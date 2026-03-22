Résultat de l'élection municipale 2026 à Armentières : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Armentières [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Armentières sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Armentières.
L'actu des élections municipales 2026 à Armentières
11:50 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Armentières ?
Les élections municipales 2026 à Armentières ont vu Jean-Michel Monpays (Divers gauche) terminer en tête il y a une semaine avec 45,09 % des suffrages exprimés. Michel Plouy a obtenu la seconde place avec 34,29 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une nette domination. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Maxime Moulin, étiqueté Rassemblement National, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Armentières, le rendez-vous électoral a vu 45,12 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Armentières
Le deuxième tour des élections municipales à Armentières a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Maxime Moulin
Liste du Rassemblement National
UNE AUTRE ARMENTIERES, UNIE ET SOLIDAIRE
|
|
Jean-Michel Monpays
Liste divers gauche
UN NOUVEL ELAN, DANS LE CŒUR ET DANS L'ACTION
|
|
Michel Plouy
Liste Divers
L'URGENCE D'AGIR POUR ARMENTIERES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Armentières
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel MONPAYS (Ballotage) UN NOUVEL ELAN, DANS LE CŒUR ET DANS L'ACTION
|3 621
|45,09%
|Michel PLOUY (Ballotage) L'URGENCE D'AGIR POUR ARMENTIERES
|2 754
|34,29%
|Maxime MOULIN (Ballotage) UNE AUTRE ARMENTIERES, UNIE ET SOLIDAIRE
|1 656
|20,62%
|Participation au scrutin
|Armentières
|Taux de participation
|45,12%
|Taux d'abstention
|54,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Nombre de votants
|8 236
Source : ministère de l’Intérieur
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