Résultat de l'élection municipale 2026 à Armentières : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Armentières

Le deuxième tour des élections municipales à Armentières a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Maxime Moulin
Maxime Moulin Liste du Rassemblement National
UNE AUTRE ARMENTIERES, UNIE ET SOLIDAIRE
  • Maxime Moulin
  • Nathalie Depoortere
  • Jonathan Rousseau
  • Stephanie Leroy
  • Guenole Puype
  • Kelly Coget
  • Bassam Hage Ali
  • Patricia Capelle
  • Yannick Maes
  • Nicole Evrard
  • Pascal Kerckaert
  • Christine Havet
  • Maxime Minne
  • Marie-Paule Dufour
  • Nicolas Caux
  • Emeline Van Praet
  • Bruno Havet
  • Isabelle Boitrel
  • Charles-Edouard Vandenhende
  • Annie Carlier
  • Jeremy Picart
  • Cecile Fournier
  • Roger Guedra
  • Fiona Lucchini
  • Fabien Canivet
  • Alexya Becaert
  • Maxence Ghettem
  • Amandine Warlop
  • Sebastien Rosseel
  • Carole Drouvin
  • Sebastien de Backer
  • Argentine Warlop
  • Christopher Delecluse
  • Sylvie Coisne
  • Gaston Decourbe
Jean-Michel Monpays
Jean-Michel Monpays Liste divers gauche
UN NOUVEL ELAN, DANS LE CŒUR ET DANS L'ACTION
  • Jean-Michel Monpays
  • Celine Leroux
  • Hugues Queste
  • Valerie Pringuez
  • Gregory Pickeu
  • Sylvie Gustin
  • Laurent Deronne
  • Martine Dubreu
  • Philippe Cattoire
  • Cristiane Delestrez
  • Thibault Capelle
  • Jennifer Delporte
  • Christophe Lecoeuche
  • Melanie Dezeure
  • Alexis Debuisson
  • Sarah Fevrier
  • Benjamin Tison-Beernaert
  • Yasmine El Bachiri
  • Samuel Demaretz
  • Fatima Boucly
  • Ahmed Ouraghi
  • Eve Robbe
  • Guillaume Ville
  • Julie Vachaudez
  • Nabil Yahya
  • Sabine Leleu
  • Bertrand Cassez
  • Catherine Macaine
  • Abdesslam Fodil
  • Claudia Carmo Domingos
  • Arnaud Herlin
  • Nadia Adrif
  • Patrice Galle
  • Agnes Machynia
  • Jonathan Haverbeke
  • Martine Cobbaert
  • Bernard Haesebroeck
Michel Plouy
Michel Plouy Liste Divers
L'URGENCE D'AGIR POUR ARMENTIERES
  • Michel Plouy
  • Catherine Halos
  • Jean-Jacques Deruyter
  • Bernadette Masclef
  • Hans Landler
  • Cyrielle Senechal
  • Quentin Milliot
  • Caroline Marmouzé
  • Bruno Vangaeveren
  • Fanny Drolet
  • Teddy Halsberghe
  • Michèle Bouillet
  • Stéphane Dejonghe
  • Marie Odaert
  • David Zoeller
  • Dominique Houllier
  • Nagui Chabane
  • Amelie Bedene
  • Virgyl Spéter
  • Lucile Vienne
  • Frédéric Barge
  • Michele Descamps
  • Xavier Piron
  • Eva Klausberger
  • Valentin Pfeil
  • Catherine Morin
  • Alex Touayev
  • Jessica Lamoot
  • Rudy Fagot
  • Valérie Henneron
  • Yves Le Gouguec
  • Jocelyne Vanderwegen
  • Julien Duflot
  • Catherine Vanderschooten
  • Mathieu Gigleux
  • Laurence Somon
  • Wael Halim

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Armentières

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel MONPAYS
Jean-Michel MONPAYS (Ballotage) UN NOUVEL ELAN, DANS LE CŒUR ET DANS L'ACTION 		3 621 45,09%
Michel PLOUY
Michel PLOUY (Ballotage) L'URGENCE D'AGIR POUR ARMENTIERES 		2 754 34,29%
Maxime MOULIN
Maxime MOULIN (Ballotage) UNE AUTRE ARMENTIERES, UNIE ET SOLIDAIRE 		1 656 20,62%
Participation au scrutin Armentières
Taux de participation 45,12%
Taux d'abstention 54,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 8 236

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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