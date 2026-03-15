Résultat de l'élection municipale 2026 à Armentières : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Armentières [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Armentières sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Armentières.
L'actu des élections municipales 2026 à Armentières
12:07 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Armentières
Les élections municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux de toutes les communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Armentières. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote d'Armentières sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Cette page affichera les résultats à Armentières dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Armentières
|Tête de listeListe
|
Maxime Moulin
Liste du Rassemblement National
UNE AUTRE ARMENTIERES, UNIE ET SOLIDAIRE
|
|
Jean-Michel Monpays
Liste divers gauche
UN NOUVEL ELAN, DANS LE CŒUR ET DANS L'ACTION
|
|
Michel Plouy
Liste Divers
L'URGENCE D'AGIR POUR ARMENTIERES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Haesebroeck (27 élus) Aimer armentieres et agir pour l'humain
|2 728
|51,84%
|
|Michel Plouy (6 élus) Armentières avec fidélité et bon sens
|1 820
|34,58%
|
|Dominique Bianchi (2 élus) Armentières en tête !
|714
|13,56%
|
|Participation au scrutin
|Armentières
|Taux de participation
|31,56%
|Taux d'abstention
|68,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 433
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Haesebroeck Aimer armentières et agir
|2 343
|37,59%
|Michel Plouy Armentières avec fidélité et bon sens
|1 487
|23,86%
|Arnaud Marié Ensemble pour l'humain d'abord
|1 077
|17,28%
|Dominique Bianchi Armentières en tête !
|840
|13,47%
|Alexandre Lodigeois Armentières se réinvente !
|485
|7,78%
|Participation au scrutin
|Armentières
|Taux de participation
|37,76%
|Taux d'abstention
|62,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 488
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Haesebroeck (26 élus) Armentieres, dans le coeur et dans l'action!
|4 430
|47,02%
|
|Michel Plouy (7 élus) Le rassemblement armentierois
|3 582
|38,02%
|
|Stephan Zielatkiewicz (2 élus) Armentieres bleu marine
|1 408
|14,94%
|
|Participation au scrutin
|Armentières
|Taux de participation
|56,31%
|Taux d'abstention
|43,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|9 702
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Haesebroeck Armentieres, dans le coeur et dans l'action!
|3 949
|44,51%
|Michel Plouy Le rassemblement armentierois
|3 093
|34,86%
|Stephan Zielatkiewicz Armentieres bleu marine
|1 830
|20,62%
|Participation au scrutin
|Armentières
|Taux de participation
|53,42%
|Taux d'abstention
|46,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,61%
|Nombre de votants
|9 204
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