS PROCHES D'ARLES 		2 883 13,69%
Jecilla REGAD
Jecilla REGAD populaire, digne et solidaire 		2 066 9,81%
Anne TESTUT
Anne TESTUT LUTTE OUVRIÈRE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		137 0,65%
Participation au scrutin Arles
Taux de participation 56,35%
Taux d'abstention 43,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 21 459

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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