Résultat de l'élection municipale 2026 à Armentières : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Armentières

Tête de listeListe
Maxime Moulin
Maxime Moulin Liste du Rassemblement National
UNE AUTRE ARMENTIERES, UNIE ET SOLIDAIRE
  • Maxime Moulin
  • Nathalie Depoortere
  • Jonathan Rousseau
  • Stephanie Leroy
  • Guenole Puype
  • Kelly Coget
  • Bassam Hage Ali
  • Patricia Capelle
  • Yannick Maes
  • Nicole Evrard
  • Pascal Kerckaert
  • Christine Havet
  • Maxime Minne
  • Marie-Paule Dufour
  • Nicolas Caux
  • Emeline Van Praet
  • Bruno Havet
  • Isabelle Boitrel
  • Charles-Edouard Vandenhende
  • Annie Carlier
  • Jeremy Picart
  • Cecile Fournier
  • Roger Guedra
  • Fiona Lucchini
  • Fabien Canivet
  • Alexya Becaert
  • Maxence Ghettem
  • Amandine Warlop
  • Sebastien Rosseel
  • Carole Drouvin
  • Sebastien de Backer
  • Argentine Warlop
  • Christopher Delecluse
  • Sylvie Coisne
  • Gaston Decourbe
Jean-Michel Monpays
Jean-Michel Monpays Liste divers gauche
UN NOUVEL ELAN, DANS LE CŒUR ET DANS L'ACTION
  • Jean-Michel Monpays
  • Celine Leroux
  • Hugues Queste
  • Valerie Pringuez
  • Gregory Pickeu
  • Sylvie Gustin
  • Laurent Deronne
  • Martine Dubreu
  • Philippe Cattoire
  • Cristiane Delestrez
  • Thibault Capelle
  • Jennifer Delporte
  • Christophe Lecoeuche
  • Melanie Dezeure
  • Alexis Debuisson
  • Sarah Fevrier
  • Benjamin Tison-Beernaert
  • Yasmine El Bachiri
  • Samuel Demaretz
  • Fatima Boucly
  • Ahmed Ouraghi
  • Eve Robbe
  • Guillaume Ville
  • Julie Vachaudez
  • Nabil Yahya
  • Sabine Leleu
  • Bertrand Cassez
  • Catherine Macaine
  • Abdesslam Fodil
  • Claudia Carmo Domingos
  • Arnaud Herlin
  • Nadia Adrif
  • Patrice Galle
  • Agnes Machynia
  • Jonathan Haverbeke
  • Martine Cobbaert
  • Bernard Haesebroeck
Michel Plouy
Michel Plouy Liste Divers
L'URGENCE D'AGIR POUR ARMENTIERES
  • Michel Plouy
  • Catherine Halos
  • Jean-Jacques Deruyter
  • Bernadette Masclef
  • Hans Landler
  • Cyrielle Senechal
  • Quentin Milliot
  • Caroline Marmouzé
  • Bruno Vangaeveren
  • Fanny Drolet
  • Teddy Halsberghe
  • Michèle Bouillet
  • Stéphane Dejonghe
  • Marie Odaert
  • David Zoeller
  • Dominique Houllier
  • Nagui Chabane
  • Amelie Bedene
  • Virgyl Spéter
  • Lucile Vienne
  • Frédéric Barge
  • Michele Descamps
  • Xavier Piron
  • Eva Klausberger
  • Valentin Pfeil
  • Catherine Morin
  • Alex Touayev
  • Jessica Lamoot
  • Rudy Fagot
  • Valérie Henneron
  • Yves Le Gouguec
  • Jocelyne Vanderwegen
  • Julien Duflot
  • Catherine Vanderschooten
  • Mathieu Gigleux
  • Laurence Somon
  • Wael Halim

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Haesebroeck
Bernard Haesebroeck (27 élus) Aimer armentieres et agir pour l'humain 		2 728 51,84%
  • Bernard Haesebroeck
  • Carole Casier
  • Jean-Michel Monpays
  • Sylvie Gustin
  • Arnaud Marié
  • Catherine De Paris
  • Hugues Queste
  • Martine Cobbaert
  • Laurent Deronne
  • Martine Dubreu
  • Jean-Louis Merten
  • Céline Leroux
  • Thomas Blactot
  • Ibtissam Marzak Affaoui
  • Alexis Debuisson
  • Valérie Pringuez
  • Grégory Pickeu
  • Cristiane Delestrez
  • Lahcen Ait El Haj
  • Sylvie Delannoy-Cuisinier
  • Pierre Vanneste
  • Rut Lerner Bertrand
  • Philippe Cattoire
  • Véronique Naeye
  • Philémon Brunet
  • Sophie Tanghe
  • Dominique Bailleul
Michel Plouy
Michel Plouy (6 élus) Armentières avec fidélité et bon sens 		1 820 34,58%
  • Michel Plouy
  • Danièle Hamidou-Ducatel
  • Jean-Jacques Deruyter
  • Caroline Baurance
  • Hans Landler
  • Patricia Cassan
Dominique Bianchi
Dominique Bianchi (2 élus) Armentières en tête ! 		714 13,56%
  • Dominique Bianchi
  • Catherine Halos
Participation au scrutin Armentières
Taux de participation 31,56%
Taux d'abstention 68,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 433

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Haesebroeck
Bernard Haesebroeck Aimer armentières et agir 		2 343 37,59%
Michel Plouy
Michel Plouy Armentières avec fidélité et bon sens 		1 487 23,86%
Arnaud Marié
Arnaud Marié Ensemble pour l'humain d'abord 		1 077 17,28%
Dominique Bianchi
Dominique Bianchi Armentières en tête ! 		840 13,47%
Alexandre Lodigeois
Alexandre Lodigeois Armentières se réinvente ! 		485 7,78%
Participation au scrutin Armentières
Taux de participation 37,76%
Taux d'abstention 62,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 488

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Haesebroeck
Bernard Haesebroeck (26 élus) Armentieres, dans le coeur et dans l'action! 		4 430 47,02%
  • Bernard Haesebroeck
  • Claudine Messager
  • Jean-Michel Monpays
  • Catherine De Paris
  • Arnaud Marié
  • Martine Cobbaert
  • Hugues Queste
  • Catherine Le Gallic
  • Jean-Louis Merten
  • Nicole Turbiez
  • Dominique Bianchi
  • Martine Dubreu
  • Laurent Deronne
  • Danièle Le Duff
  • Christian Chretien
  • Carole Casier
  • Philippe Cattoire
  • Halima Chafik
  • Maxence Dupont
  • Michèle Lebleu
  • Simon Agnoletti
  • Catherine Le Bihan
  • Dominique Bailleul
  • Patricia Dourlen
  • Seeneevassen Dit Naden Vythelingum
  • Myriam Loridan
Michel Plouy
Michel Plouy (7 élus) Le rassemblement armentierois 		3 582 38,02%
  • Michel Plouy
  • Danièle Hamidou-Ducatel
  • Jean-Jacques Deruyter
  • Sabine Brice
  • Philippe Thirion
  • Patricia Cassan
  • Alexis Quesney
Stephan Zielatkiewicz
Stephan Zielatkiewicz (2 élus) Armentieres bleu marine 		1 408 14,94%
  • Stephan Zielatkiewicz
  • Virginie Gruson
Participation au scrutin Armentières
Taux de participation 56,31%
Taux d'abstention 43,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Nombre de votants 9 702

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Haesebroeck
Bernard Haesebroeck Armentieres, dans le coeur et dans l'action! 		3 949 44,51%
Michel Plouy
Michel Plouy Le rassemblement armentierois 		3 093 34,86%
Stephan Zielatkiewicz
Stephan Zielatkiewicz Armentieres bleu marine 		1 830 20,62%
Participation au scrutin Armentières
Taux de participation 53,42%
Taux d'abstention 46,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Nombre de votants 9 204

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