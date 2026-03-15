Résultat municipale 2026 à Arles (13104) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick DE CAROLIS
Patrick DE CAROLIS ARLES AU COEUR 		7 179 34,09%
Nicolas KOUKAS
Nicolas KOUKAS L'UNION 		5 344 25,38%
Rémy BENSON
Rémy BENSON FIERS D'ÊTRE ARLÉSIENS 		3 447 16,37%
Jean-Michel JALABERT
Jean-Michel JALABERT PLUS PROCHES D'ARLES 		2 883 13,69%
Jecilla REGAD
Jecilla REGAD populaire, digne et solidaire 		2 066 9,81%
Anne TESTUT
Anne TESTUT LUTTE OUVRIÈRE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		137 0,65%
Participation au scrutin Arles
Taux de participation 56,35%
Taux d'abstention 43,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 21 459

Source : ministère de l’Intérieur

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