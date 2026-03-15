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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Arles A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Arles foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 51 156 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 4 872 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 33 781 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (32,61%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 4 849 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,52%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 263 euros/mois. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Arles contribue à préparer l'avenir de la France.

17:57 - Le vote RN fermement enraciné à Arles Le mouvement lepéniste ne parvenait pas à se hisser dans les listes qui comptent lors des élections locales à Arles en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 27,42% des suffrages lors du premier round, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la commune avec 49,66% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 25,48% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite validait 47,78% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 37,13% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 40,80% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 48,57% lors du vote final.

16:58 - La commune d'Arles plutôt abstentionniste lors des élections Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 46,58 % à Arles lors des municipales de 2020 (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que le scrutin avait été maintenu en pleine pandémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été évalué à 74,02 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 43,40 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 66,66 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient attiré 52,72 % des électeurs (soit environ 19 441 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins participative que la moyenne. En ce jour de municipale à Arles, cette contingence sera en tout cas scrutée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Arles La préférence des électeurs d'Arles a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre clairement de gauche, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. Les élections européennes de juin 2024 à Arles avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (37,13%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait obtenu 14,69% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Arles avaient ensuite propulsé aux avants-postes Emmanuel Tache de la Pagerie (Rassemblement National) avec 40,80% au premier tour, devant Nicolas Koukas (Union de la gauche) avec 37,60%. Au second tour, c'est en revanche Nicolas Koukas (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 51,43% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Arles ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Arles tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 28,04% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 27,42%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,34% pour Emmanuel Macron, contre 49,66% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Arles plébiscitaient Christophe Caillault (Nupes) avec 32,47% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,22%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Arles s'inscrit comme une commune très ancrée à gauche.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Arles à l'approche des municipales ? Si on analyse la fiscalité d'Arles, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 26,31 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 3 035 550 € la même année. Une recette bien loin des 18,44452 millions d'euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Arles est passé à 44,95 % en 2024 (contre 29,90 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Arles s'est établi à environ 1 091 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 175 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Arles Comment s'était achevé le dernier scrutin municipal à Arles ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Patrick De Carolis (Divers centre) a fait la course en tête en totalisant 26,41% des suffrages. Sur la seconde marche, Nicolas Koukas (Union de la gauche) a obtenu 21,16% des suffrages. Ce premier verdict très serré soulevait de nombreuses interrogations pour le 2e tour. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Patrick De Carolis l'a finalement emporté avec 57,22% des bulletins, face à Nicolas Koukas s'adjugeant 42,77% des électeurs. Par contraste, ce second tour a donné lieu à un triomphe écrasante et sans appel., sécurisant 5 470 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation d'opposition se doit d'obtenir un plus grand nombre de voix ce dimanche soir, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.